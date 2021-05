Tanz Er verehrt Putin – und ist der grösste Tänzer des 21. Jahrhunderts: Nun gibt es ein Buch mit 272 Seiten voller Bilder von Sergei Polunin Keiner ist umstrittener, keiner tanzte in den letzten zehn Jahren besser: Nun dokumentiert ein Buch das wilde Leben von Sergei Polunin. Christian Berzins 14.05.2021, 05.00 Uhr

Sergei Polunin (hier noch ohne Putin-Tattoo).

David Lachapelle/ Magnolia Mae Films Ltd / teNeues Velag



Als im Herbst 2020 beim Zurich Film Festival «Passion simple» gezeigt wurde, kündete die Moderatorin Sergei Polunin, den männlichen Hauptdarsteller des Filmes, peinlicherweise als «ehemaligen Tänzer» an. Als ob ein Polunin jemals ehemaliger Tänzer sein würde.

Er, der mit 20 der jüngste Principal Dancer des Royal Ballets in London war; er, der mit einem Tanz zu Hoziers «Take Me to Church» 29 Millionen Youtube-Klicks erreichte. Ist ein Humphrey Bogart jemals ein «ehemaliger» Schauspieler, eine Callas eine «ehemalige» Sängerin geworden?

Sergei Polunin tanzt zu «Take Me To Church» von Hozier. youtube

Mag Polunin auch in (schlechten) Filmen mitspielen, mag er einst gar angekündigt haben, er werde nicht mehr tanzen: Polunin tanzt, spätestens am 1. Dezember den Romeo in der Royal Albert Hall in London – eine Produktion, die er 2017 vor 10000 Zuschauern in der Arena di Verona zeigte. Dorthin wagt sich sonst nur der 46 Jahre alte Primoballerino Roberto Bolle. Polunin ist erst 31, aber schaut in einem prächtigen Buch bereits auf sein Leben in Bildern und Worten zurück.

Ein best-of von Sergei Polunin. youtube

Sein mittlerweile weggelasertes Putin-Tattoo ist da genauso oft zu sehen wie seine engels- (oder teufels-)gleichen Sprünge und sein kathedralengrosser und naturgegebener Narzissmus. Filmstar Helen Mirren schrieb das Vorwort, Albert Watson, der einst Steve Jobs fotografierte, eine Hymne auf den tanzenden Ikarus.



Sergei Polunin: Free. A Life in Images and Words, teNeues 2021, 272 Seiten, Fr. 68.–.