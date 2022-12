Deshalb machen Mia, Belly und Dino bei «Reality Shore» mit

Hidden Champion Steinebrunner Kompaflex mischt bei Kernfusion mit – Hightech-Kompensatoren aus dem Thurgau sind global im Einsatz

Röhren, in denen sonnenheisses Plasma zirkuliert, sind enormer Hitze ausgesetzt. Nur dank eines sogenannten Magnetfeldkäfigs kann das Plasma im Vakuum eingeschlossen werden. Die Kompaflex in Steinebrunn hat eine weltweit einzigartige Technologie entwickelt, die auch in Kernfusionsreaktoren zum Einsatz kommt.