Zeigt sich Talent schon in der Kindheit? 4 Promis blicken zurück

Talent Waren sie schon als Kinder speziell begabt? Milena Moser, Pepe Lienhard und weitere Kulturstars geben uns Einblick in ihre Frühwerke Julia Stephan 26.06.2021, 05.00 Uhr

In einer Lebensphase, in der Hasen Elefantenohren haben, in der, frei nach Peter Bichsel gesprochen, ein Stuhl auch mal ein Wecker sein darf, kurz: in der die durchdefinierte Wirklichkeit nicht mehr als ein Ausmalbuch ist, in dem man gefahrenfrei über die Ränder klarer Motivvorgaben hinausmalen darf, da ist Kreativität im Überfluss vorhanden. Die Rede ist von der Kindheit. Künstlerinnen und Künstler wie Picasso haben sie gern als Idealzustand beschrieben. Die Expressionisten liessen sich von Kinderzeichnungen, deren authentischen Ausdruck sie bewunderten, gar zu eigenen Werken inspirieren.

Da erstaunt es sehr, dass heute auffallend wenig Kulturschaffende offen zu ihrem frühkindlichen Œuvre stehen. Als störe das im jugendlichen Überschwang entstandene Werk die Marke, für die man heute steht und an der man so hart gearbeitet hat. Eine, der das früh auffiel, ist Ursula Blaschke.

Vor rund 35 Jahren hat die Künstlerin das Museum für Kindheits- und Jugendwerke bedeutender Künstler im westfälischen Halle gegründet. Seither fahndet sie unermüdlich in den Künstlernachlässen und in den Wohnzimmern der Erben. Dank ihr weiss die Öffentlichkeit, dass Paul Klee als Dreijähriger schon seine charakteristischen Strichtannen gezeichnet und Pablo Picasso schon als Neunjähriger ein Flair für Tauben und Stierkampfszenen entwickelt hat. «Keimlinge der grossen Kunst», nennt sie die Fundstücke ihrer weltweit einzigartigen Sammlung.

Doch als Blaschke bei Gerhard Richter, einem der bestbezahlten Künstler der Gegenwart, anklopfte, weil sie Kindheitswerke aus der ehemaligen DDR erhalten hatte, die Richter als Sechsjähriger gemalt haben soll, verweigerten der Künstler und dessen familiäres Umfeld ihr die Autorisierung. Blaschke gab die Werke zurück. «Es herrscht unter bekannten Gegenwartskünstlern eine grosse Eitelkeit und die Befürchtung, dass so eine Veröffentlichung einem schaden könnte», sagt sie. «Deshalb habe ich in einem Aufsatz mal die provokante These vertreten, man müsse warten, bis die Künstler tot seien, um weiterarbeiten zu können.»

Das ist von dir? Das glaube ich nicht

Andere früh Berufene glaubten bereits als Kinder an den Wert ihrer Kunst und kamen mit der herrschenden Kulturpolizei arg ins Gehege. Der verstorbene Regisseur Christoph Schlingensief drehte als 16-Jähriger einen Super-8-Film, den ein Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks mit dem Satz versenkte: «Du wirst in deinem Leben niemals einen Menschen lieben können.» Der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann wurde als Klosterschüler in Einsiedeln wegen eines brillanten Schulaufsatzes des Plagiats beschuldigt und bestraft. «So wurde ich mit einem Lineal zum Dichter geschlagen», erinnert sich Hürlimann später im Band «Der Sprung in den Papierkorb».

Freuen wir uns also, dass hier vier bekannte Schweizer Kulturschaffende trotz drohenden Gesichtsverlusts den Mut aufgebracht haben, ihre Jugendsünden für uns aus dem Archiv zu holen.

Das «Meitschi vom Breitsch» engagierte sich früh für den Tierschutz. Bild: zvg

Tiere bevölkern die Fantasie von Kindern. Und manchmal überdauert die Liebe zu ihnen sogar bis ins Erwachsenenalter. Die Texte der Berner Rapperin Steff la Cheffe, 34, wären ohne die Natur um eine Dimension ärmer. Es blüht in ihnen die Flora, und die Tiere haben in den Songs der Sängerin, die sich für den Tierschutz engagiert und früher Ameisen vorm Zertrampeltwerden durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler rettete, eine starke Stimme.

Auf dem Album «Vögu zum Geburtstag» (2013) lugt ein Papagei hinter der voluminösen Haarpracht der Musikerin hervor. In ihrem ersten Album «Bittersüessi Pille» (2010) singt sie in «Im Momänt»: «Ich bin so frei wie en Vogel», und man nimmt mit Steff la Cheffe einen tiefen Zug von dieser Freiheit, während am Horizont die Möwen kreisen.

Als Kind besass Steff la Cheffe weder Puppen noch Autos, sondern eine riesige Plüschtiersammlung. «Ich habe Tierdokus geschaut oder Tierkarten aus Kinderzeitschriften gehortet», erzählt sie. Mit der Tochter ihres Göttis entwarf sie Bücher mit Tiergeschichten, die die beiden aufwendig illustrierten.

Als Steff la Cheffe beim Ausmisten alter Schulsachen im Keller ihrer Mutter auf einen Schulaufsatz über einen Tiger stiess, der so gar nicht dem Etikett des Fleischtigers entspricht, war sie davon seltsam berührt. Die damals achtjährige Primarschülerin hatte darin den vegetarischen Tiger Brum erfunden, der sich von Bananen, Kokosnüssen, Orangen und Ananas ernährt. Steff la Cheffe, die zwischen ihrem 9.und 29. Lebensjahr Vegetarierin war, sieht in diesem Text, der noch vor ihrem frühen Karrierestart als Rapperin und Beatboxerin entstand, ihren späteren Vegetarismus quasi vorgezeichnet. «Damals erklärte dir das Umfeld, eine vegetarische Ernährung sei ungesund. Aber in meiner Fantasie hatte ich mit dieser Geschichte etwas geschaffen, das mir dabei half, diese Entscheidung zu legitimieren und auch durchzuziehen», sagt sie.

Steff la Cheffe heute Bild: zvg

Der feinstoffliche Tiger Brum hat im Text schliesslich wenig von seiner vegetarischen Lebensweise. Mit einem kleinen Äffchen wird Brum in einen Zoo verfrachtet, wo ihn ein mutiges Mädchen wieder rausholt, das unverkennbar Züge der Künstlerin trägt.

Vieles von dem, was Steff la Cheffe als Künstlerin heute ausmacht, findet sie in diesem Text: Ihr ausgeprägter Beschützerinstinkt gegenüber den Schwachen, das Rebellische, das sich immer dann Bahn bricht, wenn ihr Gerechtigkeitsgefühl verletzt wird, weil es an Respekt und Gleichberechtigung mangelt. «Ich würde diesen Tiger auch heute noch aus dem Käfig lassen, ganz bestimmt.»

Seinen jugendlichen Enthusiasmus hat er sich bis ins Alter bewahrt: Pepe Lienhard. Bild: zvg

Gerade erst ist der Schweizer Bandleader Pepe Lienhard 75 Jahre alt geworden. Wenn er in der zum Studio umgebauten Scheune seines schmucken Riegelhauses in Frauenfeld sitzt und die Berge an Platten, TV-Aufnahmen und Noten sichtet, die sich in seiner über 60-jährigen steilen Musikerkarriere angehäuft haben, kommt ihm manches davon heute erstaunlich vor. Denn Pepe Lienhard, der den deutschen Entertainer Udo Jürgens jahrzehntelang auf Tourneen begleitet hat und mit Weltstars wie Frank Sinatra auf der Bühne stand, war schon immer einer, der mit viel Enthusiasmus lieber zu neuen Ufern aufbrach, als im Rückblick auf sein Leben in einer Art Andacht zu versteinern.

Das war schon so, als der damals 12-Jährige in seinem aargauischen Heimatort Lenzburg mit den The College Stompers Lenzburg seine erste Band gründete. Es sollte nicht die letzte bleiben. Als 17-jähriger Kantischüler trat er bereits mit seiner ersten Big Band am Amateur-Jazzfestival in Zürich auf und wurde von der «Schweizer Illustrierten» prompt aufs Titelcover gesetzt. Seine Matura bestand er nur wegen seiner nachsichtigen Lehrer, die anerkannten, dass der Junge zwar wenig in die Schule investierte, aber viel in die Musik. Als Bandleader dreier Formationen war er an den Wochenenden pausenlos zu Konzerten unterwegs.

Als das Stimmvolk in Lienhards Heimatkanton Aargau in den 1960er-Jahren in zwei Volksabstimmungen den Kredit für die Teilnahme des Kantons an der Expo 1964 in Lausanne verweigerte, setzte sich Lienhard mit anderen zur Wehr. Im Umfeld seiner Kantonsschule formierte sich eine Initiative, die in Lausanne einen alternativen Aargauischen Jugendtag auf die Beine stellen wollte. Pepe Lienhard und sein inzwischen verstorbener Kollege Ulrich Weber, der später Unterhaltungschef des Schweizer Fernsehens wurde, komponierten und schrieben gemeinsam das «Aargauer Expo-Cabaret». «Wir waren Dilettanten. Das kannst du dir heute nicht mehr anhören», sagt Pepe Lienhard am Telefon und lacht.

Pepe Lienhard heute Bild: zvg

Zwei Songs des Projektes wurden auf einer Schallplatte verewigt, die manchmal noch im Internet auf einer Versteigerungsplattform als Rarität auftaucht. Auf der B-Seite singt ein braver Schülerchor das «Aargauer Lied» mit den lokalpatriotischen Zeilen «Stadt Aarau liegt im Rüebliland, Stadt Aarau liet am Aarestrand», im etwas kämpferischeren «Aargau, du muesch a der Expo si» auf der A-Seite ruft der Chor «Aargau, wo isch dini Ehr, Aargau, wo isch dini Ehr, mer setzet eus zur Wehr». Kostümiert wurde zu den Nummern getanzt. «Ich erinnere mich noch, dass vier Kolleginnen und Kollegen in Heilsarmeeuniformen ‹Lasst den Sonnenschein herein› gesungen haben – eine ganz lustige Nummer war das», erinnert sich Lienhard. Nach dem Auftritt in Lausanne ging die Crew im Aargau auf Tournee.

Auch wenn das Team im jugendlichen Überschwang stolz von einem Musical sprach, sei doch alles sehr hausbacken gewesen, mit bescheidenen Mitteln produziert, so Lienhard. Lienhard schrieb die Arrangements von Hand und drückte die Fotokopien seinen Mitschülerinnen und Mitschülern in die Hand. Geprobt wurde im Singsaal. Trotzdem bedeutet ihm das Projekt immer noch viel: «Viele haben mir als Teenager gesagt, du strahlst immer so auf der Bühne, was wirfst du dir da vor jedem Auftritt ein? Ich habe immer geantwortet: Ich habe einfach Freude am Musikmachen. Das ist Gott sei Dank bis heute so geblieben. Ich habe mir den Enthusiasmus jener Tage bewahrt.»

Die kleine Milena war früh von Büchern umgeben. Bild: zvg

Die Schweizer Bestsellerautorin Milena Moser, 57, konnte schreiben, bevor sie das Abc überhaupt buchstabieren konnte. «Mit drei oder vier Jahren sass ich am Küchentisch und erklärte meiner Mutter, ich würde an einem Buch arbeiten», erzählt die Autorin am Telefon aus ihrem US-amerikanischen Refugium in San Francisco, wo sie nach ein paar Jahren in Santa Fe, New Mexico, wieder lebt. «Damals lagen bei uns diese wahnsinnig kitschigen Kinderbücher der österreichischen Kinderbuchautorin und -illustratorin Ida Bohatta-Morpurgo herum. Ich erinnere mich noch an die vielen Illustrationen von kleinen Mädchen in Beerenkostümen», erzählt Moser.

Die kleine Milena, die im heimischen Garten vor allem Johannisbeersträucher als botanisches Anschauungsmaterial studieren konnte, wunderte sich, dass diese in keinem dieser Bücher je auftauchten. «Also entschied ich, das Buch um eine Geschichte über die Johannisbeere zu ergänzen», so Moser. Ihre Mutter, die im letzten Jahr verstorbene Psychologin und Sachbuchautorin Marlis Pörtner, beantwortete die Frage, wie man Johannisbeere buchstabiere, ganz ernsthaft. Obwohl sich auf dem Blatt Papier am Ende nur abstrakte Kunstwerke mit vielen Kreisen und Strichen fanden.

Für die kleine Milena war sonnenklar, dass sie mit ihrem Gekritzel und der Kraft ihrer Fantasie ihre erste Geschichte geschaffen hatte, deren Bauplan sie von A bis Z durchblickte. «Auch später noch, mit acht oder neun Jahren, habe ich regelmässig Bücher aus unserem Bücherregal in einem blauen Schulheft weiter- oder umgeschrieben, wenn sie mir nicht gefielen. Das war mein Einstieg in die Schriftstellerei», sagt sie heute.

Nach 22 veröffentlichten Büchern mit Top-Platzierungen auf Bestsellerlisten hat Milena Moser die Kulturtechnik des Schreibens komplett verinnerlicht. Und orientieren an fremden Werken braucht sich die Autorin, die seit ihrem Bestseller «Die Putzfraueninsel» längst ihren ganz eigenen Sound gefunden hat, schon lange nicht mehr. «Diese unbekümmerten Anfänge meiner Kindheit haben mich aber eines gelehrt: Mir nicht zu viele Gedanken darüber zu machen, ob ich etwas kann oder nicht», so Moser.

Milena Moser heute Bild: zvg

Weil sie ihr Leben lang eine Nomadin war, hat keines von Milena Mosers Frühwerken die vielen Aufbrüche überdauert. «Mein Bruder hat bei der Räumung der Wohnung meiner Mutter nach deren Tod im vergangenen Jahr nichts mehr gefunden», so Moser. «Und auch ich habe mich bei meiner Rückkehr in die USA vor fünfeinhalb Jahren von unnötigem Ballast befreit, kam mit zwei Koffern und sechs Kisten hier an.»

Vor dem Zügeln hatte Moser noch 84 Einkaufstaschen voller Bücher ins Brockenhaus gebracht. Ein Ballastabwurf, der in ihrem autobiografischen Buch «Hinter diesen blauen Bergen» (2015) ausführlich geschildert ist. Die Geschichte vom Johannisbeerstrauch hat trotzdem überlebt. Und heute wie damals braucht es dafür kein schriftliches Zeugnis, um sie wieder lebendig werden zu lassen.

Schon als Kind ganz der Bildungsbürger: Theaterregisseur Milo Rau. Bild: zvg

«Was für ein kleines Würstchen ist der Mensch!» Oder: «Das Fleisch ruft nach der Gruft!» Wir wissen nicht genau, was sich der international bekannte Theatermacher Milo Rau, 44, dabei gedacht hat, als er auf dem Pausenhof einer St. Galler Primarschule seinem besten Freund jeden Morgen in der Znünipause dabei zusah, wie er ein Minipic verschlang.

Aber so einen Hauch barocker Endlichkeitserfahrung muss er schon empfunden haben. Mit elf Jahren hat er ein nie veröffentlichtes epigonales Werk namens «Minipic» geschrieben. Sprachlich geübt an den Lieblingsschriftstellern seines Grossvaters Dino Varese, der ihm Andreas Gryphius und Hugo von Hofmannsthal näher brachte, wo andere noch Abenteuerromane lesen, lässt Rau in seinem Erstlingswerk keinen «Jedermann», sondern ein dünnes Fleischwursterzeugnis in vortrefflicher Poesie um sein Leben winseln.

Hilft alles nix. Nach fünf Seiten landet die Wurst im Schlund seines Schulfreundes. Rau hat sein Erstlingswerk auch auf Kassette eingesprochen. In rezitativer Form lässt er den Tod mit viel Geheul und Gesang in einem Countdown von 10 bis 1 Minipics Ende besiegeln.

«Man hat ja eine gewisse Distanz zu seiner Kindheit. Aber diese Kassette tue ich mir nicht mehr an», erklärt Rau am Telefon. Seine Mutter habe sie bei Familienfeiern jeweils ohne Rücksprache abgespielt und ihn systematisch damit gequält, erinnert sich Rau schmunzelnd. Auch das Titelblatt des Werks zeugt vom Formbewusstsein und vom Ehrgeiz des damaligen Jungautors. Rau hat sich da als Autor in kyrillischer Schrift verewigt. «Ich belegte damals an der Gewerbeschule einen Russischkurs, um Trotzki und Lenin im Original zu lesen», erklärt er. «Bei jeder Gelegenheit habe ich damals mit meinen Kenntnissen geprotzt.»

Abgesehen vom etwas peinlichen Nacheifern barocker Vorbilder kann Rau seinem Frühwerk aber auch viel abgewinnen. «Es steckt da schon auf sehr lächerliche Weise das drin, was mich heute noch umtreibt, wenn ich einen Jesus-Film drehe oder an meiner derzeitigen künstlerischen Wirkungsstätte im belgischen Gent ein Stück wie ‹Lamm Gottes› inszeniere. Es geht mir darum, die gesamte Comédie humaine abzubilden, und die steckt sogar schon in diesem ‹Minipic›, wo der Tod, der Kampf, die Endlichkeit und Schönheit auf nur fünf Seiten abgehandelt werden.»

Milo Rau heute Bild: zvg

Milo Rau, der gerade mit dem französischen Schriftsteller Edouard Louis arbeitet, der für seine autobiografischen Romane berühmt ist, sieht in seinem Frühwerk aber noch eine ganz andere Rau’sche Besonderheit angelegt: «Weder mein ‹Minipic› noch spätere Arbeiten waren bei mir jemals autobiografisch gefärbt. Andere Zehnjährige hätten vermutlich Tagebuch geführt. Ich hatte es von Anfang an immer mehr mit der Figurenrede.»

Hat sich Rau damit eine Chance verbaut? Schliesslich ist Kollege Edouard Louis in Frankreich ein gefeierter Literat. «Ich glaube tatsächlich, dass ich im Barockzeitalter eine viel steilere Karriere hätte hinlegen können, schliesslich hatte ich diese literarischen Formen schon als Zehnjähriger drauf», sagt Rau und lacht. «Leider funktioniert dieses rein Epigonale heute nicht mehr.» Nur noch im Wohnzimmer seiner Eltern.