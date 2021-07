Der weinende Mann ist ein Tabu- ausser im Fussball

Tabuthema Mann, heul' dich endlich aus! Die Erfindung des weinenden Mannes ist ein modernes Medienphänomen Bild: Keystone Wenn Alphatiere schluchzen, hält die Kamera drauf. Ausserhalb des Scheinwerferlichts aber gilt die Männerträne weiterhin als ehrlose Sache. Die alte Gesellschaftsregel zeigt sich in der Kunst: Der weinende Mann ist weitgehend tabu. Daniele Muscionico 17.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wenn echte Kerle Tränen vergiessen, fällt meist ein Fussballtor. Oder eben nicht. Ruben Vargas, der blutjunge Augsburg-Spieler, schiesst den letzten Penalty der Schweizer im EM-Viertelfinal in St. Petersburg über den Kasten! Seine Reaktion – typisch für eine EM, an der die Helden trieften und troffen, schmerzensreich oder siegeseuphorisch – ,Vargas bricht in Tränen aus. Und eine Hundertschaft Fernsehkameras schickt seine schwimmenden Augen um die Welt.

Seit wir eine Mediengesellschaft sind, die wie ein billiger Jakob Emotionen verkauft, ist der tränennasse Mann ein Angebotsschlager. Der heulende Wolf erhält ein Upgrade, die Heulsuse allerdings nicht. «Schwachheit, dein Name ist Weib», trötet seit langer Zeit Shakespeares Hamlet. Doch wenn sich Führungsfiguren wie Fontänen verhalten, ist «Schwachheit» ein Quotenbringer. Denn sie irritiert und torpediert das Stereotyp des starken Geschlechts.

Öffentlichkeit und Scheinwerferlicht vorausgesetzt, hat die Männerträne das gewisse Etwas. Ob auf dem Fussballrasen der letzten Wochen oder auf dem politischen Parkett, vom zart­besaiteten Justin Trudeau bis zum Haudegen Putin, wenn Männer weinen, bleibt allseits kein Auge trocken. Der ­harte Hund zeigt sich von seiner weichen Seite, und wir können uns kaum fassen.

Wenn Zwiebeltränen auf Reisen gehen

Was um alles in der Männerwelt geht hier vor? Haben die tränenden Role Models denn wenigstens Einfluss auf unser Bild von Männlichkeit? Die Antwort findet sich in der Kunst. Kunst nämlich spiegelt Realität und die Themen ihrer Zeit, sie hält fest, was einer Gesellschaft als Bild oder Utopie wichtig ist.

Der weinende Mann als Topos in der Kunstgeschichte? Schön wär’s! Das Thema ist durch die Zeiten kaum einen Pinselstrich, Federstrich, keinen Carrara-Marmor und keine Bronze wert. Und sehr selten hat ein Künstler eine Tube Ölfarbe in die Darstellung von Männertränen investiert.

An dieser Tatsache hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert. Was die Gegenwartskunst betrifft, steht das selbstironische Tafelbild des jungen Urs Lüthi von 1970– «Lüthi weint auch für Sie» – noch immer allein auf weiter Museums-Flur. Zwiebeln waren damals der Grund der Künstlertränen; und Lüthi mit feuchten Augen war ein wahres Bild für schwule Götter.

Die raren Ausnahmen abgesehen gilt: Das herrschende Geschlecht wurde und wird von seinen Geschlechtsgenossen zwar in Siegerpose und Heldengebärde abgebildet. Doch als emotional sich verflüssigender «weibischer» Jammerlappen wollte in der Vergangenheit kein Herrscher und kein Feldherr in Erinnerung bleiben. Und kaum ein Künstler malt auch heute ohne Auftrag, sondern allein aus künstlerischen Motiven einen heulenden Mann. Ausser er zeigt sich, wie Urs Lüthi, selber.

Weinende Männer in der Kunst sind ein Tabu. Das waren sie lange Zeit auch in der Gesellschaft – und sind es oft noch immer. Als die Medienkünstlerin Sam Taylor-Johnson 2004 ihre Fotoserie «Crying Men» schuf, griff sie nicht etwa auf irgendeinen Jederman oder «Joe Public» zurück. Sie liess bekannte Hollywooddarsteller wie Paul Newman, Jude Law oder William Dafoe vor der Kamera weinen. Männertränen als schauspielerisches Handwerk und Trick.

Künstler weinen gern über sich selbst

In der Kunstgeschichte eine Ausnahme und naturgemäss dem Schmerz verwandt ist der schwermütige Niederländer und gesellschaftliche Aussenseiter van Gogh. Sein Gemälde eines alten ­trauernden Mannes («At Eternity Gate», 1890) zeigt einen gebrochenen Menschen, den Kopf in die Hand gestützt. Weint er? Tut er das tatsächlich, hätte er allen Grund, besagt der Bildtitel: Der Alte steht am Ende seines Lebens, an der Schwelle des Todes. Mit diesem Bild hielt Van Gogh seine eigene Befindlichkeit fest; wenige Wochen nach Abschluss des Werks war er tot.

Ähnliches gilt für die bekannteste Darstellung eines weinenden Mannes in der Kunst: «David nimmt Abschied von Jonathan»(1642) von Rembrandt. Die biblischen Freunde liegen sich in den Armen, der ältere Johannes tröstet den langhaarigen David.

«David nimmt Abschied von Jonathan» (1642). Sie sind die biblischen Freunde, die gerne auch als schwules Paar gelten. Mit diesem Motiv malte Rembrandt seinen eigenen Verlust. . Bild: Keystone

Dass jener, der jüngere nahe am Wasser gebaut war, darf sein, die Bibel schilderte ihn schliesslich als sensiblen Künstler. Im peinvollen Gesicht des trostreichen Johannes hat Rembrandt aber seinen eigenen Schmerz eingearbeitet: Unmittelbar vor Beginn der Arbeit verstarb seine geliebte Frau.

In der Kunst zeigt sich die Gesellschaftsregel: Der Mann weint nicht. Erschöpft darf er sein, wie jüngst die Ausstel­lung im Zürcher Landes­museum zeigte; doch dabei sein Wasser zu halten, bleibt Ehrensache. Der echte Kerl, dem nach Weinen ist, wird also weiterhin behaupten: «Ich hab’ nur was im Auge.»