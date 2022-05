Pepe Lienhard: "Swiss Lady war für uns Fluch und Segen"

Swing Pepe Lienhard: «Die Swiss Lady war Fluch und Segen» Der Song «Sheila Baby» bedeutete der Durchbruch von Pepe Lienhard mit seinem Sextett. 50 Jahre danach ist der 76-jährige Vollblutmusiker immer noch unterwegs. Jetzt startet er mit seiner Big Band die Schweizer Tournee. Interview: Stefan Künzli Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.01 Uhr

Pepe Lienhard Micha Freutel / Aargauer Zeitung

Pepe Lienhard und seine Frau Christine sind auf der Durchreise zu einem Konzert nach Stalden im Wallis. Für das Interview zur neuen Tour «Music Was My First Love» machen sie Halt in Oberentfelden am Erlenweg, im Haus der Familie Künzli.

Erkennen Sie dieses Gartenhaus wieder? Sie waren schon einmal hier?

(Stutzt und schaut sich um.)

Hm… das muss aber vor langer Zeit gewesen sein.

Es war vor genau 50 Jahren. Mein Vater engagierte damals das Pepe Lienhard Sextett für ein Konzert der örtlichen Kulturvereinigung Pro Endiveld und lud die ganze Band hier zum Apéro ein. Ich war 10 Jahre alt und durfte dabei sein. Ein unvergessliches Erlebnis.

Läck mir, das ist ja unglaublich. Wir haben einige Male hier in Entfelden gespielt. Wir hatten hier unser Probelokal, neben dem damaligen Restaurant Bad, und Pianist Georges Walther kam auch aus Oberentfelden.

Genau, Georges war unser Lokalheld.

Er war nicht von Anfang an im Sextett. Aber ich bin mit ihm in die Kanti Aarau gegangen. Er war wie ich musikbesessen, aber nicht vom Jazz, er war auf der klassischen Schiene. Ich spielte aber mit ihm im Barockorchester Oboe, beim legendären Musiklehrer Guggisberg. Dazu hat er als Pianist Franz Hohler begleitet, der auch die Kanti Aarau besuchte, aber drei Jahre älter war. Das Kabarett hiess «Trotzdem», glaub ich. Franz war schon damals sehr links.

Aber Georges und Sie waren in derselben Klasse?

Ja, ich war ein miserabler Schüler, hatte damals zwei Bands und nur Musik im Kopf. In der Geografie und der Geschichte sass Georges jeweils vor mir und machte sich möglichst breit, damit ich hinter ihm die Partituren für die einzelnen Musiker aufschreiben konnte. Ich schwöre, diese Geschichte ist wahr.

Georges kam aus der Dynastie der berühmten Bürstenfabrik Walther?

Ja, seine Mutter. Sein Vater war zwar auch ein Walther, aber aus Rougemont. Deshalb hat Georges nach der Kanti in der Romandie Musik studiert.

Pepe Lienhard Sextett mit Pepe Lienhard, Pino Gasparini, Georges Walther (oben), Mostafa Kafa’i Azimi, Christian von Hoffmann und Bill von Arx. Zvg / Aargauer Zeitung

Und wie kam er zum Sextett?

Wir blieben in Kontakt und als Renato Anselmi das Sextett verliess, habe ich ihn angefragt.

Mit dem Sextett feierten Sie erste grosse Erfolge. Ihr erster Hit «Sheila Baby» war 1971 vier Wochen auf Platz 2 der Schweizer Hitparade und insgesamt 15 Wochen in den Top 10. Wissen Sie noch, wer Ihnen vor der Sonne respektive auf Platz 1 stand?

Natürlich, das war Lynn Anderson mit «Rose Garden». An ihr gab es einfach kein Vorbeikommen. Immerhin: Bands wie die Rolling Stones mit «Brown Sugar» oder T. Rex mit «Hot Love» haben wir hinter uns gelassen.

Komponisten waren ein Erik Silvester und ein John Möring. Wer sind die Herren und wie kam es zu Stande?

Damals lief alles über Deutschland. Wir hatten einen Vertrag mit EMI Köln. Produziert hatte uns der Bruder von Erik Silvester. Er hat uns seinen Bruder vermittelt. Arrangiert hat den Song Werner Dies, der jahrelang bei Hazy Osterwald spielte.

Hatten Sie mit dem Sextett auch in Deutschland Erfolg?

Vor «Sheila Baby» kannte uns dort keine Sau. Wir waren den Deutschen zu jazzig und zu wenig kommerziell, weshalb wir manchmal auch schlechte Kritiken erhielten. Am schlimmsten war ein mehrwöchiges Engagement in einem Club während der Fussball-WM 1970 an der Reeperbahn in Hamburg. Wir hatten in einem Lokal für 600 Leute keine zehn Zuschauer – es war der Horror.

Wie war das Repertoire im Sextett? Waren Sie eine Popband und eine Tanzband oder beides?

Wir waren eine Coverband, traten in Dancings auf und spielten die Hitparade rauf und runter. Heute würde man dazu Partyband sagen. Aber nur englische Titel und mit einem Jazzeinschlag. Wir hatten sogar ein Ellington-Medley ins Programm reingeschmuggelt.

In Oberentfelden habt ihr in einem Zelt gespielt. Es war mein erstes richtiges Konzert. Ich erinnere mich an eine lange Soloeinlage von Gitarrist Bill von Arx.

Ja genau, er spielte mit verzerrter Gitarre, dazu gab es Lichteffekte und Trockeneis.

Es war die Ära des Rock, aber ihr wart ja keine Rockband. Wie standen Sie zur Rockmusik? Gab es da Rivalitäten?

Eigentlich nicht. Chris von Rohr oder Polo Hofer, zum Beispiel, hatten ja auch mit Tanzmusik angefangen, wie viele andere auch. Einige haben dann ins Rockgenre gewechselt. Wir haben auch Rocknummern gespielt, aber nur weil sie in der Hitparade waren. Die meisten Tanzbands hatten eine rockige Schlagseite. Wir waren die einzige Band mit Jazzaffinität.

Im Rock haben Drogen dazu gehört. Wie war das bei euch?

Wir waren superclean.

Glaub ich nicht.

Doch wirklich, nicht mal einen Joint. Dafür haben wir genug getrunken, aber nie auf der Bühne.

Mit «Swiss Lady» kam 1977 der ganz grosse Durchbruch.

Genau, in ganz Europa kamen wir im Fernsehen – wegen dieses Alphorns. Wir versuchten an den Erfolg anzuknüpfen und nahmen 1977 mit dem deutschen Produzenten Harold Faltermeyer ein cooles Album mit deutschen Schlagern auf. Einer davon war «Piccolo Man», der ein kleiner Hit wurde.

Weshalb habt ihr euch denn aufgelöst?

Der Erfolg von «Swiss Lady» war Fluch und Segen. Er manövrierte uns in eine Sackgasse. Diese Schlagerwelt, das waren nicht wir, uns war nicht wohl dabei. Wir haben zu Hause Miles Davis gehört. Wir haben dann wieder zu englischen Songs und Disco-Funk gewechselt. Coole Sachen, aber die Leute wollten dieses verflixte Alphorn hören.

Die Zeit war reif für ein grosses Orchester.

Ja, das war mein Traum. Pino Gasparini und Bill von Arx nahm ich mit, Georges Walther ist später dazugestossen.

Haben Sie noch Kontakt zu Georges Walther?

Ja, er wohnt mit seiner Partnerin seit dem Jahr 2000 in Thailand. Wir schreiben uns zweimal im Jahr. Er musste aufhören, weil er unter schwerer Arthritis litt. Zuletzt musste er die Finger einbinden und er blutete unter den Fingernägeln. Von Thailand aus schrieb er dann Arrangements für Udo Jürgens. Heute ist er nicht mehr im Musikgeschäft, aber es geht ihm gut.

Was machen die anderen?

Pino Gasparini ist ja bis heute in meinem Orchester. Bill von Arx wechselte 1983 zum Schweizer Radio und arbeitete dort bis zu seiner Pension. Trompeter Mostafa, der Mann am Alphorn, kann wegen muskulärer Probleme leider nicht mehr spielen. Er wohnt seit Jahren in Widen auf dem Mutschellen. Schlagzeuger Christian von Hoffmann hat viele Liegenschaften geerbt, spielt aber heute noch Jazz im Hotel Montana in Luzern.

«Music Was My First Love» heisst die anstehende Tour in Anlehnung an den Song von John Miles. «…and it will be my last» heisst es dort weiter. Was hält Ihre Frau Christine davon?

Musik mag meine erste und vielleicht letzte Liebe sein, aber Christine ist meine grosse Liebe. Es ist schon so: Ich werde Musik machen, solange es mir meine Gesundheit erlaubt.

Pepe Lienhard Big Band auf Tournee: Music Was My First Love

Zwei Jahre haben sich Pepe Lienhard (76) und seine Big Band auf die anstehende Schweizer Tournee «Music Was My First Love» vorbereitet. Coronabedingt. Die Band hat auch das Album zur Tour schon aufgenommen und veröffentlicht. Zu den Highlights gehören für den in Frauenfeld lebenden Aargauer die neu arrangierte, swingende Version der «Swiss Lady», die «Bohemian Rhapsody» in der Big-Band-Version sowie der ­Titelsong der Tour «Music Was My First Love». Gesungen wird der Song von Dorothea Lorene, die in der Tina Turner Show «Simply the Best» (nicht zu verwechseln mit dem Musical) die Hauptrolle singt, von Kent Stetler und dem vierköpfigen Chor Swing4you. «Das geht richtig unter die Haut», sagt Lienhard und verspricht ein breites stilistisches swingendes Spektrum. (sk) Tour: 11.5. Frauenfeld; 12.5. Suhr; 13.5. Wil; 14.5. Zürich; 15.5. Thun; 16.5. Luzern; 18.5. Winterthur; 19.5. Basel; 20.5. Cham; 21.5. Bern.

