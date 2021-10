Stundenlanger Ausfall Digitale Entgiftung für alle: Ist das Internet ohne Facebook ein besserer Ort? Die Facebook-Panne setzte am Montag die ganze Welt auf eine digitale Zwangsdiät – man hätte sich daran gewöhnen können. Die kitschigen Videogrüsse von der Grosstante blieben aus, dafür ging auf Twitter die Post ab. Anna Raymann Jetzt kommentieren 05.10.2021, 15.01 Uhr

Wo war Facebook am Montagabend? Während einige die digitale Auszeit genossen, wurden andere nervös. (Symbolbild) Unsplash

Es ist doch ein beliebter Neujahrsvorsatz: Weniger Zeit im Internet vertrödeln, einfach mal offline sein, mehr Zeit haben für die analoge, aufregende Welt. Digital Detox, also digitale Entgiftungskur, nennt sich das Vorhaben – ausgerechnet in den sozialen Medien. Als am Montag dann Facebook und damit die verwandten Plattformen Instagram und WhatsApp nicht mehr erreichbar waren, war das aber eher eine Zwangsdiät.

Und die schmeckte nicht jedem. Wie ging denn das nochmal – Kommunikation ohne Whatsapp? Ein Telefonat ist der Generation der Millenials, also meiner Generation, eigentlich nur für Notfälle gedacht. Eine SMS fühlt sich seltsam an, wenn man sich nur noch entfernt an die Zeit erinnert, in der Nachrichten auf dem Handy (nicht Smartphone!) maximal 160 Zeichen lang waren.

Hilfe, wir haben das Internet kaputt gemacht!

Dafür triumphierte ein anderes Medium, das die Textlänge begrenzt: Twitter. Ausgerechnet bei der Konkurrenz musste sich Facebook für die Panne entschuldigen. Und damit wurde eine Plattform, auf der sich sonst nur Journalisten und Politikerinnen tummeln, zum Zufluchtsort für Instagram-Influencer und Facebook-Boomer.

Twitter begrüsste zunächst «litterally everyone». Die einen User erklärten den Neuankömmlingen die Spielregeln: «Hallo liebe Facebook, Instagram und Whatsapp-Freunde. Das ist Twitter. Wir sind alle erwachsen hier und erzählen uns so, was uns den Tag beschäftigt.» Mark Zuckerberg erhielt statt netter Ratschläge vor allem wunderbar-fiese Memes. Und Emil dann, entschuldigte sich dafür, dass er das Internet kaputt gemacht hat.

Und tatsächlich trifft der Facebook-Absturz jene am schwersten, die sich gerade erst an die Plattformen gewöhnt haben. Ein paar Stunden ohne Instagram halten vermutlich sogar die hartgesottenen Digital Natives aus, sie haben schliesslich noch Tiktok, Signal und Telegram – oder wie Karpi schrieb: «StudiVZ läuft».

Nach sechs Stunden war der Spass leider vorbei

Eltern aber baten ihre Kinder nervös um Technik-Rat. Für einmal blieb der Familienchat still. Keine kitschigen Videogrüsse von der Grosstante, keine 35 Urlaubsbilder der grossen Schwester. Für einmal blieb der Facebook-Status unkommentiert, kein Like und kein Hasskommentar.

Victor Giacobbo erkannte das Problem (natürlich auf Twitter): «Facebook-Trolle wegen Panne verzweifelt: ‹Wir können seit Stunden nicht mehr hassen›». Ist das Internet ohne den blauen Giganten vielleicht sogar ein friedlicher Ort? Auf Twitter zumindest war es am Montag ganz schön witzig.

Ich hätte mich daran gewöhnen können. Tatsächlich kam ich ob der technischen Schwierigkeiten im Zug sogar mit Mitreisenden ins Gespräch, ganz real! Digital Detox funktioniert also wirklich, könnte man meinen. Nach sechs Stunden war der Spass allerdings wieder vorbei, alles ist wieder beim Alten, und die lustigen Tweets über Facebook werden jetzt im Familienchat geteilt.