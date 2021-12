100 Jahre «The Kid» - Chaplin-Sohn Eugene über seinen Vater

Strenger Vater Als Chaplin-Sohn hatte Eugene nicht viel zu lachen – Einblick ins Familienleben eines Weltstars Im Filmklassiker «The Kid» verarbeitete Charles Chaplin vor 100 Jahren seine schwere Kindheit. Sein Sohn Eugene erzählt, wie der Jahrhundertkomiker im realen Leben als Vater war. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Eugene Chaplin im Zürcher Arthousekino Uto, auf der Leinwand hinter ihm eine Szene aus «The Kid». Bild: Valentin Hehli

Saubere Fingernägel als Pflicht? Eu­gene Chaplin schaut verwundert, zögert und sagt dann: Nein, sein Vater habe das bei seinen Kindern nicht kontrolliert. So streng war Charles Chaplin denn doch nicht. Obwohl: Der grösste Komiker des 20. Jahrhunderts pochte am Esstisch in der Villa oberhalb Vevey auf gute Manieren und fragte dort ­regelmässig auch die Schulfortschritte seiner acht Kinder ab.

Aber die Fingernagel-Frage drängt sich einfach auf. Schliesslich ist der Chaplin-Klassiker «The Kid» aus dem Jahr 1921 ein Spiegelbild von Chaplins eigener ärmlicher Kindheit in London um 1900. Unvergessen ist die erste Szene in diesem Film, in der Jackie Coogan als zerlumpter Fünfjähriger auf dem Gehsteig sitzt. Mit einem herrlich snobistischen Blick säubert und feilt der Junge seine Finger­nägel, geht dann ins Haus, wo Chaplin als Tramp ihn ebenfalls kontrolliert: Fingernägel und Ohren werden inspiziert, der Hals mit Spucke und Stoff­taschentuch geschrubbt – der Tramp ein fürsorglicher Vater. Es ist ein rührend-humoristischer Kontrast: Die ­Zerlumpten mit goldigem Herz und ­tadellosen Manieren, die sich mit Gaunereien über Wasser halten und vor Polizisten davonrennen müssen.

Geniales Filmpaar: Charles Chaplin als Tramp und Jackie Coogan als sein Findelkind im Filmklassiker "The Kid" aus dem Jahr 1921. Bild: Imago

Die Szene liest sich gleichzeitig wie ein Leitmotiv für Chaplins eigenes Leben. Vaterlos war er aufgewachsen und stand 1894 schon als Fünfjähriger auf der Bühne. Seine Mutter hatte als Varieté­-Sängerin eines Abends die Stimme verloren, der kleine Charlie sang das Lied für sie zu Ende und erntete tosenden Applaus und etliche Pennys – es war der Beginn seiner langen Karriere. Tadelloses Benehmen und eine gute Ausbildung hielt Chaplin für essenziell im Leben, bestätigt sein Sohn Eugene. Und er gab das an seine Kinder weiter.

Herzzerreissend anhänglich - der Tramp und sein "Sohn" in "The Kid". Bild: United Archives / Kpa Publicity / Imago

Chaplins Autobiografie, die Erzählungen seines Sohnes Eugene und der Film «The Kid» geben eine weitere, tiefe Wahrheit über Kindheit wieder: Wie wichtig es für das Bestehen im Leben ist, als Kind die Erfahrung gemacht zu haben, geliebt und beschützt zu sein, respektiert und für voll genommen zu werden, auch in äusserer Not. Und dass Literatur und Theater die Menschen mit Liebe, Mitleid und Menschlichkeit beschenken, habe er von seiner Mutter gelernt, schrieb Chaplin in seiner Autobiografie dazu.

Liebe und Humor heilten böse Blicke wegen schlechter Noten

Tönt kitschig, ein wenig nach Albert-Anker-Bildern? In Chaplins Leben ist es die Essenz seines Humanismus. Dass sein Klassiker «The Kid» nach wie vor berührt und als wahr empfunden wird, macht dieses so lustige wie traurige, dramatische und romantische, so satirische wie gesellschaftskritische Meisterwerk zeitlos. Das Chaplin-Museum in Vevey hat den Filmklassiker gerade in einigen Städten als Son­dervorführung gezeigt, auch als Promotion für die kommende Frühlings­ausstellung zu «The Kid». Der 68-jährige Eugene Chaplin ist als Botschafter des Museums jeweils mit dabei.

Heute ein Museum: Chaplins ehemaliges Anwesen in Corsier-sur-Vevey, in dem er von 1952 bis zu seinem Tod 1977 mit seiner Frau Oona und den acht Kindern lebte. Bild: Sandra Ardizzone

«Mein Vater hatte eine liebevolle Mutter, die mit psychischen Problemen und Armut zu kämpfen hatte. Weil er selbst nicht viel Schulbildung erhalten hat, wollte er, dass wir gute Schüler werden und uns gut benehmen», sagt Eugene Chaplin. Wenn er selbst, der 1953 geboren wurde, die Schule gar nicht mochte und mit zwölf Jahren ins Internat geschickt wurde, mit schlechten Noten nach Hause kam, sei sein Vater böse geworden.

Wie jeder Clown war Chaplin ein sehr ernsthafter Mensch

Also gab’s nichts zu lachen im Hause Chaplin, von dem immer wieder zu lesen war, der Komiker sei als Vater distanziert und launisch gewesen? Vieles davon wäre erklärbar, etwa weil Chaplin 1952, der zeitlebens britischer Staatsbürger blieb, das Visum für die Rückkehr in die geliebten USA verweigert wurde, nachdem ihn Presse und Politik als angeblichen Kommunistenfreund anfeindeten, oder weil seine späteren Filme Misserfolge wurden. Eugene Chaplin winkt ab: «Wie jeder grosse Clown war mein Vater ein sehr ernsthafter Mensch. Er war ja nie Kommunist, sondern ein grosser Humanist.» Und im Familienleben seien die früheren Schwierigkeiten seines Vaters kaum spürbar geworden:

«Seine Liebe und Warmherzigkeit für uns waren sehr gross. Er hat uns beigebracht, mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben.»

Eugene Chaplin ergänzt: «Wir hatten ein glückliches und normales Leben in der Schweiz. Und wenn wir aus der Schule nach Hause kamen, verbrachte mein Vater Zeit mit uns Kindern.» Dass alle Kinder in ihrer Jugend in den 60er- und 70er-Jahren gegen den Übervater rebellierten und sich später mit ihm versöhnten, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls: Viele Chaplin-Kinder wurden auch Schauspieler, Eugene selbst jedoch entschied sich für die Produktionsseite, wurde Toningenieur und Dokumentarfilmer und war acht Jahre lang künstlerischer Leiter des Zirkus Nock. Eine logische Folge, denn wenn immer möglich ging die ganze Chaplin-Familie zusammen in den Zirkus. Diese Leidenschaft hat ­Eugene vom Vater sozusagen geerbt.

Den Alltag habe seine Mutter Oona organisiert, damit sein Vater tagsüber im Haus an Filmprojekten und Kompositionen, vor allem aber an seiner umfangreichen Autobiografie arbeiten konnte, die 1964 erschien. Der grosse Altersunterschied der Eltern, bei ihrer Heirat 1943 war Chaplin 54 Jahre alt, Oona O’Neill 18, sei für sie als Kinder nie ein Problem gewesen: «Für mich war das völlig normal. Liebe hat kein Alter.» Er habe seine Eltern, die beim Spazieren immer Hand in Hand gingen, nie streiten gehört, sagt Eugene.

Schauspieler und Regisseur Charlie Chaplin und seine Frau Oona O’Neill im Dezember 1952 am Flughafen in Genf. Bild: Keystone

Chaplin, ein Alleskönner – nur beim Skifahren kapitulierte er

Was für ein Kontrast also zur Kindheit seines Vaters und zur Entstehung von «The Kid». Charles Chaplins erster Sohn starb 1919 wenige Tage nach der Geburt. «Das erschütterte ihn sehr», erzählt Eugene Chaplin, «und er wollte deshalb einen Film drehen mit dem Tramp und einem Baby.» Dass er den 5 Jahre alten Jackie Coogan entdeckte, war ein Glücksfall. Ohne den grandiosen Kinderstar wäre «The Kid» kaum so erfolgreich geworden.

Wenn man den Chaplin-Sohn über seinen Vater und das Leben in der Grossfamilie befragt und reden hört, ist seine Erzählung gesättigt von Liebe und Hochachtung für dessen Lebenswerk, für den «grossen Komponisten», für dessen Humanismus und für die Inspiration, nicht nur für seine Kinder. Chaplin, der Alleskönner? Nicht ganz, verrät Eugene Chaplin. Sein Vater, ein begnadeter Artist und virtuoser Rollschuhfahrer, habe in späten Jahren versucht, das Skifahren zu erlernen – und sei kläglich gescheitert.

Was aus dem Kinderstar Jackie Coogan geworden ist

Jackie Coogan 1965 als exzentrischer Onkel Fester in «The Addams Family». Bild: Abc Photo Archives / Disney General Entertainment Con

«Unübertrefflich» und «sensationell» sei Jackie Coogan als Kid gewesen, schrieb Charles Chaplin in seiner Autobiografie. Coogan wurde einer der ersten Kinderstars in Hollywood. Vier Millionen Dollar verdiente er in den Folgejahren. Weil seine Mutter jedoch das meiste Geld verprasste, kam es in einem Prozess zum Vergleich. Das Geld aber war weg. Als Konsequenz daraus entstand die Coogan-Bill, das Coogan-Gesetz, das in den USA bis heute das Einkommen von minderjährigen Unterhaltungskünstlern schützt.

15 Prozent des Bruttoeinkommens werden in einem Treuhandkonto verwaltet. Als Erwachsener konnte Jackie Coogan nicht mehr an seine Erfolge als Kinderdarsteller anknüpfen. In den 1950er- bis 1980er-Jahren trat er als Nebendarsteller in TV-Serien auf. Die markanteste Rolle hatte der Schauspieler in den 60er-Jahren als exzentrischer Onkel Fester in der US-Serie «The Addams Family».

Chaplins World

Corsier sur Vevey, täglich geöffnet, ab Frühjahr 2022 Sonderausstellung zu «The Kid».

