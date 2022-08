Musiker wollten früher die Armee abschaffen - das sagen sie heute

Streitfrage Soll die Schweiz Waffen an die Ukraine liefern? Wir haben Musiker gefragt, die einst die Armee abschaffen wollten Getty Singend wollten Künstlerinnen und Künstler 1989 die Schweizer Armee abschaffen. Gitarren gegen Panzer! Rock ‹n› Roll against Dienstbüchlein! Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat damalige Überzeugungen ins Wanken gebracht. Wollen die Musiker die Armee noch immer abschaffen? Stefan Künzli 0 Kommentare 13.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Der überwundene Krieg in Europa ­erlaubt es der Schweiz, gefahrlos ihre Armee abzuschaffen.» So lautete 1989 die Prämisse von Friedensaktivisten und Armeeabschaffenden, die damals die Initiative der Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) unterstützten. Bei Intellektuellen, Künstlern und Jugendlichen kam die Idee gut an. Nationaldichter Friedrich Dürrenmatt pries die Armeeabschaffung als «ungeheuren Akt der Vernunft». Und sein Kollege Max Frisch wetterte gegen «die Leibgarde der Bourgeoisie».

Aufmarsch: In den 80ern wurden im Bundeshaus in Bern die Unterschriften der Initiative «Für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Friedenspolitik eingereicht. Keystone

Zur Unterstützung der Abstimmung wurde der Album-Sampler «Stop The Army» («Gitarren gegen Panzer, Rock ‹n› Roll against the Dienstbüchlein») veröffentlicht, auf dem Schweizer Bands wie Span, The Young Gods, Irrwisch oder Baby Jail, Musiker wie Andreas Vollenweider, Hardy Hepp und Rams, die Musikerin Vera Kaa, Liedermacher wie Aernschd Born Songs und Lieder beisteuerten. Der Schriftsteller und Liedermacher Franz Hohler schrieb die Geschichte «Der schlecht versorgte Knopf».

Swiss Benefice Sampler «Stop The Army», Vol. 1 & 2: «Schweiz ohne Armee! Eine Utopie realisiert sich!» Mit dem Slogan «Schweiz ohne Armee! Eine Utopie realisiert sich!» wurde das Magazin zum Album-Sampler 1989 beschriftet. Volume 1 erschien Anfang September, Volume 2, mit Unterstützung von ausländischen Musikerinnen wie Nina Hagen und Bands wie Erste Allgemeine Verunsicherung, am 26. November, dem Tag der Eidgenössischen Volksinitiative «für eine Schweiz ohne Armee». Die Songs der Bands und Musiker sollten das Stimmenpotenzial erhöhen. Gitarren gegen Panzer! Der Erlös floss vollumfänglich in die Abstimmungskasse der GSoA (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee). Doch nicht alle der angefragten Bands und Musiker waren bereit mitzumachen. Die einen hatten Angst, die Karriere könnte einen Knick bekommen, andere glaubten, es sich nicht leisten zu können, politisch Stellung zu beziehen. Und wieder andere schoben die Plattenfirma vor, die das nicht wolle. Einige grosse Namen wollten zuerst die Besetzungsliste abwarten. Der Sampler wurde trotzdem ein grosser Erfolg. Volume 1 erreichte Platz 2, Volume 2 Platz 5 in der Schweizer Album-Hitparade. Bei einer Stimmbeteiligung von 69,18 Prozent wurde die Eidgenössische Volksinitiative aber mit einem Anteil von 64,4 abgelehnt. Die Armeeabschaffenden mobilisierten aber immerhin 35,6 Prozent der Schweizer Abstimmenden. (sk)

zvg

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat nun vieles verändert, Überzeugungen sind ins Wanken geraten, alte Denkmuster in Frage gestellt. Zeitenwende. Campino, der Sänger der Toten Hosen, der 1983 den Militärdienst verweigert hat, distanziert sich heute von diesem Entscheid und spricht sich für Waffenlieferungen an die Ukraine, für eine Aufrüstung in Europa sowie den Aufbau eines europäischen Sicherheitssystems aus.

Wie sehen das heute die Schweizer Musikerinnen und Musiker, die damals singend und musizierend die Abschaffung der Schweizer Armee propagiert haben? Wie stehen sie heute zur Schweizer Armee. Gibt es sie überhaupt, die Schweizer Campinos?

Nicht alle der damaligen Exponenten wollten Auskunft geben. Einige wie Hösli (Stevens Nude Club), Kurt Maloo (Double) und Alain Croubalian (Les Maniacs) sind inzwischen gestorben, aber immerhin sechs haben sich unseren Fragen gestellt.

Sind Sie immer noch für die Abschaffung der Schweizer ­Armee?

«Wir haben damals wirklich geglaubt, dass wir das Militär nicht mehr brauchen. Jetzt sehe ich, dass das eine Utopie war, und zwar mehr denn je», sagt Sängerin Vera Kaa, 62. Eigentlich sei sie eine überzeugte Pazifistin, eine Gegnerin von allem Militärischen. Sie spricht deshalb von einem «unauflösbaren Dilemma», von einem «Zwiespalt». Lange und intensiv habe sie sich damit beschäftigt. Für sie wäre es am besten, wenn sich die Schweiz einem europäischen Verteidigungsbündnis anschliessen würde. Insofern müsse man die Schweizer Neu­tralität zwingend hinterfragen.

Vera Kaa

Schweizer Sängeron Boris Bürgisser

Hin- und hergerissen ist auch der Zürcher Ur-Punker Rams. «Wir in der Schweiz waren auf einem guten Weg, die Armee wurde reduziert. Umso mehr bedaure ich, dass diese positiven Entwicklungen von diesem durchgedrehten Despoten in Frage gestellt werden», sagt er. Vom fernen Ziel der Armee-Abschaffung will er aber trotzdem nicht abrücken. «Dass wir wieder aufrüsten, kann ich nicht gutheissen. Die Schweiz soll stattdessen die Neutralität aufgeben, alle zivilen Möglichkeiten ausschöpfen, die Sanktionen mittragen und den Geldfluss der russischen Oli­garchen rigoros unterbinden.» Noch am ehesten könnte Rams sich vorstellen, wenn sich die Schweiz einem europäischen Verteidigungsbund anschliessen würde, um Aggressoren wie Putin in die Schranken zu weisen.

Der Liedermacher Aernschd Born hat 1973 die Waffe verweigert und wurde Sanitätssoldat:

«Sanitäter statt ­Täter. Pflegen statt töten. Das schien mir richtig.»

Aernschd Born

Basler Liedermacher Roland Schmid

Auch heute tritt er für die Abschaffung aller Armeen ein. Solange jedoch Gefahr drohe, «dass wir militärisch angegriffen werden», brauche es leider die Swiss Army. «Oder verzichten wir dem Frieden zuliebe auf die Freiheit? Ich bin für Frieden, bin aber kein Pazifist», sagt Born, «ich bin für Gewaltfreiheit. Im Notfall jedoch würde ich mich und meine Liebsten verteidigen. Aber womit? Ich habe keine Waffe. Es gibt nur widersprüchliche Antworten.» Er begrüsst, dass die Schweiz Russlands Überfall auf die Ukraine verurteilt. Sie soll aber neutral bleiben und «aktiv ihre Friedensdienste anbieten».

Eine Sonderstellung im Kreis der Armeeabschaffenden nimmt Franz Hohler ein.

«Ich hielt den Krieg an sich nie für überwunden.»

Franz Hohler

Schriftsteller und Liedermacher Keystone

Deshalb habe er für den Sampler die groteske Geschichte beigetragen, in der die Welt durch einen irrtümlichen Druck auf den roten Knopf zugrunde geht. Die Balkan­kriege haben ihn in seiner Überzeugung bestätigt. Der russische Überfall auf die Ukraine habe aber eine andere Dimension. «Er ist ein Rückfall in ein Muster, das ich zumindest in Europa tatsächlich für überwunden hielt», sagt er. Der Schweizer Armee traut er aber heute wie damals nicht viel zu. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Armee einem solchen Überfall lange standhalten würde», sagt er. Hohler hält nichts von einer «chemisch reinen Neutralität» und begrüsst, dass die Schweiz die Sanktionen gegen Russland mitträgt. Als Zeichen der Solidarität.

Keine Zweifel lässt Matti Kohli aufkommen. Der Berner Schlagzeuger von Span (bis 2009), der den Song «Wäg mit äm Militär» für den Sampler beisteuerte, will am Ziel der Militär­abschaffung festhalten. Auch sollte die Schweiz neutral bleiben respektive «neutraler werden». Er sei halt ein ­Pazifist, hält sich an den Hippieslogan «Love and peace». «You may say I’m a dreamer...»

Christian «Boni» Koller hat eine Abneigung gegen jeglichen Militarismus und ist deshalb immer noch für die Abschaffung der Schweizer Armee wie auch aller Armeen der Welt. Stattdessen soll eine bewaffnete Polizei für das staatliche Gewaltmonopol sorgen.

Boni Koller

Schweizer Musiker Xenia Häberli

Ihre Neutralität hat die Schweiz gemäss Koller immer recht flexibel ausgelegt. «Es wurde offiziell auf die ‹Guten Dienste› der Schweiz in der internationalen Diplomatie verwiesen, in Bündnis- und Wirtschaftsfragen stand man aber trotzdem gern auf der Seite der Gewinner und vor allem der guten Geschäfte», sagt er. Insofern gäbe es da eigentlich nicht viel aufzugeben.

Koller ist überzeugt, dass der Finanzplatz Schweiz «sehr viel mehr tun könnte». «Nachdem hier jahrelang jedem russischen Investor der rote Teppich ausgerollt wurde, waren und sind wir ja offenbar ein recht bedeutender Partner des Kremls», sagt er. Ausserdem befürchtet er, dass ein Teil des russischen Geldes längst unsere Politlandschaft mitgestalte. Anders liessen sich die Pirouetten einiger bürgerlicher Politiker nicht erklären.

Wie soll die Welt auf die russische Aggression reagieren?

Franz Hohler hofft derweil auf die Sanktions- und Isolationspolitik der internationalen Gemeinschaft. Dieser Druck auf Russland dürfe auf keinen Fall nachlassen. Dass die Ukraine ihre Getreidelieferungen wieder aufnehmen könne, sei sicher «ein Resultat dieses Drucks». Es zeige auch, «dass nichts an Verhandlungen vorbeiführt».

Boni Koller glaubt dagegen nicht, dass Russland einfach zu isolieren sei, «so, wie der Westen sich das vorstellt». Die europäischen Länder und die USA hätten «genug Schweinereien angerichtet, um in weiten Teilen der Welt zu Recht verhasst zu sein». Russland könne deshalb «leicht neue Bündnisse schliessen mit Staaten, die dem Westen misstrauisch gegenüber­stehen». Überhaupt scheine es so, «dass internationale Sanktionen selten wirklich die Leute treffen, die man bestrafen möchte, und auch nicht in nützlicher Frist etwas bewirken». Den Sinn von Sanktionen sieht auch Matti Kohli nicht ein: «Die Welt hätte in den Jahren vor dem Krieg vernünftiger agieren sollen.»

Aernschd Born zeichnet ein trauriges Bild der Welt, will aber die Hoffnung nicht aufgeben: «Ein Land will das andere vernichten. Das darf die Welt nicht zulassen.» Die Welt sei «voller Putins, Assads und Talibans». Zudem drohe Putin «mit der atomaren Keule». «Die Welt wird zum pandemischen Glutofen. Die Welt ist auf der Flucht. Trotzdem: Die Welt darf nicht aufgeben. Vielleicht ist die Welt besser als ihr Ruf. Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt er.

Sind Sie für Waffenlieferungen an die Ukraine?

Eine deutliche Mehrheit der singenden Armeeabschaffer von damals will am Ziel, die Armee abzuschaffen, festhalten – zumindest als Utopie. Umso überraschender ist ihre Haltung zu den ­Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine. Nur Matti Kohli ist dezidiert gegen Waffenlieferungen und ist überzeugt, dass der Krieg auf diese Weise nur verlängert wird und nur die Waffenlieferanten profitieren.

Eigentlich sei er ja «gegen jede Waffenlieferung. Im Falle des russischen Angriffskrieges werde die Sache aber «komplexer», meint Boni Koller. «Ich glaube, dass das russische Regime gestoppt werden muss. Die Blut-und-­Boden-Fantasien in Russland und anderswo führen direkt in die Katastrophe», sagt er weiter. Er hofft auf eine «militärische Pattsituation», die den Krieg mittelfristig beenden könne. Dazu scheine eine grosse Mehrheit der Ukrainer sich verteidigen zu wollen. «Deshalb gehöre ich schweren Herzens eher zu den Befürwortern von Waffenlieferungen an die Ukraine», sagt er.

Dass die Waffenlieferungen der ­Ukraine etwas nützen, sieht auch Rams. Er sagt:

«Immerhin konnte die Ukraine dem russischen Aggressor damit die Stirn bieten.»

Rams

Urgestein des Schweizer Punk Rock zvg

Der ungeheuerliche russische Angriffskrieg machte Vera Kaa so betroffen, dass ihr «alle Mittel zur Abwehr und zum Schutz der unschuldigen ukrainischen Bevölkerung gerechtfertigt» scheinen – «auch militärische». Putin müsse man «in seinem imperialistischen Wahn stoppen». «Wenn so etwas passiert: Was kannst du anderes machen, als dich verteidigen?», fragt sie.

Mit einem schlechten Gewissen befürwortet auch Born die Waffenlieferungen. Die Ukraine befinde sich in einer Notwehr-Situation. Es gehe um ihr Überleben. «Gegen den russischen Despoten braucht die Ukraine die Hilfe aller Demokratien – diplomatisch, humanitär, militärisch.» Dabei ist er sich voll bewusst, dass dies eine «Militarisierung des Alltags» nach sich zieht. Und die todbringende Waffen-Lobby mache «zusätzliche Milliardenprofite», sagt er. Mehr denn je gelte die alte Forderung: «Schwerter zu Pflugscharen, damit die Welt nicht verhungert!»

Auch Hohler schliesst Waffenlieferungen nicht aus. «Solange die Ukraine gewillt ist, sich militärisch zu wehren und die furchtbaren Opfer an Menschenleben zu bringen, kann ich nichts gegen Waffenlieferungen haben – leider. Aber es ist ein gefährliches Spiel. Der rote Knopf wird wieder aktuell.»

Auszüge aus den Liedtexten «Gewalt sät Gewalt, Liebe sät Liebe, Friede sät Friede» Franz Hohler: «Der schlecht versorgte Knopf»

Jeden Morgen, wenn sich der General an seinen Tisch setzte, machte er die Schublade auf und nahm den roten Knopf hervor. Am Abend, bevor er nach Hause ging, versorgte er ihn wieder. Eines morgens, als er die Schublade öffnete, war der Knopf nicht mehr da. Der General wurde bleich, dann rötlich und schlug schliesslich voller Zorn auf den Tisch, genau auf den roten Knopf, worauf die ganze Welt in Rauch und Flammen unterging.

Jedes Ding am rechten Ort

Erspart viel Müh und böses Wort. Andreas Vollenweider:

Gewalt sät Gewalt

Hass sät Hass

Angst sät Angst

Mut sät Mut

Liebe sät Liebe

Friede sät Friede Felix Haug (Double):

Hat kein Land eine eigene Armee

Hat auch kein Land eine Fremde Der Böse Bub Eugen: «Erwin»

(Text: Stephan «Rämi» Ramming, heute NZZ-Redaktor)

Erwin ist diesmal sein Name

Zuhause in seinem Schrank

Hat er eine Knarre

Wie jeder hier im Land

Sie ist zwar etwas rostig

Und ziemlich angestaubt

Als Spazierstock war sie ihm zu schwer

Wer weiss, wozu sie taugt

Refrain: Erwin und sein Sturmgewehr sind keine Freunde mehr

Er hat es zum Altpapier gebracht – Erwin. Das hast du gut gemacht

... Auf einmal hatte Erwin

Wieder Platz in seinem Schrank

Er machte aus ihm einen Taubenschlag

Sturmgewehr sei Dank

Erwin füttert nun Tauben

Mit einer Blume in seinem Haar

Erzählt er seinen Enkeln

Wie es früher war

Die Menschen waren seltsam

Ihre Köpfe steckten im Sand

Und über den hohen Bergen

Lacht die Sonne auf dieses Land Aernschd Born

«… und was machst du, wenn ein Böser deine Familie mit der Waffe bedroht?? He??»

«Ganz einfach, ich küsse Frau und Kind, rücke ins Militär ein und ziehe mich in die Alpen zurück, bis die Gefahr vorüber ist.»

Mit der Schweizer Armee können wir unser Leben nicht verteidigen. Vor allem nicht gegen die Gefahren der heutigen Zeit. Unser Militär ist Zeitverschwendung, Geldverschwendung, Menschenverschwendung.

