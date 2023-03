Rapper Pronto ist einer der besten Schweizer Kulturexporte

Ernährung Neue Proteine braucht das Land: Käser aus Muolen hat Joghurt aus Lupinen entwickelt

Am Ostschweizer Food Forum in Weinfelden stand die Suche nach neuen Proteinen im Vordergrund. In der Ostschweiz sind nicht nur Grossunternehmen wie Hochdorf oder Micarna im Geschäft mit Fleisch- oder Milchalternativen. Ein Käser aus Muolen hat ein Joghurt aus Lupinen entwickelt.