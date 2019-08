St.Galler Kleintheater auf Erfolgskurs: «Die Kellerbühne ist der perfekte Theaterraum»

Am 4. September startet die Kellerbühne in die Spielzeit 2019/2020 mit Joachim Rittmeyer. Der St. Galler Kabarettist zeigt erneut sein Programm «Neue Geheimnische». Mit Marc Haller alias «Erwin aus der Schweiz» gibt es zum ersten Mal Zauberei in der Kellerbühne. Die Politkabarettisten Sibylle und Michael Birkenmeier zeigen ihr Bühnen-Abschiedsprogramm. Hanspeter Müller-Drossaart spielt zwei Solostücke. Im Februar feiert Manuel Stahlberger mit seinem neuem Programm «Eigener Schatten» in der Kellerbühne Premiere. Matthias Peter inszeniert das Schauspiel «Smith & Wesson». (miz)

Infos und Termine: kellerbuehne.ch