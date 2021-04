SRG-Kritik Die Verschmusung von Gesangstiteln hat bei SRF2 System – Der Sender wird damit sein treues Publikum verlieren Das SRF2-Musikprogramm wird verpoppt. Diese Verharmlosung des Klassikprogramms ist kein Zufall. Christian Berzins 10.04.2021, 05.00 Uhr

Das Kammerorchester Rondo Veneziano hatte den «Sound der Klassik» in den 1980er-Jahren poppig perfektioniert. Höchste Zeit für SRF2-Kultur, die revolutionäre Band auszugraben.

Ich bin Partei: Klassik-Partei. Und deswegen seit eh und je naturgemäss auch SRF-2-Kultur-Hörer. Aber am 18. März um 7.14 Uhr merkte ich: Das ist der falsche Film. Auf SRF2-Kultur ertönte in der Morgensendung John Williams’ Musik zu «ET». Ein einzelner Filmhit wäre zu ertragen gewesen, aber die Sache hatte System. Schon die Tage zuvor gab es zum Frühstück Filmmusik statt Brahms oder Sibelius. Am 29. März spielte man zwischen 6 und 9 Uhr gar vier Filmhits.

Als am Folgetag um 7.18 Uhr «Caruso» erklang, die melancholische Ballade des italienischen Liedpoeten Lucia Dalla (*1943), wurde mitsamt mir auch die Morgenmilch sauer. Die Programmmacher hatten nämlich nicht den Mut, das kaltschnäuzige Original zu spielen, sondern brachten eine honigverschmierte Schmuseversion. Die Moderatorin war ob des Schmalspurgrillen-Carusos hin und weg, hauchte euphorisiert «Heeerzschmeeeerz!».

Die Verschmusung von Gesangstiteln hat bei SRF2 System. Arien gibt es nun öfters in Arrangements für Oboe zu hören. Operngesang regt an und auf, ist Geschmacksache, und «Geschmack» heisst Partei nehmen. Das widerspricht offenbar der Idee der SRF2-Macher, die gespielte Musik soll allen gefallen: bloss niemanden überfordern. Den Billag-Beitrag bezahlen wir für die Unterforderung, und so hören wir einen Tanz aus Bachs 1. Cellosuite in einer Bearbeitung für Gitarre: statt fordernde Widerborstigkeit ein Parfümküsschen.

Diese Verharmlosung des Klassikprogramms ist kein Zufall, Barbara Gysi, Programmleiterin von Radio SRF 2 Kultur, spricht aber von Erweiterung:

«Es war ein bewusster Entscheid, das Musikprofil der Morgensendung auf Radio SRF 2 Kultur zu erweitern. Motivation für diese Musikstil-Erweiterung waren unter anderem Zuschriften von Hörerinnen und Hörern, die auch an Musiktiteln interessiert sind, welche über die rein klassischen Werke hinausgehen. Verbindendes Element der Musikwerke der Morgensendung ist die Klangfarbe, die sich am Sound der Klassik orientiert.»

Die Bezeichnung «Klangfarbe, die sich am Sound der Klassik orientiert» muss man sich zweimal laut vorsagen, um sie zu glauben, sie heisst übersetzt: SRF2 soll der Spur nach wie Klassik tönen. «Rondo Veneziano» – ein hitparadestürmendes Kammerorchester – hatte den «Sound der Klassik» in den 1980er-Jahren poppig perfektioniert. Schon damals fragte ich mich, ob die klingende Wahrheit den Menschen nicht zumutbar sei. Warum elektronische Rhythmus-Schläge zu Vivaldi? Warum Ketchup in die Belon-Auster?

Nur, damit auch die Auster massentauglich wird? Wäre es nicht ehrlicher, statt eines Austernlokals, wo Austern mit Ketchup vernichtet werden, eine Fast-Food-Kette zu führen? In einer Trattoria in Florenz hängt ein Schild, darauf steht: «Das Bistecca gibt es blutig – oder nicht.» Das Angebot bestimmt dort die Nachfrage. Bei SRF2-Kultur ist es umgekehrt: Der Sender bedient neuerdings den Geschmack der Masse. Damit gibt man sich als ernst zu nehmender Kultursender grundlos auf.

Oder wurde SRF2-Kultur für sein Programm kritisiert? War die (tiefe) Quote ein Problem? Gehört es nicht zum schweizerischen Demokratieverständnis, dass für diese Art von Vielfalt kritiklos wenige Millionen abfallen, solange für ganz viele Millionen Fussballspiele und Skirennen gezeigt werden? Leider sitzt die Fürsprecherin des Seichten ganz oben.

Es gilt, die «Achtung-Kultur!»-Hemmschwellen abzubauen

Schon 2011 hatte Nathalie Wappler – damals SRF-Kulturchefin, heute SRG-Direktorin – gesagt:

«Wir müssen die ‹Achtung-Kultur›-Hemmschwelle abbauen.»

Das heisst, dass der Hörer nie vor den Kopf gestossen werden soll, nie fragen soll: «Gefällt mir das wirklich?» Kultur muss so einfach erklärbar und geniessbar sein wie Sackhüpfen. Bereits 2012 löste Wappler eine Protestwelle aus. Damals gab es einen Aufschrei, als aus der «Mattinata» eine vermeintlich moderne Morgensendung mit viel Kurzfutter wurde. Prompt musste der «Kulturtipp», das ehemalige «Radiomagazin», Extraseiten für empörte Leserbriefe aufziehen.

Doch was will der Hörer heute? Im offenbar sehr beliebten Wunschkonzert um 13 Uhr erklingt neben den Chorklassikern durchaus auch anspruchsvolle Kammermusik. Softklassik wird hingegen sehr selten gewünscht.

Warum also der Wohlfühlsound am Morgen? Glaubt Gysi, dass SRF2 das Auffangbecken für die heimatlos gewordenen SRF-3-Hörer ist? Wird also das «alte» gegen ein neues «altes» Publikum ausgewechselt? Oder kann SRF2 mit der Morgenbrise auch junge Hörer und Hörerinnen gewinnen?

Gysi weicht der Frage aus und sagt: «SRF 2 Kultur will all jene Hörer und Hörerinnen ansprechen, die an Kulturthemen und einem Musikprofil interessiert sind, das zur Hauptsache auf klassischer Musik zwischen Barock und Neoklassik basiert. Selbst eingefleischte Klassik-Kenner haben heute ein breiteres Musikverständnis, als dies noch vor zehn Jahren der Fall war. Dies lässt sich auch an den Programmen von klassischen Konzerten ablesen.»

Als Besucher von klassischen Konzerten fällt mir diese Änderung nicht auf, in Sinfoniekonzerten wird nicht mehr Filmmusik gespielt. Die Hörer aber sind sehr wohl offener, allerdings in Richtung höhere Anforderungen: Schostakowitsch wurde zum Klassiker, Gustav Mahler zum Star. Programme mit Bartók, Weinberg und Martinu sind Tagesordnung, fordernde Neue Musik nichts Fremdes. Davon aber ist am SRF2-Morgen fast nie etwas zu hören.

«SRF2 ist weit davon entfernt, Mainstream zu werden»

Barbara Gysi sieht im Morgenprogramm dennoch keine Verabschiedung vom anspruchsvollen Kultursender, der einst eine breite Kulturgemeinde ansprach und herausforderte. Sie ist vorsichtig mit dem Begriff «anspruchsvoller Kultursender» sowie «Kulturgemeinde». In ihrer Wahrnehmung, die sie offenbar den zahlreichen Rückmeldungen der Hörer und Hörerinnen entnimmt, gab und gibt es nicht die eine, sondern verschiedene Kulturgemeinden.

«Dem tragen wir Rechnung. Doch SRF 2 Kultur ist weit davon entfernt, ein Mainstream-Programm zu werden.» Die Behauptung, dass am Morgen nicht die Vertiefung mit Musik im Zentrum stehe, sondern der Wunsch nach einer angenehmen Begleitung, ist ein Stereotyp. «Dazu gehört in unserem Verständnis ein Musikprogramm, welches handverlesene Klassiktitel mit populäreren Stücken mixt», so Gysi.

Soll das SRF-2-Morgenprogramm als Hintergrundmusik gebraucht werden, als Fahrstuhlmusik? Oder soll gerade in Zeiten eines Lockdowns auch mal jemand das Frühstücksbrot auf den Teller legen und 13 Minuten lang gebannt einem Satz aus dem Sibelius-Violinkonzert lauschen?

Dafür aber sind die fünf musikjournalistischen Sendungen pro Woche zuständig. Auch die Ausstrahlung von integralen Kompositionen in der täglichen Sendung «Concerto» oder die regelmässigen Konzertübertragungen seien, so Gysi, ein klares Statement dafür, dass sich SRF 2 Kultur unverändert an ein Publikum wendet, welches sich unter anderem für klassische Musik interessiert und diese nicht nur als Begleitung im Hintergrund hören wolle.

Und so dürfte auch der Schweizer Komponist Dieter Ammann zufrieden sein, der das Morgenprogramm kritisiert, aber hofft, dass Neue Musik in den Spartensendungen gespielt wird:

«Man könnte beinahe meinen, die Programmverantwortlichen schämen sich für etwas anspruchsvollere klassische Musik. Warum haben sie das Gefühl, ernste Musik nur noch in Hybridformen oder aber in Gestalt von Kompositionen der seichteren Sorte präsentieren zu können?»

Doch Ammann ist froh, dass die hochwertigen Sendungen mit zeitgenössischer Musik den Neuerungen nicht zum Opfer fallen. Noch nicht. «Fiori musicali», die Sendung für Barockfans, wurde am 5. April eingestellt.

Der Basler Schriftsteller Alain Claude Sulzer hatte sich im Herbst in einem offenen Brief gegen die Absetzung der Sendung «52 beste Bücher» gewehrt. Auf das SRF-2-Morgenprogramm angesprochen, reagiert er mit Sarkasmus und sagt: «Solange noch Mozart gespielt wird, obwohl er ein weisser Mann mit Perücke war, lasse ich selbst die wärmste SRF–Morgendusche über mich ergehen. Wenn es zu arg wird, drehe ich einfach den Kaltwasserhahn auf und sage mir, dass es ja immer noch schlimmer kommen kann.»