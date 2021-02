SRF-Kürzungen «Das ist Verrat an der Kultur» – Schweizer Kulturschaffende sind empört über den Sparhammer Alle Kultursparten sind von den Massnahmen betroffen, aber vor allem die klassische Musik und der Jazz. Betroffene sprechen von einem Kahlschlag. Stefan Künzli 09.02.2021, 05.00 Uhr

Die Schweizer Sängerin, Pianistin, Komponistin und Bandleaderin Yumi Ito ist von SRF entdeckt und unterstützt worden. Maria Jarzyna

Was haben die Schweizer Kulturschaffenden gegen die «No Billag»-Initiative geweibelt. Es war eine imposante Demonstration für die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt. Kein anderer Berufszweig hat dermassen geschlossen mobilisiert und für das Schweizer Radio und Fernsehen Partei ergriffen.

Kunst und Kultur seien auf unabhängige und nicht nach Gewinn strebende Medien angewiesen, meinte «Suisseculture», der Dachverband der professionellen Kulturschaffenden, vor gut drei Jahren und empfahl voller Überzeugung ein «Nein »zur No-Billag-Initiative. SRF sei für Kulturschaffende ein wichtiges Forum und eine wichtige Erwerbsquelle und künstlerische Werke würden so zugänglich für ein breites Publikum.

Für eine Minderheiten-Szene überlebenswichtig

Und jetzt das «Dankeschön»: Der Sparhammer trifft alle Kultursparten, am härtesten aber die klassische Musik und den Jazz. Um 30 Prozent müssen die Aufnahmen von klassischen Konzerten reduziert werden. Das ist umso einschneidender, als der Abbau schon vor Jahren begonnen hat. Seit 2010 sind die Aufnahmen um 60 Prozent zurückgegangen, von einst 200 auf 79.

Noch brutaler sind die Massnahmen jetzt beim Jazz. Die Aufnahme-Produktionen sollen gleich um die Hälfte, von 160'000 auf 80'000 Franken, gekürzt werden. «Für SRF mit seinem riesigen Millionenbudget mögen 160'000 Franken vernachlässigbar, für eine Minderheitenszene sind sie überlebenswichtig,» sagt der Zentralschweizer Jazzpianist John Wolf Brennan, der vom Schweizer Radio International für zwölf CDs in Folge mit einem «Swiss Grammy» (der Preis ist mit SRI 2004 eingespart worden) ausgezeichnet wurde.

Kulturschaffende nehmen kein Blatt vor den Mund

Dementsprechend sind die Reaktionen in der Szene. «Wir sind masslos enttäuscht», heisst es von Seiten von «Suisse Culture», dem Verband der Schweizer Kulturschaffenden. «Im Moment ist für die Schweizer Kultur jede Art von Kürzung eine Katastrophe», sagt der Geschäftsführer Alex Meszmer, «wir sind auch erstaunt, dass es zu den massiven Kürzungen kam, ohne dass der Verband angehört oder konsultiert wurde». Meszmer betont denn auch, dass «Suisseculture» eine konstruktive Auseinandersetzung als Partner der SRG braucht.

Besorgt ist auch die Gewerkschaft Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM). «Während das Schweizer Kulturschaffen die grösste Krise seit Jahrzehnten durchlebt, baut die SRG in all ihren Unternehmenseinheiten die Sparte Kultur um und dabei ab». SSM fordert deshalb die SRG auf, «den kulturellen Kahlschlag zu stoppen, die Konzession zu respektieren und das Personal besser in den Transformationsprozess miteinzubeziehen».

Kein Blatt vor den Mund nimmt Patrik Landolt vom international renommierten Plattenlabel «intakt». «Das ist ein Verrat an der Kultur», sagt er. Er habe in Laufe seiner Karriere noch nie ein solches Wort in den Mund genommen. Hier treffe es aber eindeutig zu. Er sagt:

«Wir sind wütend, denn das ist ein destruktiver Akt von Leuten, die kein Verständnis für Kultur haben.»

Gegen 1100 Jazz-Ko-Produktionen haben seit 1990 zuerst DRS 2 und dann SRF 2 realisiert. Noch 2019 waren es 37 Produktionen. Es ist vor allem das Werk von Redaktionsleiter Peter Bürli, der noch in diesem Jahr pensioniert wird. Im Laufe der Jahre hat er nicht nur gestandene Grössen wie Irene Schweizer oder Franco Ambrosetti unterstützt, sondern auch manche Newcomer entdeckt und ihnen zu einer Starthilfe verholfen. Zuletzt zum Beispiel die Sängerin, Komponistin und Pianistin Yumi Ito, die Gitarristin Mareille Merck sowie die Gitarristen Dimitri Howald und Silvan Joray.

Eine stolze Bilanz. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass von diesen Produktionen nicht nur die Kulturschaffenden profitierten. Die Aufnahmen sind in unzählige Radiosendungen eingeflossen und wurden öffentlich gemacht. SRF selbst hat davon ebenso profitiert wie die Hörerin und der Hörer, die einen vorzüglichen Einblick in das kulturelle Schaffen in der Schweiz erhalten haben.

Wird Kultur dem Sauglattismus geopfert?

SRF, vor allem das Radio, konnte sich zu Recht damit rühmen, der grösste Veranstalter des Landes zu sein. Das Schweizer Radio und Fernsehen ist diejenige Institution, die für die Kultur am meisten Geld in die Hand genommen hat. Wie keine andere Institution hat sie das kreative Leben in diesem Land abgebildet und für alle wahrnehmbar gemacht.

Ist das alles Vergangenheit? Wird das alles «juvenilem Sauglattismus, digitaler Verblödung und Philosophie auf der WC-Schüssel» geopfert, wie es der Pianist John Wolf Brennan nennt. Die Einschnitte sind jedenfalls so gross, dass Brennan die Sparprogramme «ein Sterben auf Raten» nennt.

Auf Anfrage beschwichtigt SRF: «Die Kürzung bedeutet nicht automatisch, dass sich die Anzahl der unterstützten Produktionen im gleichen Umfang reduziert». Die Redaktion werde «sämtliche Kosten in der Musikproduktion analysieren und wo möglich Kosten einsparen». Schlankere Produktionsabläufe tönen gut, doch das Radio hat ja gar keine eigenen Aufnahmestudios mehr.

Die Produktionen sind ausgelagert, vor allem an die Hardstudios in Winterthur (rund die Hälfte) und das Powerplay Studio in Maur. Diese Kosten sind fix. Daran könne nicht gerüttelt werden, sagt Moritz Wetter von den Hardstudios. Gleiches gelte fürs Powerplay. Alternativen gäbe es vielleicht schon, aber das geht nur über Qualitätseinbussen. «Wenige Studios können dasselbe bieten wie wir», sagt Wetter und erwartet deshalb, dass sogar mehr als die Hälfte der Produktionen gestrichen würden.

Befremdlich, ja irritierend ist für Brennan auch der Zeitpunkt der Sparankündigungen. «Im Moment, wo viele Kulturschaffende wegen den Folgen von Corona ums Überleben kämpfen, verrät die Ansage wenig Fingerspitzengefühl», sagt Brennan. Dazu treffe der Sparhammer vor allem junge Musikerinnen und Musiker. Ihnen werde eine realistische Perspektive geraubt.

Verliert SRF seine Raison d'Etre?

Gemäss den aktuellsten Zahlen von 2019 hat SRF hatte einen Betriebsaufwand von 561 Millionen Franken, SRF 2 kostet 12 Millionen. Das sind nur rund 2 Prozent der Gesamtkosten, aber damit kann sich SRF leisten, was niemand sonst zu leisten vermag. Diese Kulturprozente haben entscheidend dazu beigetragen, dass die No-Billag-Initiative, die in SRF-Kreisen zu einer Überlebensfrage hochstilisiert wurde, abgelehnt wurde. Patrik Landolt ist deshalb überzeugt, dass sich dieser «Verrat an der Kultur», rächen wird: «Mit diesem Kahlschlag verliert SRF nicht nur seine verlässlichsten und treusten Verbündeten, SRF setzt seine Raison d’Etre aufs Spiel».