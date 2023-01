Sprachliche Moden und Marotten «Tscheggsch es, Alte?» Wenn die Jugend wieder alles anders macht Das generische Maskulinum scheint beim Grossteil der jungen Generation verpönt zu sein, sie verlangt nach Alternativen – doch auf dem Pausenplatz hört unser Kolumnist Pedro Lenz noch ganz traditionelle Wortformen. Pedro Lenz 21.01.2023, 05.00 Uhr

«Alte, was machsch?», sagen auch junge Frauen zueinander. Keystone

Wenn man ein gewisses Alter erreicht, hat man in manchen Bereichen, oft ohne es zu wollen, das eine oder andere dazugelernt. Viele Dinge des täglichen Lebens ändern sich. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als sich gelegentlich wieder anzupassen. Zu den Alltäglichkeiten, die in unserer Jugend anders waren als heute, gehört zum Beispiel das grammatikalische Geschlecht. Einst stellte sich die Grammatik auf den Standpunkt, dass gemischtgeschlechtliche Menschengruppen mit der männlichen Form bezeichnet werden. Man sagte also beispielsweise «alle Ärzte des Universitätsspitals» und meinte damit sowohl Ärztinnen als auch die Ärzte.