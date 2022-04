«Sprachliche Moden»: Die Sprache der Stellenangebote

Sprachliche Moden und Marotten Die Sprache der Stellenangebote Unser Kolumnist Pedro Lenz rätselt diese Woche darüber, was ein Junior-Compliance-Officer-Business Support 80-100% (m/w/d) tut. Pedro Lenz 23.04.2022, 05.00 Uhr

In Stelleninseraten wird eine ganz eigene Sprache gepflegt. Bild: Keystone

Man liest und hört es immer wieder. Wer nicht mehr ganz jung, aber noch im arbeitsfähigen Alter sei, habe oft Mühe bei der Stellensuche. Ältere Menschen seien zu teuer oder zu wenig flexibel oder beides, heisst in diesem Zusammenhang oft. Bei andern sei das Problem die Überqualifikation. Sie hätten ein Leben lang so viel dazugelernt, dass es für eine sinnvolle Anwendung all dieses Wissens gar keine Arbeitsstelle geben könne.

Dabei ist der Grund für die Schwierigkeit bei der Stellensuche älterer Menschen vielleicht ein ganz anderer: Viele über Fünfzigjährige sind nicht in der Lage, die Stelleninserate korrekt zu interpretieren. Dass ein Abwart inzwischen als Facility Manager bezeichnet wird und der Personaldienst Human Ressources heisst, haben auch die älteren Menschen längst begriffen. Dennoch fehlt wohl den nicht mehr ganz Jungen das Know-how, um bei folgenden, aus schweizerischen Stellenanzeigen kopierten Jobangeboten verstehen zu können, worum es geht.

Was ist zum Beispiel ein «Full Stack Developer with C# .NET and TypeScript»? Was ein Developer with C# .NET and TypeScript ist, hätte bestimmt noch jeder Laie ohne weiteres verstanden. Ein Developer with C# .NET and TypeScript ist, wie der Name eindeutig sagt, ganz einfach ein Entwickler mit C, Hashtag Punkt NET und einer bestimmten Programmiersprache namens TypeScript. Ob der Entwickler diese C Hashtag Punkt NET und Typescript beim Stellenantritt schon beherrschen oder besitzen oder erarbeiten muss, kann man ja dann beim Bewerbungsgespräch immer noch fragen. Aber was zum Kuckuck ist Full Stack? Was Stuck ist, kann man den Gipser fragen, was ein Stock ist, wissen die Leute von der Börse, der Stick ist ein kleiner Bedienungshebel, und der Steck ist ein verstorbener Bergsteiger. Aber was ist ein Stack?

Wir müssen es nicht unbedingt wissen, denn zum Glück gibt es auch leichter verständliche Stellenangebote, wie etwa den «Junior-Compliance-Officer-Business Support 80-100% (m/w/d)». Das ist eine Stelle, die wohl etwas mit Juniorenförderung oder irgendetwas mit Offizieren zu tun hat. Vielleicht brauchen die Inserenten eine Art Offizier für den militärischen Vorunterricht oder einen Supporter, also Unterstützer des Offiziers im militärischen Vorunterricht.

Und das (m/w/d) deuten wir dahin gehend, dass sich sowohl männliche wie weibliche Interessierte melden können und ausserdem auch Dragqueens willkommen sind. Möglicherweise steht das kleine d aber auch für Deutsch. Das würde wiederum bedeuten, dass die gesuchte Person zwar grosse Fähigkeiten im Entziffern englischer Stelleninserate haben sollte, aber daneben durchaus auch noch etwas Deutsch verstehen darf.

Natürlich können solche Stelleninserate für ältere Stellensuchende entmutigend sein. Doch selbst wer bei der Lektüre dieser englischartigen Ausschreibungen einen leichten Juckreiz (Englisch «itchiness») verspürt, braucht nicht zu verzweifeln. Es werden auch «Hautdiagnose-Beraterinnen im Aussendienst» gesucht.