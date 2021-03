Spezialität Gans gut: Wieso diese Ostern nicht Gänse- statt Hühnereier tütschen? Gänseeier sind riesig, schmecken köstlich, können gefärbt eine prächtige Osterdekoration sein und sind spektakulär zum Eiertütschen.

Christian Berzins 27.03.2021, 05.00 Uhr

Erstaunlich, dass niemand seine Geliebte «Gänsel» nennt, kein Geliebter «Ganser» gerufen wird. Melbye / E+

Zugegeben, ich drücke den Durchschnitt der von Frau und Herr Schweizer pro Jahr gegessenen Eier (184,5) nach oben, kam nur beim berüchtigten tausendjährigen Ei in China an meine Grenzen. Als ich in Nordnorwegen einst ein riesiges Möwenei kochen durfte, überlegte ich mir, warum bei uns niemand Möwen- oder Taubeneier sammelt.

Damit der Bestand von Tauben nicht überhandnimmt, werden sie im Kanton Zürich sogar geschossen. Auch Schwaneneier, die wegen Überpopulation nicht ausgebrütet werden sollen, dürfen in gewissen Regionen ausgestochen werden, auf den Markt kommen sie aber nicht. Neben einer überreichen Auswahl an Hühnereiern werden dort höchstens mal Wachtel­eier angeboten. Doch wer sucht, der findet – zum Beispiel Gänseeier. Und die sind grossartig.

Munteres Wesen und legefreudig

Dass die Gans ganz allgemein eines der faszinierendsten Tiere dieser Erde ist, merken schon kleine Menschen dank dem Märchen «Die goldene Gans». Etwas später wächst die Liebe zur Gans mit Nils Holgersson, dem Gänserich Martin und Chef-(Wild-)Gans Akka von Kebnekaise. Und wenn im Lateinunterricht alle Schüler einzuschlafen drohten, schnatterten die Gänse bei der Livius-Lektüre so laut, dass nicht nur der «Wachmann» Manlius geweckt wurde. Von wegen dumme Gans! Eher erstaunlich, dass niemand seine Geliebte «Gänsel» nennt, kein Geliebter «Ganser» gerufen wird.

Bei der Suche nach Gänseeiern war es jedenfalls auffällig, wie liebevoll Gänsebesitzerinnen über ihre Tiere sprachen. Auf der Website von Zun, dem Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel, ist zu lesen, dass die Diepholzer Gans ihren Betrachter mit ihren freundlichen Gesichtszügen und den klaren blauen Augen in den Bann ziehe. Und wichtig: «Sie hat ein munteres Wesen und legt pro Jahr zwischen 35 und 50 weisse Eier.»

Für jemanden, der keine persön­liche Beziehung zu einem Zun- oder Weidegans-Mitglied hat, ist es gar nicht so leicht, regelmässig an Gänseeier zu kommen. In Zürich allerdings sind sie am Freitag und Samstag auf dem Markt zu finden. Ein längeres Anstehen muss beim Stand der Geschwister Fiechter in Kauf genommen werden. Und wenn dann weiter vorn noch jemand mit einer der Geschwister über Gänseeier zu reden beginnt, kann man als Schlangesteher schon mal die Geduld ver­lieren.

Auf die Gänseeier angesprochen, lacht Hanna Trasmundi-Fiechter voller Freude: «Gänseeier – das ist ein tolles Produkt, immer wieder lustig!»

Der Gänseflüsterer aus dem Entlebuch

Auf ihrem Hof in Volketswil watscheln auch zwei alte Gänse herum, aber in Bezug aufs Eierlegen ist auf sie kein Verlass. Die Eier in der Auslage erhält man vom «guete Hurni», wie Hanna Trasmundi-Fiechter den Gänsezüchter Ruedi Hurni nennt. «Wir nehmen ihm fast alle ab: Alles, was speziell ist, erhalten wir vom ihm.»

Hurni hat in Marbach im Entlebuch gleich zwei Gänseherden und schafft es, dass Fiechters während neun Mo­naten Gänseeier beziehen können, ­obwohl die Brutzeit naturgemäss im Frühling ist. «Unsere zwei alten Gänse halten sich daran, haben bis jetzt noch gar nichts gemacht. Wenn Ostern früh im Jahr lagen, gab es bisweilen keine Eier. Mit den Eiern von Ruedi ist das ­anders: Er ist ein Gänseflüsterer, der schafft es immer, Eier hervorzubringen!», sagt Trasmundi-Fiechter.

Ein Glück sei auch, dass die Tiere seiner zwei Herden nicht gleichzeitig Eier ­legen würden. Der «gueti Hurni» liefert nur noch an seine alten Stammkunden. Vor wenigen Jahren noch, da war er berühmt, wollte er mit seinen Enteneiern den Markt erobern. Eine Ente schenkt deutlich mehr ein, legen sie doch bis 200 pro Jahr.

Ein Gänseei ist etwa drei Mal grösser als ein Hühnerei.

Ein Jahr alt muss die Gans sein, damit sie Eier legt. «Wenn sie mal anfangen, dann geht’s los!», sagt Hanna Trasmundi-Fiechter breit grinsend. «Die Gans möchte ihr Gelege vollmachen. Nimmt man ihr die Eier weg, muss sie wieder von vorn beginnen. Die Lust zu brüten ist da, den Hühnern hat man sie weggezüchtet.»

Stellte man das Huhn in den Keller, war es kalt gestellt

Geschieht es doch, erwärmt sich der Körper, und die Tiere legen keine Eier mehr, möchten auf ihren Eiern sitzen. «Früher», erzählt Fiechter, «stellten die Bauernfrauen die Hühner in einen Käfig und brachten es mit etwas Wasser und Futter in den Keller, um die Temperatur der Tiere runterzufahren.»

Bei aller Freude über die Gänse­eier hatten die Fiechters damit auch Ärger. Dauernd hatte man Diskussionen, da die Kunden die Eier wie auf dem Bazar verlasen, die grössten heraussuchten. Irgendwann wurde dieses Tun den Fiechters zu viel, nun wird gewogen, und jedes Ei bekommt ein Preisschild: «Jetzt ist es fair für alle.»

Zwischen 4 und 6 Franken kann jetzt ein Ei bei den Fiechters kosten, wird doch per 100 Gramm bezahlt: 190 Gramm Ei kosten 4.70 Franken. Bis 300 Gramm schwer kann ein Gänseei sein, ein normales Hühnerei wiegt 65 Gramm.

Einmal auf den Pfannenrand schlagen, nützt wenig



Um die Gänseeier zu transportieren, drücken die Fiechters normale Eierkartons ein. Ideal ist das nicht. Ich brachte meine sechs Eier in zwei Säcken schadlos nach Hause.

Kein Wunder: Das Ei bloss einmal auf den Pfannenrand zu schlagen, reichte alsbald nicht. Auch nach dem zweiten Mal muss ich die Finger zu ­Hilfe nehmen, um das Gänseei auf­zubrechen. Dann erst können Eigelb und Eiweiss in ihrer ganzen Fülle in die 19-Zentimeter-Durchmesser-Bratpfanne gleiten – und füllen sie wundersam aus: Das Eigelb thront, wie von Zauberhand zusammengehalten, voller Stolz vier Zentimeter hoch. Nach kurzem Anbraten lasse ich das Ei knapp zehn Minuten auf kleiner Flamme vor sich hinblubbern.

Dann ist es endlich so weit, das Ei liegt auf dem Teller, und rasch ist klar: Ei bleibt Ei. Aber die Intensität des Geschmacks ist erstaunlich: frisch und sämig.

Gänseeier Zubereitung Gänseeier können genau wie Hühnereier verwendet werden: als Rührei, Spiegelei (10 Minuten), Omelett oder gekocht als Dreiminutenei (sie müssen allerdings 10–12 Minuten gekocht werden, 15 Minuten, bis sie hart sind).

Gänseeier eignen sich auch zum Backen und zur Herstellung von Teigwaren: Ein Gänseei entspricht in etwa der Menge von drei bis vier Hühnereiern.

Die Eier von Wildtieren haftet ein (alter) Ruf an, eher Salmonellen zu enthalten. Somit soll man sie nicht roh essen. (bez)



Gänseeier kaufen

Am Zürcher Marktstand der Geschwister Fiechter sind Gänseeier während 9 Monaten im Jahr zu finden.

Freitags (Helvetiaplatz)

6 Uhr bis 11 Uhr;

samstags (Oerlikon)

6 Uhr bis 12 Uhr.

Nächste Woche findet der Helvetiaplatz-Markt wegen des Feiertages am 2. April schon am Donnerstag 1. April statt.



Am einfachsten ist es, ein Gänse-Rührei zuzubereiten, auch wenn man sich je nach Zutaten von den ureigenen Gänseei-Geschmacksnoten entfernt. Das 3-Minuten-Ei beziehungsweise das gekochte 12-Minuten-Gänseei überfordert hingegen in allen Belangen: Das Problem war nicht, dass der Eierbecher zu klein war, denn zur Not taugt auch eine Espressotasse. Aber es gibt da viel zu viel Weiss und viel zu viel Gelb, denn das Teilen eines angegessenen 3-Minuten-Eis ist nun mal sehr unelegant.

Ein Gänseei füllt die 19-Zentimeter-Durchmesser-Bratpfanne wundersam aus. bez

Am meisten vom Gänseei hat man, wenn es als Spiegelei serviert wird: Die Konsistenz wie auch die Menge ist aufgeteilt auf zwei Personen ideal. Grossartig wird auch die Omelette – bereichert etwa mit Champignons und Frühlingszwiebeln. Das Gänseei lässt sich ungemein luftig schlagen. Ein Ei reicht dann für mindestens zwei.

Wer Gänseeier kaufen will, braucht Geduld



Die Fiechters verkaufen an einem Morgen etwa 40 Gänseeier. Jetzt, vor Ostern, ist die Nachfrage grösser: Die Leute kaufen Gänseeier, um sie bunt zu färben oder selber auszublasen. Auch in edlen Blumenhandlungen wird man dieser Tage auf solche federleichten Eier stossen. Wer am Karsamstag erst um 11 auf den Markt in Oerlikon kommt, wird leer ausgehen.

Ich aber freue mich bereits auf das erste Gänseeier-Tütschen am Ostersonntag: Ob die gleichen Tricks wie beim Hühnerei zum Erfolg führen, wird sich zeigen.