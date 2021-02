«Spazieren muss ich unbedingt»: Auf den Spuren des Schriftstellers Robert Walser in Herisau In der Coronakrise entdecken wir das Spazieren neu – und begegnen dabei berühmten Bummlern wie Robert Walser, der schon als «König der Spaziergänger» bezeichnet wurde. Rolf App 13.02.2021, 05.00 Uhr

Robert Walser am 31. Januar 1937 auf einer Wanderung von St. Gallen nach Trogen. Bild: Keystone

Mit einem Satz von Robert Walser empfangen uns die beiden älteren Herren auf der Parkbank unterhalb des Roserwalds. Sie wissen schon: Da sind wieder zwei Spaziergänger unterwegs, die auf den Spuren des Dichters auf dem Robert-Walser-Pfad rund um Herisau wandern, und dabei die Tafeln mit seinen Zitaten studieren.

23 Jahre hat Walser hier mit der Diagnose Schizophrenie in der psychiatrischen Klinik verbracht, die wir in der Ferne sehen. Er ist ein stiller, in sich gekehrter Patient, der alle Kreuzworträtsel problemlos löst und sehr zuverlässig in der betriebseigenen Papiersackindustrie arbeitet, und der von inneren Stimmen gequält wird. Einmal fragt ihn ein Pfleger, ob er wunschlos glücklich sei. «O ja», antwortet Walser.

Bei jedem Wetter nach draussen, mit Hut und Schirm

Der zu seiner Zeit recht erfolglose Schriftsteller ist «nicht in den Fängen, sondern im Schoss der Psychiatrie gelandet», schreibt Marcel Zünd in einer Publikation zu Walsers Herisauer Jahren. Hier will er vor allem eines: in Ruhe gelassen werden.

Immer nach dem Mittagessen bricht er auf zu seinen Spaziergängen. Bei jedem Wetter, bewehrt mit Hut und Schirm. Am Sonntagnachmittag stehen grössere Wanderungen auf dem Programm, dann kommt auch manchmal der Publizist, Schriftsteller und Mäzen Carl Seelig mit, der ihn 1936 ein erstes Mal besucht und von 1944 an sein Vormund ist.

Seelig bemüht sich sehr darum, dass Walsers Werk nicht in Vergessenheit gerät. Seine 1957 ein erstes Mal veröffentlichten «Wanderungen mit Robert Walser» leisten einen wesentlichen Beitrag dazu. Sie erscheinen in diesen Tagen neu und zeigen einen ungewohnt mitteilsamen auch durchaus ess- und trinkfreudigen Menschen, der sehr deutlich Kritik übt an seiner fortschrittsgläubigen Gegenwart mit ihren «lümmelhaften Automobilisten».

Unterwegs mit einem «wahren Bummelgenie»

Das Schreiben hat Robert Walser aufgegeben, aber vom Spazieren kann er nicht lassen, weshalb Seelig ihn auch als «König der Spaziergänger, ein wahres Bummelgenie» bezeichnet hat. So ist Walser auch gestorben: auf einer Wanderung am 25. Dezember 1956 etwas weiter oben, auf der Wachtenegg, mit 78 Jahren. Schon 1916 lässt er in seiner Erzählung «Der Spaziergang» den Ich-Erzähler sagen:

«Spazieren muss ich unbedingt, um mich zu beleben und um die Verbindung mit der lebendigen Welt aufrechtzuerhalten.»

So kann es auch uns ergehen in diesen Zeiten, da Läden, Fitnesszentren, Konzertsäle, Theater und Stadien geschlossen und auch die Grenzen beinahe dicht sind. Spazieren ist nicht nur gesund, es versöhnt auch mit den Beschränkungen, die uns zu unserem eigenen Schutz auferlegt sind. Es bringt uns jene Langsamkeit nahe, die in einer überdrehten Welt ohnehin angeraten scheint.

Wir Menschen überfordern den Planeten, dabei kommen uns die Schönheiten der Erde auch nah, wenn wir, wie jetzt, begleitet von Vogelgezwitscher durch den Wald schlendern, und uns von Robert Walser inspirieren lassen. «Wir Menschen bleiben doch alle Stümper vor der Natur», heisst es da etwa. Oder:

«Unsere Zeit ist grausam mit ihrem Nützlichkeitsdenken.»

Dass in der Natur nicht nur Pflanzen aufblühen, sondern auch der Mensch, das haben vor Robert Walser schon andere erkannt. Gehen, das ist «eingeschobenes Glück», schreibt der Philosoph Frédéric Gros, und erzählt vom Arthur Rimbaud, Friedrich Nietzsche, Jean-Jacques Rousseau und Henry David Thoreau.

Rousseau lässt seine Gedanken schweifen

Rousseau zieht sich aus der Gesellschaft zurück in die Natur, und macht die Erfahrung: «Nie habe ich so viel nachgedacht, nie war ich mir meines Daseins, meines Lebens so bewusst, nie war ich sozusagen mehr ich selbst als auf den Reisen, die ich allein und zu Fuss gemacht habe.» Beim Gehen hört er seinem Herzen zu, und seine Gedanken schweifen.

Thoreau geht noch einen Schritt weiter. In der Nähe von Concord in der Nähe von Boston baut er sich seine Hütte im Wald, und verfasst die erste philosophische Abhandlung über das Gehen: «Vom Spazieren». Er stellt fest:

«Ich glaube, dass ich meine körperliche und geistige Gesundheit nur bewahre, indem ich täglich mindestens vier, gewöhnlich jedoch mehr Stunden damit verbringe, absolut frei von allen Förderungen der Welt durch den Wald und über Hügel und Felder zu schlendern.»

Am Morgen und im Frühling fühlt er sich in einen Strom reiner Vitalität hineingezogen. Der Frühling kommt schon bald, und der Morgen, das ist heute.

Carl Seelig: Wanderungen mit Robert Walser, herausgegeben von Lukas Gloor, Reto Sorg und Peter Utz, Suhrkamp 2021

Frédéric Gros: Unterwegs. Eine kleine Philosophie des Gehens, Riemann 2010