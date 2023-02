Banksy-Spektakel in Zürich: Das Erfolgsrezept des Streetartist

Spannender Künstler Banksy-Ausstellungen boomen: Das Spektakel in Zürich zeigt, was der Street-Artist richtig macht Zürich zeigt in einer unautorisierten Ausstellung über 150 Werke des mysteriösen Künstlers. Bereits in anderen Städten strömten Tausende in die Schau. Was ist Banksys Erfolgsrezept? Anna Raymann Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.00 Uhr

Für das Bild links wurde etwa eine Million Pfund geboten; für das Bild rechts über 18 Millionen Pfund: Banksy ist eine Wertanlage. Michael Buholzer / EPA

Die Aufregung war perfekt: Banksys «Girl with Balloon» kam 2018 beim Auktionshaus Sotheby’s unter den Hammer. Als der Zuschlag bei etwa einer Million Pfund fiel, schredderte sich das Werk durch einen eingebauten Mechanismus im Rahmen selbst.

Nach der Aktion, und mehrere Ausstellungen später, ist das Werk inzwischen unter dem neuen Titel «Love is in the Bin» das 18-Fache wert.

Noch immer sprayt Banksy als mysteriöses Phantom Motive und Slogans an Mauern und Garagentore. Nicht selten fordert er darin das Ende des Kapitalismus, den Schutz der Armen und den Sturz der Reichen: Die Parkbank, auf denen Obdachlose schlafen, wird zum romantischen Weihnachtsmannschlitten. Krebse an der Quaimauer eines mondänen Badeorts lässt er für günstigen Wohnraum protestieren. Kann man solche Forderungen aus der Feder eines mutmasslichen Kunstmillionärs ernst nehmen?

Die Ausstellung Am Anfang seiner Karriere schlich sich Banksy in Museen und hängte dort heimlich seine eigenen Bilder auf, so war im ­Louvre für kurze Zeit seine Variante der Mona Lisa zu sehen. Inzwischen gibt es mehrere (unautorisierte) Ausstellungen, die seine Werke um die Welt tragen.

Eine der grössten gastiert zurzeit in Zürich. Über 150 Werke haben die Ausstellungsmacher in aufwendiger Handarbeit nachgebildet, sogar eine Londoner U-Bahn lässt sich begehen. Gezeigt werden nicht nur die bekanntesten Streiche des Künstlers, sondern auch frühe Guerilla-Aktionen. Das Phantom scheint zum Greifen nah. (ray) The Mystery of Banksy – A Genius Mind: 24. 2. bis 31. 5. Halle 622b, Zürich-Oerlikon

Man sollte, denn sie werden von Massen gehört. Geht man mit dem «Time Magazine», zählt der Street-Artist seit 2010 zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt, neben Persönlichkeiten wie Barack Obama und Elon Musk. Von der Strasse auf die Weltbühne – das Märchen wäre leicht erzählt.

Wenn Banksy einlädt, stehen die Stars auf der Gästeliste

Märchen aber beeindrucken auf dem Kunstmarkt längst niemanden mehr. Wer reich werden will, muss das Geschäft beherrschen. Banksy beherrscht es wie kein Zweiter. Er führt Käufer, Auktioniere und nicht zuletzt die Kunstkritikerinnen vergnügt an den goldenen Nasen herum. Er tut dies so clever, dass sie es ihm nicht einmal übel nehmen. 2006, als Promis von Paparazzi gejagt wurden, man Hüfthosen trug, weil Paris Hilton sie trug, veranstaltete Banksy in Los Angeles seine dritte offizielle Ausstellung «Barely Legal». Auf der ­exklusiven Gästeliste des zweitägigen Events standen Kunsthändler und Promis wie Brad Pitt und Angelina Jolie. Sie wurden zu Influencern seiner Kunst, als es den Begriff noch gar nicht gab.

Heute sollen die Rolling Stones seine Werke besitzen. Dem Supermodel Kate Moss, die Banksy im Stile Andy Warhols ikonischer Marilyn Monroe malte, gehört ihr Bildnis selbst. Viele andere Käuferinnen und Käufer bleiben anonym.

Er beherrscht das Marketing-Einmaleins

Wer hätte da nicht ebenfalls gerne einen Banksy bei sich hängen? Dazu braucht es nicht viel. Seine Schablonen, dazu erstellt, auf der Strasse möglichst schnell zu arbeiten, sind ebenso schnell nachgeahmt. Um eine Schmiererei am Garagentor zur Wertanlage zu erheben, kann man sich an Banksys Agentur «Pest Control» wenden. Für umgerechnet knapp 180 Franken prüft diese die Echtheit eines Werks und verschickt ein Zertifikat, das es belegt.

Hat man ein Original gesichtet, kann man sich gar an spezialisierte Graffiti-Entfernungs-Firmen wenden. Diese kommen nicht mit dem Hochdruckreiniger, sondern mit Hammer und Spitzel und schlagen das Bild samt Mauerwerk aus der Wand.

Am 14. Februar - Valentinstag - tauchte in Margate, England ein neues Werk von Banksy auf. Das Bild, das eine Frau mit blauem Auge zeigt, die ihren Mann in die Tiefkühltruhe stösst, soll auf häusliche Gewalt aufmerksam machen. Gareth Fuller / AP Mitte November tauchten mehrere Banksy-Werke in der Ukraine auf. Auf dieser zerbombten Fassade in Borodyanka, wirft ein Kind beim Judo Wladimir Putin auf die Matte. Sergey Dolzhenko / EPA Die Aktion sorget für Aufsehen. Als bei der Auktion von «Girl with Baloon» bei Sotherby's der Hammer bei einem Preis von ca. einer Million Pfund fiel, löste ein Mechanismus im Ramen aus und das Bild zerstörte sich selbst. Inzwischen wird der Wert des Bildes (neu: Love is in the Bin) auf das 18-fache geschätzt. Alexander Scheuber / Getty Images Europe An der Kunstbiennale in Venedig führte Banksy die Kunstwelt an der Nase herum. Er platzierte seinen Stand unweit der Pavillons. Seine Bilder musste er unverkauft zusammenpacken, da ihm die passende Händler Lizenz fehlte. Mara Guglielmi / AFP Der Flower Thrower zählt zu Banksys bekanntesten Werk. Oft kopiert und adaptiert. Auch in der Ausstellung in Zürich ist er zu sehen. Michael Buholzer / EPA Banksy arbeitet immer wieder in Krisengebieten. In Bethlehem hat er 2017 das Hotel eröffnet mit der «hässlichsten Ausblick der Welt» - auf die Mauer zwischen Israel und Palästina. Nurphoto / NurPhoto Zu seiner Ausstellung «Barely Legal» 2006 in Los Angeles lud Banksy nicht nur Prominente ein, sondern auch einen echten Elefanten. Inmitten der Vernissage stand also ein «Elefant im Raum». Rebecca Sapp / WireImage Die Ratten sind seit den Anfängen Banksys Markenzeichen. Auf Englisch ist Rat ein Anagramm von Art - Kunst. Jordan Mansfield / Getty Images Europe

Dabei platziert der Künstler seine Werke sehr bedacht. Sei es Putin als Judoka auf ukrainischen Kriegstrümmern oder ein Kind im Ascheregen unter dem versmogten Himmel einer von Industrieabgasen geplagten Kleinstadt: Wer solche Werke aus ihrer Umgebung reisst, übersieht die Kraft der Strasse, die ihnen den Kontext gibt. Die Werke, die der Künstler selbst auf den Kunstmarkt gibt, sind daher stets Leinwände oder Objekte, die nie für den öffentlichen Raum gedacht waren. In seinem eigenen Onlineshop verkaufte er 2019 Mobiles aus Überwachungskameras für das Kinderzimmer und geschredderte T-Shirts in limitierter Auflage an den Schnellstbietenden. Der Onlineshop war schnell leer, die Kassen voll, künstliche Verknappung gehört zum Einmaleins des Marketings.

Sollte man diesem Marketingexperten die Kapitalismuskritik wirklich - abkaufen? Banksy ist ohne Zweifel ein kapitalistischer Künstler. Er spielt nach den Regeln des Marktes, doch mit seinen eigenen Karten, denn sein Einsatz ist hoch. Sein Kapital, seine weltbekannte Marke und sein bares Geld, verschreibt er dem guten Zweck, wenn er den kriegsmüden Blick des Westens mit wenigen Bildern wieder in die Ukraine lenkt oder ein Boot zur Seenotrettung von Flüchtlingen finanziert. Das Märchen von Robin Hood hört der Street-Artist vermutlich gerne.