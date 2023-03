Songs Es gibt nicht nur die Schwiizergoofen: Fünf Kinderbands die Erwachsenen keine Ohrenschmerzen bereiten Musik für Kinder zu produzieren ist lukrativ. Die Konkurrenz ist überschauberer - und man verkauft tatsächlich noch CDs. Michael Graber Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Manchmal lässt es aufhorchen, wenn etwas nicht zu hören ist. So war es lange mit den Schwiizergoofe. Obwohl wahnsinnig erfolgreich und wahnsinnig beliebt, fand man die singenden Goofe nicht auf dem Streamingdienst Spotify. Was vielleicht als musikromantische Verweigerungshaltung gedeutet werden könnte, ist in Tat und Wahrheit das absolute Gegenteil: eine rein monetäre Entscheidung.

Für einen Stream gibt es wenig Geld, für eine verkaufte CD oder einen Download dagegen deutlich mehr. Und da Mama und Papa beim eigenen Nachwuchs grosszügig sind, kaufen sie noch CDs. Vor allem, wenn die Songs auf den Streamingplattformen gar nicht erhältlich sind. Noch schmerzhafter als die Kindermusik ist in Elternohren nämlich das Gstürm der Kinder nach den Lieblingssongs.

Auch Kasperli ist eingeknickt

Mittlerweile werden die Haushalte und Autos mit CD-Playern aber immer seltener. Und so mussten auch die Goofe zu Spotify. Wie gewichtig die Streaminggiganten mittlerweile geworden sind, zeigt ein anderer Schweizer Kinderheld: Kasperli. Dort mussten die Macher die alten Folgen auf Geheiss von Spotify neu schneiden. Der Grund: Jedes Kapitel muss mindestens drei Minuten lang sein – da der schwedische Konzern pro Play bezahlt, wären sonst zu viele Gebühren fällig geworden. Kasperli knickte ein und verlängerte seine Kapitel. Potz Holzöpfel und Zipfelchappe.

Und wenn man sich bei Musikerinnen und Musikern durchfragt, hört man immer wieder, dass in der Kindermusik tatsächlich noch Geld zu verdienen ist. Gerade in einer Branche, in der die Erlöse aus Verkäufen erodierten, kann mit Sound für Kids noch Cash gemacht werden. Das gilt nicht nur für Tonträger­verkäufe, sondern auch für Konzerte. Der Markt ist hungrig und noch nicht gesättigt, sagte Laurent Aeberli von Laurent & Max dieser Zeitung unlängst.

Reich werden auch mit Kindermusik nur wenige

Natürlich, so betonen auch weitere angefragte Musiker, mache man das nicht des Geldes wegen, aber die Gagen seien ganz okay und vor allem komme man mit weniger Aufwand an Auftritte. Mit Kindermusik öffnen sich auch Tore, die sonst für Musik-Gigs oft verschlossen bleiben: jene von Kleintheatern und kleineren Bühnen auf der Landschaft.

Zudem gibt es mehrere grössere Kinder- und Familienfestivals – dahinter stecken oft potente Sponsoren. In der Schweiz ­finanzieren unter anderem Grossverteiler die beliebten Kindernachmittage. Da die Konkurrenz im Kindermarkt überschaubar ist, ist es so möglich, auf eine stattliche Anzahl Konzerte zu kommen.

Bevor jetzt aber alle zur Klampfe greifen und ein paar lässige Reime aus dem Ärmel schütteln: Auch Kindermusik zu machen, ist Arbeit und braucht einiges an Talent. In den Bands für die Kleinsten spielen oft gestandene Musikerinnen und Musiker, die nach dem Gig am Nachmittag im Schulhaus am Abend noch mit einer anderen Band im Club auftreten.

Und ebenfalls sei gewarnt: Reich wird man auch mit Kindermusik nur in den seltensten Fällen. Einfach ein bisschen weniger arm wie als Musiker für Erwachsene.

Diese Kinderlieder bereiten Eltern keine Schmerzen in den Ohren

Musik für die Kleinsten ist oft klebrig und anbiedernd. Fünf Beispiele, die zeigen, dass es auch anders geht. Inklusive Sternenwertung, ob es auch für die Ohren der Eltern tauglich ist. Von 1 (Hilfe, mach die Türe zu) bis 5 (tanzen wir zusammen durch die Stube).

Kindermusik muss nicht doof sein. Laurent (Aeberli) & Max (Kämmerling) formen Hits zu Hits um. Sie covern bekannte Songs, verändern dabei aber die Texte. «Wrecking Ball» von Miley Cyrus wird zu «Id Badi ga» und «What Is Love» zu «Was Isch los». Alles dargeboten nur mit Gitarre, ­Cajon (eine Kistentrommel) und Stimmen. Dabei gelingt ihnen das Kunststück, dass die Texte zwar kindergerecht sind, aber nicht plump werden. Und sie spüren den Originalen auch phonetisch so gut nach, dass auch Erwachsene mitwippen können, ohne dass die Knie vor Fremdscham schlottern. Das ist sogar richtig cool.

5 Sterne

Viel zu oft funktioniert Kindermusik nach dem Schema trümmlige Keyboard-Melodie plus wuchtiger Refrain. Marius & die Jagdkapelle bieten in breitestem Ostschweizerdeutsch das hand­gemachte Gegenstück zu den Stangenware-Songs aus den Marketingabteilungen. Fast schon folkig rumpelt der Sound voran und setzt auch musikalisch immer wieder schöne Akzente. Besonders live ist die Truppe um Marius Tschirky unwiderstehlich. Mit viel Show und Mitmach-Aktionen. Da ist man auch grosszügiger mit einigen platten Klischees in den Texten. Das gelingt auf der Platte nicht immer.

3 Sterne

Was darf es sein? Theater, Konzert oder Detektivgeschichte? Die Kinderantwort da drauf lautet immer: alles gleichzeitig. Drum bitte: Silberbüx. Die Musikerinnen und Musiker verbinden all die Element und basteln daraus ihre «Fälle». Das lockt auf eine groovige Reise durch spannende Geschichten. Die Musik hat Anspruch, ist manchmal sogar ein bisschen jazzig und sehr gut gespielt. Für Elternohren eigentlich ganz angenehm. Etwas zähflüssiger in adulte Gehörgänge gehen dagegen die Geschichten. Aber spätestens auf den Schlusssong kann die Tür zum Kinderzimmer wieder geöffnet werden.

2 Sterne

Schtärneföifi dröhnte wohl schon in so manches Kinderohr, das mittlerweile zum Elternohr geworden ist. Die Band, 1995 gegründet und 2018 aufgelöst, hat das Genre der Mundartlieder für Kinder in der Schweiz über Jahrzehnte geprägt. Ihr «Heicho» kann jede und jeder mitsingen. Boni Koller und seine Band haben auch eindrücklich gezeigt, dass man Musik für Junioren machen kann, ohne sich dabei wie ein übermotivierter und belehrender Primarlehrer aufführen zu müssen. Sie trauten den Kindern ironische Texte, verzerrte Gitarren und auch vertrackte Melodien zu. Das machte Spass. Macht es noch immer.

5 Sterne

Noch was ganz anderes zum Schluss: Kinder-Hip-Hop aus Deutschland. Manchmal textlich raffiniert, manchmal weniger. Immer sehr, sehr poppig, immer sehr, sehr catchy. Deine Freunde sind so ein Big Thing im Kids-Game. Füllen grosse Hallen mit hüpfenden Kindern. Sie klingen in den besten Momenten ein bisschen wie Deichkind für Kinder – einfach ohne psychoaktive Substanzen. In den schlimmsten Momenten ist es leider sehr austauschbarer Allerweltspop. Den Kindern gefällt’s. Und vielleicht ist es bei Kindermusik ja auch gar nicht so wichtig, ob es den Erziehungsberechtigten ebenso gefällt.

2 Sterne