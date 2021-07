20 Lesetipps für Prominente - für jeden Charakter ist etwas dabei

Sommertipps 20 Buchempfehlungen für Prominente: Wir haben die besten Bücher für jeden Charakter zusammengetragen Bild: Shutterstock Unsere Redaktion hat für prominente Persönlichkeiten den passenden Buchtipp für die sommerliche Auszeit: Zur Horizonterweiterung, Unterhaltung oder als Lockerungsübung. Und welche Lektüre passt zu Ihnen, liebe Leserinnen und Leser? Redaktion CH Media 03.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Roboter sind nicht böse

Herr Musk, seit Jahren warnen Sie vor der Entwicklung der künst­lichen Intelligenz. Wir würden gegenüber den Robotern ins Hintertreffen geraten, warnen Sie. Und empfehlen, dass wir selber zu ­Maschinenwesen werden. Mit Ihrem Unternehmen Neurolink wollen Sie dafür Hirnimplantate ­herstellen.

Ich finde, Sie übertreiben. Die Roboter der Zukunft könnten doch auch ein­fühlsame ­Wesen sein. Dazu fehlt Ihnen die ­Fantasie? ­Lesen Sie den Roman «Klara und die Sonne» von ­Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro, der aus der ­Perspektive eines Roboters geschrieben ist. Wir lernen: Roboter kalkulieren nicht eiskalt, sondern fühlen und denken wunderbar poetisch. (ras)

Kazuo Ishiguro: Klara und die Sonne. Blessing, 352 Seiten.

Putzfrauenlöhne statt Unisex-WCs

In Deutschland gibt dieses Buch viel zu reden, doch die Schweizer SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer hat es noch nicht gelesen. Das sollten aber auch helvetische Sozis tun, obwohl sie viele Fehler der SPD vermieden haben. «Linke»-Politikerin Sahra Wagenknecht entlarvt die Selbstgerechtigkeit der «Lifestyle-Linken» (auf Schweizerdeutsch: «Cüpli-Sozialisten).

Statt um die realen Probleme tiefer Einkommensschichten kümmerten sich viele Genossen bloss noch um «immer kleinere und skurrilere Minderheiten», die sich trotz materieller Privilegien als Opfer inszenieren würden – weil sie sich bezüglich sexueller Orientierung oder anderer identitätspolitischer Merkmale benachteiligt fühlten. (pmü)

Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten. Campus-Verlag, 336 Seiten.

Kein Sonnenkönig in der Schweiz

Den Romands sagen die Deutschschweizer Staatsgläubigkeit nach. Falls sich unser jetziger Bundespräsident Guy Parmelin, der ja aus dem Waadtland kommt, wie ein Sonnenkönig fühlen sollte, so verbirgt er das geschickt. Jedenfalls viel geschickter als sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron, den seine Gegner als «Sonnenkönig» verspotten, weil er im Schloss Versailles Hof hält.

Der Zeichner Mathieu Sapin hat Macron während dessen Wahlkampf begleitet und erzählt im klugen und vergnüglichen Comicroman über die Faszination der Macht. Guy Parmelin hingegen scheint immun gegen Grossspurigkeit und lacht hoffentlich mit diesem Buch über das Charisma und die Allüren anderer Mächtiger. (hak)

Mathieu Sapin: Comédie française. Comicroman. Reprodukt. 168 Seiten.

Ein Nazi als Nachbar

Wünschen Sie sich insgeheim, dass Rechts­radikalen das Stimmrecht entzogen wird? Das nicht grad? Aber Sie denken, die Leute auf dem Land seien geistig dreissig Jahre im Verzug, ja? Das dachte die Werbetexterin Dora in Juli Zehs neuem Roman auch, als sie vor der Coronakrise aus Berlin aufs Land flüchtete. Es stellt sich ­heraus, dass der Nachbar ein Nazi ist.

Auf 400 Seiten atmet man dennoch lesevergnüg­liche Landluft. Es wird im Buch niemand ­bekehrt, und das Happy End ist verwaschen. Aber die Story ist ein dringend nötiger Perspektivenwechsel für linksliberale Städter wie Laura Zimmermann. Und eine wahnsinnig genaue Gegenwartsanalyse. (kus)

Juli Zeh: Über Menschen. Roman. Luchterhand-Verlag, 416 Seiten.

Für vielreisende Väter

Wer viel reist, fährt viel Taxi. Das gilt sicher auch für Nati-Goalies. Mindestens so spannend wie ein Penalty sind jedenfalls die Taxifahrten, die Saša Stanišić mit seinem Sohn für das wunderbar schrille Vorlesebuch «Hey, hey, hey, Taxi!» erfunden hat. Da verwandeln sich Autos in Leoparden und Ampeln in Gurken, Heldinnen haben keine Lust, Heldinnen zu sein, und die Piraten werden auch noch geschrumpft.

Weitere Anekdoten verstecken sich in überbordenden Bildern. Ob all dem Chaos bleibt die Logik lustvoll auf der Strecke. Wichtig ist nur, dass die Taxifahrt zum Schluss zurückführt zu den kleinen Zuhörern der Geschichte – so wie der frisch gebackene Vater Yann Sommer nach jedem Turnier wieder nach Hause kommt. (ray)

Saša Stanišić und Katja Spitzer: Hey, hey, hey, Taxi! Mairisch-Verlag, 96 Seiten.

Ein Buch, das sich in Rage redet

Das Buch will niemandem etwas beibringen, auch nicht Frau Badran. Es will Dampf ablassen gerade so, wie man nach einem ermüdenden Bürotag beim Feierabendbier eben einfach alles rauslässt: Die Kollegen nervten mehr noch als der Chef, und der Kerl von der Dating-App ist auch nur ein Macho.

In all der Wut geraten Dirk, Kurt und Irina, die Titelhelden dieser Kurzgeschichten, zwar eindimensional: Männer sind selbstgerechte Sexisten – Frauen «Trullas» mit Seidenfoulard. Die einen hören Heavy Metal, die anderen zitieren Foucault, im Grunde sind die Rollen längst verteilt. Zwischentöne stünden der Rage im Weg. Daher wird «Menschen wie Dirk» Frau Badran bestens auf die nächste «Arena»-Debatte einstimmen. (ray)

Julia Kohli: Menschen wie Dirk. Short Stories. Lenos-Verlag, 172 Seiten.

Als Pakistani in Trumps Amerika

Am liebsten sind Ihnen Musliminnen, die verschleiert sind. Ihr Feindbild Islam lässt sich so vorzüglich kultivieren. 9/11 war die Basis dafür. Der Anschlag ist auch die Basis für den Roman des US-Autors Ayad Akhtar. Seine Schilderungen der Stunden des Grauens gehören zu den besten des Buchs, in dem er die Geschichten seiner aus Pakistan eingewanderten Familie erzählt.

Etwa jene des Vaters, einem Herzspezialisten, zu dessen Patienten Donald Trump gehörte. Am trotzigen Vater, der lange noch zu Trump hält, selbst als er Präsident ist und gegen Einwanderer hetzt, reibt sich der Autor, der wegen seiner Wurzeln Erfahrungen macht, die uns von der Islamdebatte geprägten Lesern zu denken geben. (dfu)

Ayad Akhtar: Homeland Elegien. Ullstein-Verlag, 461 Seiten.

In den Garten statt ins All

Jetzt will also auch noch der Amazon-Milliardär zum 10 Minuten dauernden Schnupperflug ins Weltall. Und manche träumen bereits von der nächsten Stufe im Ex­tremtourismus: dem Hotel im Weltall. «Die Erde aus dem Weltall zu sehen, verändert dich. Es ändert deine Einstellung zur Welt und zur Menschheit», schrieb Bezos auf Instagram. O je! Geht es noch abgehobener und zynischer?

Alternativvorschlag: Beat Sterchis Sommertagebuch in seinem spanischen Garten. Dort ist er sehr nahe bei den Menschen, der Natur, den Tieren und der immer noch prägenden historischen Last des vergangenen Jahrhunderts. Ob Sterchis Haltung des bescheidenen Zuhörens die Welt besser verstehen lässt als ein Weltraumflug? Ich vermute es. (hak)

Beat Sterchi: Capricho. Ein Sommer in meinem Garten. Diogenes, 260 Seiten.

Schöne Stimmen erkennen

Nach dem Debakel mit Donizettis «Lucia di Lammermoor» war klar, was im Opernhaus Zürich auf der Prioritätenliste steht: die Regie. Wen wundert’s? Ist doch Intendant Andreas Homoki ein Regisseur. Würde er Lukas Hartmanns «Der Sänger» lesen, das todtraurige Buch, das ein trübes Bild der Schweiz im Zweiten Weltkrieg zeichnet, könnte Homoki ein Herz für Sänger bekommen – gerade für solche, die wegen ihres Aussehens (beziehungsweise ihrer Körpergrösse) vermeintlich nicht für die Bühne geeignet sind.

Der Intendant würde Schmidts Zauberstimme kennen lernen, immer neue Sänger und Sängerinnen hören. In Zukunft würde er seiner Operndirektorin genauer auf die Finger beziehungsweise auf die Ohren schauen. (bez)

Lukas Hartmann: Der Sänger. Roman. Diogenes, 288 Seiten.

Kann ein Primat mit uns reden?

Gut möglich, dass dieser Tipp zu spät kommt. Denn der Direktor des Zoos Zürich schaute während des Lockdowns alle paar Tage im Menschenaffenhaus gebannt dem Tun und Spiel der Orang-Utans zu und sagte der «Schweizer Illustrierten»: «Sie sind immer am Basteln. An allem Neuen und an Tier und Mensch interessiert.» Das seien Eigenschaften, die er von sich selbst kenne.

Gut möglich also, hat Severin Dressen den neuen Roman des US-Kultautors bereits gelesen. Dessen bitter-romantisch-brutaler Tierversuchsroman erzählt die Geschichte des Schimpansen Sam, der bei Menschen aufwächst und Gebärdensprache lernt. Angeregt von realen Tiervermenschlichungsexperimenten in den USA, bringt er uns gehörig ins Grübeln. (hak)

T. C. Boyle: Sprich mit mir. Roman. Hanser-Verlag, 350 Seiten.

Falls die Karriere zu Ende geht

Wir hoffen natürlich, dass Sophie Hunger bis ins hohe Alter neue Songs schreibt und singend und Gitarre spielend auf der Bühne steht. Falls sie es doch einmal satthat, lässt sie sich vielleicht vom Roman des Musikerkollegen Samuel Schnydrig inspirieren. Darin schöpft er aus seinem Leben als Punkmusiker und lässt den scheuen Romanhelden zwischen dem 17. und 33. Lebensjahr, zwischen Bier, Fussball, Punkkonzerten und Liebesdramen mehr torkeln als brillieren.

Am Ende seiner Musiker-Odyssee übernimmt er mit Freunden ein Hotel und macht es zur schrillen, kultigen Absteige für queere Menschen. Es wird ein voller Erfolg und zum Treffpunkt für Schwule, Lesben und Musikfreaks. Sehr vergnüglich. (hak)

Samuel Schnydrig: Klaus. Leben vor dem Steinschlag. Roman. Zytglogge, 330 Seiten.

Schimpfen ohne gelbe Karte

Schiedsrichter haben sensible Ohren – und zücken ordnungsliebend ab und an eine gelbe Karte. Das musste auch Captain Granit Xhaka erfahren: wegen Reklamierens für den Viertelfinal gesperrt. Schade! Ich hätte einen Tipp, wie man auf dem Rasen unbeschadet seinem Zorn Ausdruck verleiht: Beschimpfen in einer Sprache, die der Schiedsrichter nicht versteht.

«Hornochse» ist so ein Wort. In London, wo er spielt, könnte er damit durchkommen. Falls der Schiri doch Deutsch versteht, darf Xhaka den Sprachforscher Christian Schmid zitieren. Denn horntragende Rindviecher werden in der Schweiz verehrt, es gab sogar eine Volksinitiative. «Hornochse» ist also ein Ehrentitel. (hak)

Christian Schmid: Nur die allergrössten Kälber wählen ihren Metzger selber. Unsere Tiere in der Sprache. Cosmos, 326 Seiten.

Arbeitsleben als ewige Aushilfe

Ob der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes Sinn für schwarzen Humor hat, weiss ich nicht. Dass er für existenzsichernde Löhne kämpft, ist hingegen verbürgt. Der in den USA gültige Mindestlohn von 7.25 Dollar würde ihn zornig machen, und bei diesem Buch bliebe ihm das Lachen im Hals stecken.

Als satirischer Roman über US-Teilzeitjobs angekündigt, erweist er sich als wahnwitzig-surreale Persiflage. Als Aushilfe hofft die Romanheldin auf eine Festanstellung, verdingt sich als Schuhumräumerin, als Piratin, ja sogar als Seepocke. Ihr Arbeitsleben ist ein Spiegelbild von Leerlauf, Fetischismus, Skrupellosigkeit und Selbstverleugnung. Getarnt als Nonsens, liegt hier eine beunruhigende Zeitdiagnose vor. (hak)

Hilary Leichter: Die Hauptsache. Roman. Arche-Verlag, 256 Seiten.

Macht sich gut – auch ungelesen

Vielleicht gefällt ihm der Titel, lesen wird er das Buch ohnehin nicht. Trump, der sich selbst als «stabiles Genie» bezeichnet, wäre aber ein gutes Beispiel. Denn Kahnemann und Kollegen zeigen uns analytisch und mit vielen Beispielen, wie fehlbar wir vorgehen, wenn wir urteilen.

Leute wie Trump, die glauben, sie könnten nicht falsch liegen, wenn sie nur ihrem Bauchgefühl folgen, sind besonders irrtumsgefährdet. Sie sind zwar völlig sicher, richtig zu liegen, sind deshalb aber allerlei Störgeräuschen von irgendwoher, die unterhalb der Bewusstseinsschwelle in unser Urteilsvermögen reinpfuschen, umso hilfloser ausgeliefert. (chb)

Daniel Kahnemann, Olivier Sibony, Cass R. Sun­stein: Was unsere Entscheidungen verzerrt – und wie wir sie verbessern können. Siedler-Verlag, Berlin, 480 Seiten.

Wie man den Humor behält

Wie man als Comedian auch in der Coronakrise nicht zum griesgrämigen Regimekritiker wie Marco Rima wird, kann man von Horst Evers lernen. Er blieb Humorist, trank im langen Lockdown zur Unterstützung kleiner Cafés so viel Kaffee, dass er auf dem Gehsteig im Koffeinschub sogar Geheimsprache sah und zur Not Servietten mit Schmetterlingsmuster als Klopapier-Ersatz kaufte («für den verträumten, nachdenklichen Stuhlgang»).

Um in Bewegung zu bleiben, habe er, der gemütlich-runde deutsche Komiker, eine Sportart gesucht, die zu ihm passe: Rennrodeln, «eine olympische Sportart, die du im Liegen ausüben kannst. Wo man nichts machen soll. Darum geht’s.» Prima Ironie, fällt doch in seiner Wahlheimat Berlin fast nie Schnee. (hak)

Horst Evers: Wer alles weiss, hat keine Ahnung. Geschichten. Rowohlt Berlin, 235 Seiten.

Schutzengel der Atomabfälle

Im Roman übernehmen ausgerechnet kosmopolitische Grün-Alternative die Verantwortung für die Endlagerung atomarer Abfälle. Zugegeben, das mag ein gemeiner Vorschlag für die Fast-Bundesrätin und ehemalige Grünen-Präsidentin Regula Rytz sein: Ausgerechnet die Grünen, die immer gegen Atomkraft waren, sollen die Suppe auslöffeln und zu Schutzengeln des strahlenden Abfalls werden. Und erst noch organisiert in einem klosterähnlichen Orden.

Aber die Fragen, welche die Schweizer Schriftstellerin Annette Hug zur langfristig fast unlösbar scheinenden Organisation der Endlager aufwirft, würden es verdienen, wieder in den Fokus der Politik gerückt zu werden. Wer wird die Debatte anführen? (hak)

Annette Hug: Tiefenlager. Roman. Wunderhorn-Verlag, 218 Seiten.

Enthüllungen und Spiegelungen

Okay, dieser Adressat liegt auf der Hand. Denn der neuste Roman des Journalisten und Verlegers Matthias Ackeret («persönlich») handelt von Augusto Venzini, und dessen Name ähnelt nicht zufällig jenem des Zürcher Starfotografen Alberto Venzago. Die Romanfigur ist ebenfalls Fotograf und führt ein, sagen wir, intensives Berufs- und Liebesleben.

Allerdings stellte Ackeret schon öffentlich klar, seine Story habe nichts mit Venzagos Alltag zu tun. Die SMS aus dem Buchtitel hat es in sich: Sie lockt Venzini kurz vor der Pandemie nach Venedig, wo ein Kampf um Leben und Tod beginnt. In dem Buch kommt nicht nur Venzini-Venzago vor, sondern man begegnet einigen Prominenten aus der Schweizer Journaille. Auch dem Buchautor. (pmü)

Matthias Ackeret: «SMS an Augusto Venzini», Münster-Verlag, 140 Seiten.

Frau Berg fragt, Nerds antworten

Der QR-Code ist einer der Gewinner in der Coronapandemie. Wir haben jetzt Apps auf dem Handy, die wissen, ob unsere letzte Begegnung riskant war, oder anderen mitteilen, ob wir geimpft sind. Auch dank Ihnen, Herr Salathé, sind unsere Daten dabei gesichert.

Eine, die sich von der digitalen Euphorie ebenfalls nicht leicht mitreissen lässt, ist Sibylle Berg. Vorsichtshalber hat sie mit denen gesprochen, «die es wissen müssen»: Den Nerds. Sie wissen, dass es keine unpolitische Technologie gibt (Jutta Weber) und dass wir mit Daten unsere digitalen Doubles im Netz immer präziser zeichnen (Dirk Helbing). Hier lesen Sie also in tröstlicher Gesellschaft. Und das Beste: Weiterführende Artikel, Videos und Statistiken verlinkt das Buch via QR-Code. (ray)

Sibylle Berg: Nerds retten die Welt, Kiepenheuer & Witsch, 329 Seiten.

Machtkampf im Museum

Welches Profil und wie viel Kompetenzen und Freiheit braucht ein Museumsdirektor, eine Museumsdirektorin? Diese Frage müssen Sie als neue Präsidentin der Zürcher Kunstgesellschaft mit der Wahl der neuen Direktion beantworten.

Der Roman «Tschudi» spielt in Berlin, 1896. Kaiser und Direktor sind mehr als uneins darüber, was in die deutsche Nationalgalerie passt und ob die neue französische Moderne genial oder ekliges Farbgekringel sei. Die Künstlerschaft und das Grossbürgertum spinnen Intrigen, in den Bars und Salons wird debattiert und gefeiert, Berlin pulsiert und palavert, und der Direktor Hugo von Tschudi – ein Schweizer, ein Ausländer! – steckt mittendrin. Ob er es schafft? (sa)

Mariam Kühsel-Hussaini: Tschudi. Roman. Rowohlt-Verlag, 320 Seiten.

Nachhilfe in Sachen queer

Den autobiografisch inspirierten Roman einer Dragqueen würde man gern auch Victor Orbán schicken. Wohl ver­gebens. Er ist zu sehr poltern­der Politiker und unempfänglich für Ambivalenzen und Identitätskrisen. Solche gehö­ren aber nun mal zu allen Menschen.

Papst Franziskus, der in seiner Kirche mit der Illusion eines simplen Mann-Frau-Bildes und mit Schwulenfeindlichkeit ringt, ist mit dem furiosen Roman wohl eher erreichbar. Wie Schneeberger hier offenherzig die Geschlechtsidentität hinterfragt, ist eben gerade weit entfernt von Propa­ganda und Rechtfertigung. Die Lektüre berührt, weil sie einen manchmal erschütternden Blick in eine Existenz wirft – was berührt und nachdenklich macht: Respect! (hak)

X (Christoph) Schneeberger: Neon Pink & Blue. Verlag die Brotsuppe, 270 Seiten.