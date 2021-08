Bei den Salzburger Festspielen ist Gott eine Frau

Sommer Salzburger Festspiele 2021: Gott ist eine Frau Bei den Salzburger Festspielen spielen Frauen klassische Männerrollen. Singt gar bald ein Sopran den Don Giovanni? Christian Berzins 02.08.2021, 18.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regisseurin Karin Henkel bietet in «Richard the Kid & the King» vier Stunden langes Theaterglück (Kristof Van Boven und Lina Beckmann).

SF / Monika Rittershau

Topfentorte, Paradeiser, Marillen, Blaufränkisch, Schwammerl, Melange, Blunzn und Schlutzkrapfen – der Himmel in Salzburg hängt wie immer voller Köstlichkeiten. Und am Sonntagmorgen huscht die Operndiva Elīna Garanča durch die Getreidegasse zur Generalprobe ins Festspielhaus, aus dem Dom lacht der «Credo»-Jubel von Mozarts «Krönungsmesse» und am Abend werden die «Jedermann»-Rufe wie schon 1920 durch die Stadt hallen. Alles wie immer.

Doch etwas fehlt ... Immerhin nicht in künstlerischer Hinsicht: 209071 Karten sind für 168 Aufführungen sowie 62 Vorstellungen von «jung und jede*r» in den Verkauf gekommen, sechs Wochen wird gespielt (am Lucerne Festival sind es 42 300 Karten).

Im Unterschied zu 2020 wird das Festspielhaus dank «3G» (genesen, getestet, geimpft) und FFP2-Maskenpflicht bis auf den letzten Platz gefüllt. «Don Giovanni» will naturgemäss jeder und jede sehen, aber der Blick auf die «Liste der verfügbaren Karten» lässt jeder Spontansalzburgpilgerin das Herz höherschlagen: Für viele Opern gibt es vereinzelt Karten, und Schauspiel- und Konzertkarten liegen noch zuhauf an der Kasse. Solistenkonzerte mit den Stars wie Anne-Sophie Mutter und Evgeny Kissin, Orchesterkonzerte mit Riccardo Muti oder Daniel Barenboim? Nur zu, hinein ins Festspielglück!

Der geile Hintern der Kahlgeschorenen

Das Schaulaufen vor dem Grossen Festspielhaus, die sogenannte Auffahrt, inszeniert sich von alleine wie eh und je. Die Limousinen des Auto-Sponsors fahren im Vierdutzendpack vor, gleich zwei Staatspräsidenten winken am Montag der Menge zu und die Fotografen umringen Schauspielerin Verena Altenberger, die sich im Transparent-Look von Christian Dior zeigt.

Im «Jedermann» spielt sie die Buhlschaft, die gegenproportional zur Textlänge alljährlich die Zeitungsspalten füllt. Auch 2021. Nachdem Altenberger zu den Proben kahlgeschoren in der Festspielstadt aufgetaucht war, wollten ihr gewisse Herren erklären, dass sich so etwas hier nicht gehöre. Prompt vertwitterte sie einen Hassbrief mit dem Kommentar: «Hermann aus Wals findet meine Frisur kacke, ist aber froh, dass ich einen geilen Hintern habe, denn das ist gottgewollt.»

Ob Altenberger schon 2022 auf dem Domplatz die Titelrolle spielen wird, 2023 ein Sopran den Don Giovanni? Und wer nun meint, dass wir Possen reissen, irrt. Gott und den Teufel spielt heuer (ein und dieselbe) Frau – und auch der Tod ist eine Todin, einzigartig verkörpert von Schauspiellegende Edith Clever: Jedes ihrer Worte ist stark wie ein Fels.

Die Frau hat im «Jedermann» die Hosen an: Lars Eidinger (links) und Verena Altenberger (Buhlschaft).

Wenn aber Jedermann den Begriff «jedermann» in «everyman» übersetzt, uns alle damit lehren will, dass die Frauen auch gemeint sind, wird das Bemühen um politische Korrektheit peinlich. Regisseur Michael Sturminger spielt hektisch und platt gegen Erwartungshaltungen an, kann sich (zum Glück) nicht vom Grundduktus des Werks befreien.

Die Frauwerdung der einstigen Helden findet nicht nur in Hofmannsthals «Jedermann» statt. Gab es vor wenigen Jahren in Salzburg einen Aufschrei, als vor der Ursulinenkirche die Mozartine von Malerfürst Lüpertz aufgestellt wurde, nimmt man es heute gelassen, wenn neben Tod und Gott auch ein Held wie Shakespeares Richard III. mitsamt Brüdern von Frauen gespielt werden.

Da die «Richard the Kid & the King»-Regisseurin Karin Henkel heisst, ist dieser Kunstgriff nach fünf Sekunden des Schauspielens kein Gedanke mehr wert. Und auch die Angst, dass da eine Wortschlacht kruder Gedanken geliefert wird, denen man halbwegs wach 30 Minuten folgen, aber die man sicher nicht vier Stunden lang geniessen kann, verfliegt rasch. Titelheldin Lina Beckmann spielt durchtrieben kolossal mit der Rolle und mit den Zuschauern. Ein ganzer Saal kann nicht genug kriegen der Worte, der Gesten, der Taten, die da blutig zu Schau getragen werden.

Karin Henkel schafft nicht nur das Kunststück, «Henry IV» und «Richard III» zu verbinden, sondern auch, Shakespeares neu gedachten Text brachial böse, blutrünstig grauslich und donnernd wortstark über die Bühne zu bringen. Weil oder obwohl sich hier die edelsten Worte und sabbernde Gossensprache vermählen, sich die Schweizer Theaterpreis-Trägerin Bettina Stucky mit Haut und Haar in Szene wirft, stampft das Publikum zum Schluss.

2021 ist der Salzburger Sommer der Frauen

Spätestens nach dieser Shakespeare-Grosstat erahnt man, dass 2021 der Sommer der Frauen ist. Niemand hängt das dramaturgisch an die grosse Glocke: Die Festspielgäste können hier durchaus selber denken.

Nirgends sind die Frauen so beeindruckend wie in Richard Strauss’ «Elektra». Tanja Ariane Baumgartner, die Litauerinnen Ausrine Stundyte und Vida Miknevičiūtė, singen sich gegenseitig in einen (Blut-)Rausch. Unvergesslich ist dieser Abend auch, da man nirgendwo auf der Welt ein Orchester finden wird, das «Elektra» so grossartig spielt.

Alles streitet (und spottet) in Salzburg seit Tagen über das «Don Giovanni»-Dirigat von Teodor Currentzis, dabei könnte man sich im Kaffeehaus ganz einfach Hymnen über Franz Welser-Möst erzählen. Der ehemalige Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich dirigiert die Wiener Philharmoniker so ungemein klug, dass man ob der zurückgehaltenen Orchesterkräfte, der herausgezögerten Entladungen wahnsinnig werden könnte.

Beeindruckende Frauen bei «Elektra»: Tanja Ariane Baumgartner (Klytämnestra) und Ausrine Stundyte (Elektra)

sf

In dieser Produktion zeigt es sich, was ein Festival erreichen kann und muss: Ein viel gespieltes Werk so mustergültig aufzuführen, dass der Opernfreund dafür nach Salzburg reisen muss. Beim Schwatz vor dem Festspielhaus sagte Welser-Möst bescheiden und stolz zugleich, dass man sehr viel geprobt habe: «Man merkt schon, dass die Sänger dieses Werk zusammen mit 2020 nun acht Mal gesungen haben.»

Gegen Ende der Woche, als es darum geht, etwas Süsses einzukaufen, wird übrigens klar, was falsch in der Stadt ist: Man spaziert durch den Supermarkt, ohne dauernd unter Bergen von Mozartkugeln begraben zu werden. Versteckt in der Ecke bei den Säften gab es bei «Billa» Taler und andere Abarten, aber ein normales Sackerl mit sechs Kugeln? Fehlanzeige. Corona hat der Mozartkugel arg zugesetzt, doch das ist längst kein Grund, sich die Kugel zu geben, im Gegenteil: Die Kunst und das Leben blühen in Salzburg noch bis Ende August prächtig und lustvoll auf.