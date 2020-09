Sollen wir ein Kohlekraftwerk sprengen? Was das Theater Konstanz unter der neuen Intendantin Karin Becker zeigt, ist alles andere als brav Alles Theater? Die neue Konstanzer Intendantin Karin Becker startet mit einer Doppelpremiere samt Schnitzeljagd in ihre erste Saison. Wer nach dem erzwungenen Abgang des Ex-Intendanten Christoph Nix befürchtete, das Theater Konstanz könnte brav werden: Nein, das wird es nicht. Karin Becker zeigt zum Auftakt ein politisches Ausrufezeichen. Julia Nehmiz 29.09.2020, 05.00 Uhr

Wo ist Mimi? Und will sie wirklich ein Kohlekraftwerk in die Luft sprengen? Bei «Generation Extinction» wird das Publikum vom Theater Konstanz auf eine Spurensuche durch die Altstadt geschickt. Bild: Bjørn Jansen

Zum Start trompetet der Spielmannszug aus den geöffneten Theaterfenstern. Weit schallen die Bläserklänge durch die Konstanzer Gassen an diesem verregneten Samstagabend. Die Fanfaren verkünden den Neustart des Theaters. Intendantin Karin Becker, zuvor künstlerische Betriebsdirektorin am Thalia Theater Hamburg, kann kein Fest geben, um sich und ihr Team und ihr Theater zu feiern. Zwei Premieren und Fanfaren müssen ausreichen.

Karin Becker, Intendantin Theater Konstanz. Bild: PD

Fall jemand befürchtet hatte, dass nach dem erzwungenen Abgang des streitbaren Ex-Intendanten Christoph Nix das Theater Konstanz brav werden könnte: Nein, braves Stadttheater wird es unter Karin Becker nicht geben. Sie startet politisch in ihre erste Saison. Im Grossen Haus wird mit Hans Falladas Widerstandspanorama «Jeder stirbt für sich allein» zur politischen Haltung, zum sich-Einmischen aufgerufen. Und in «Generation Extinction», einer multimedialen Theater-Schnitzeljagd durch die Altstadt, verfolgt man, wie Umweltschützerin Mimi sich radikalisiert.

Der Theatersaal sieht aus wie ein löchriges Gebiss

Doch nur wenige können das sehen: Im Theatersaal ist jede zweite Reihe ausgebaut. In den verbliebenen Reihen ragen vereinzelt Theatersessel empor, wie ein löchriges Gebiss sieht das aus – ein Skelett von einem Theatersaal. Anstatt 397 Plätzen gibt es nur 97. Wie das Theater diese Einbussen übersteht? Sie seien im Gespräch mit der Stadt, sagt Karin Becker. Und sie hat mehr Aufführungen angesetzt, damit alle Abonnenten ihre Vorstellungen sehen können.

Für die Inszenierung von Hans Falladas «Jeder stirbt für sich allein» wurde im Theater Konstanz der Zuschauerraum auf der Bühne quasi gespiegelt. Bild: Ilja Mess

Als erste Premiere steht am Samstag «Jeder stirbt für sich allein» auf dem Programm. Hans Fallada schrieb den 700 Seiten starken Roman 1946 in nur vier Wochen. Die Geschichte des Ehepaar Quangels, das nach dem Fronttod des einzigen Sohnes Widerstand aufnimmt gegen die unerbittliche Vernichtungsmaschinerie und Postkarten gegen den Krieg schreibt, beruht auf Prozessakten eines wahren Falles. Am Theater Konstanz wird der detailliert erzählte Roman radikal auf zweieinhalb Stunden Spieldauer gekürzt; sieben Schauspieler spielen 14 Figuren.

Regisseurin Schirin Khodadadian stellt nicht das Ehepaar Quangel ins Zentrum, sondern den Kommissar, einen selbstsüchtigen Ermittler, der über Leichen geht, um die Postkartenschreiber zu verhaften. Das Bühnenbild sieht exakt aus wie der Zuschauerraum, die Spielerinnen und Spieler sitzen in roten Theatersesseln, sprechen das Publikum direkt an. Diese Direktheit ist packend, die Figurenführung ist genau, doch der Abend hat auch Längen. Immer wieder müssen die Figuren auf der Bühne nach ihren Plätzen suchen, durch die Wiederholungen verliert das Bild der Suche nach dem Platz in der Gesellschaft an Kraft. Stark das Ensemble, und stark auch die grosse Frage, die der Abend stellt: Wie würdest du dich verhalten?

Das Ehepaar Quangel (Katrin Huke und Sebastian Haase) leistet Widerstand: Sie schreiben Postkarten gegen den Krieg. Bild: Ilja Mess

Das Publikum soll helfen, einen Anschlag zu verüben

Diese Frage muss man im Zweiten Premierenstück beantworten. In «Generation Extinction» schickt Regisseur Philipp Ehmann das Publikum in Sechsergruppen auf eine Schnitzeljagd durch Konstanz. Man muss Hinweise und Schlüssel finden, um weiterzukommen und die Geschichte von Mimi zu erfahren.

In «Generation Extinction» taucht man ein in unfassbar detailreich ausgestattete Räume. Bild: Bjørn Jansen

In unfassbar detailreich ausgestatten Räumen entdeckt man Tagebuch, Fotos, Briefe. Doch manche Räume sind zu klein für sechs Personen, und die Fülle an Informationen, die man findet, lässt keine schlüssige Geschichte erfahren. Per Radio hört man Hörspielszenen und Agitationstexte. Nach und nach erfährt man, dass Mimi wohl einen Anschlag plant. Und dann sollen die Zuschauer ihr dabei helfen, per Funkgerät drängt Mimi atemlos die Sechsergruppe, sich zu entscheiden, ob sie ein Kohlekraftwerk in die Luft sprengen, einen Politiker ermorden oder Wasser vergiften soll. Auf die Ratschläge unserer Gruppe, das doch lieber sein zu lassen, geht sie nicht ein.

Per Radio erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer in Hörspielszenen und Agitationstexten, was Umweltschützerin Mimi umtreibt – und was sie vorhat. Bild: Bild: Bjørn Jansen

Es ist eine spannende Ausgangslage, doch die Geschichte verhakt sich in Banalitäten, und: live bekommt man die Schauspielerinnen nie zu Gesicht. Dass dann im letzten Raum ein falscher Abschiedsbrief von Mimi liegt (sie erklärt, warum sie den Politiker tötet, dabei wollte sie bei unserer Gruppe das Kohlekraftwerk sprengen), ist dann irgendwie auch egal. Trotzdem: Der Konstanzer Auftakt macht Lust auf mehr.