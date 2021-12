Solidarität Zusammen ist man weniger allein – Kunst macht man jetzt kollektiv! Der Aufruf zur Solidarität drang bis in die Kunstwelt, 2021 war das Jahr der Kollektive. Nur drei Buchstaben trüben das idyllische Bild: NFT. Anna Raymann 27.12.2021, 05.05 Uhr

Vom einsamen Kämmerlein hat die Kunst genug und fordert: «Lasst uns wieder zusammenrücken!»

Die beklemmenden Bilder von Edward Hopper wurden zum Symbol der ersten Coronawelle. Wir alle schauten irgendwie einsam aus dem Fenster. Ja, das Virus hatte aus der Welt ein Hopper-Gemälde gemacht. Heute könnte es ähnlich aussehen, man hat sich doch gerade so behaglich zurückgezogen. Unterkühlte Pressekonferenzen haben «Solidarität» und «Gemeinschaft» in steter Wiederholung längst zu flattrigen Worthülsen gemacht. Die Kunst aber entdeckt die Begriffe gerade wieder und malt sie in den buntesten Farben aus. Vom stillen Schaffen im Kämmerlein hat man nach endlosen Tagen in Isolation genug. Heute schafft man lieber zusammen – kollektiv eben. Es gilt das Motto: «Viel hilft viel.» Selten war mehr Gemeinschaftswerk.

Einst schloss man sich zu ganzen Kolonien wie in Worpswede oder auf dem Monte Verità zusammen. In den 70er- und 80er-Jahren kratzte man am liebsten gemeinsam am Mythos des einsamen Genies. Doch heute gehen sogar die Preise und Auszeichnungen, die sich den Meistern ihrer Zeit verschrieben haben, an Gruppen. 2019 schlossen sich etwa die vier Nominierten des renommierten Turner Prize kurzerhand und gar etwas trotzig zum Kollektiv zusammen als Zeichen für «Gemeinsamkeit, Vielfältigkeit» − und natürlich − «Solidarität» in Zeiten politischer Spaltung. 2021 nun waren bei besagtem Preis Einzelkünstler gar nicht erst nominiert. Die Namensliste der Nominierten war so lang, dass man es kaum «Shortlist» nennen mag. Am energetischen Gewusel der Preisvergabe wurde klar: Die Kunst ist ein pralles Fest – und zwar eines mit Ansage.

Denn wenn es einst noch gemeinsame Stile waren, die Künstlerinnen und Künstler dazu brachten, Gruppen zu bilden, ist es heute der gemeinsame Sinn für das Gute. Was sie verbindet, sind gemeinsame Werte, eine Haltung, ein Ziel. «L’art pour l’art» interessiert hier kaum jemanden. Genaugenommen interessiert sie auch die Kunst – zumindest im klassischen Sinne − eher wenig. Ihre Kunst soll wirken, gerne etwas be-wirken und noch besser nach-wirken. Die Kunst ist zunächst Instrument, ein Werkzeug, um Menschen zusammenzubringen und Grenzen zu überwinden. Die kommende Ausgabe der Documenta in Kassel wird im Zeichen der Zeit ebenfalls von einer Künstlergruppe organisiert. Das indonesische Kollektiv ruangrupa stellte die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler selbstverständlich nicht beim Apéro der Galerien-Schickeria vor, sondern veröffentlichte die Namen in der Kasseler Strassenzeitung. Nein, zum Kunstmarkt will man gar nicht erst dazu gehören. Zu verstrickt, zu lang die alten Seilschaften.

Man wird doch wenigstens träumen dürfen

Die vielen Hände zeichnen gemeinsam die Utopie einer Gesellschaft, von der man in diesem Jahr so gerne träumen möchte. Während alles auseinanderdriftet, vermag die Kunst, so hofft man, vielleicht wieder zu kitten.

Und doch, die Realisten befürchten es, bleibt es wohl eine Utopie. Rasch hat sich der Kunstmarkt vom ersten Coronaschock erholt, die Verkäufe stiegen Anfang Jahr wieder, die Händler zeigen sich zuversichtlich. Wandaktien halten sich eben auch, wenn Türen verschlossen bleiben. Und ausgerechnet die angeblich so moralistischen Millennials investieren mehr Geld denn je in die Kunst, so zeigt es eine Studie der Art Basel und der UBS. Die Art Basel kehrte so auch im Oktober in alter Frische zurück, will heissen, ohne tiefere Spuren des in Euphorie verkündeten Wandels. Einzig eine neue Sektion brachte sie aus dieser Zeit mit: die NFTs.

Keine drei Buchstaben drückten dem Kunstjahr ihren Stempel kräftiger auf als diese. Der Code, der hinter den drei Lettern steht, wurde vom britischen Magazin «ArtReview» gar zum einflussreichsten «Künstler» des Jahres gekürt. Ein NFT – ein «non-fungible token», also eine nicht austauschbare Einheit – garantiert die Originalität beziehungsweise, und wohl für ihren rasanten Erfolg bedeutsamer, die Eigentümerschaft im Internet. Was bisher (und auch weiterhin) tausendfach kopiert, geteilt und verschickt werden kann, lässt sich damit plötzlich handeln. Das wird es auch − und zu welchen Preisen! Erfahrene Händler rieben sich verwundert die Augen, als eine Collage des bis dato unbekannten «Beeple» beim Auktionshaus Christie’s 69 Millionen Dollar erzielte − zu ähnlichen Summen gehen auch Werke von Edward Hopper über die Ladentheke.

Sieht man hinter dem Erfolg dieser Crypto-Kunst eine Revolution des Kunstmarktes? Einen Epochenwechsel? Einen Trend wohl eher. Jedes Bild, jede Datei kann mit der digitalen Signatur zum Eigentum gemacht werden, das Werk als solches ist zweitrangig. Anders als auf dem traditionellen Kunstmarkt sind die Besitzverhältnisse (durch die Blockchaintechnologie) für alle sichtbar. Man zeigt eben doch nur zu gern, was man hat.

So gern Künstlerinnen und Künstler nun auch den persönlichen Ruhm dem Kollektiven und dem gemeinschaftlichen Guten hintenan stellen würden, sehnt sich der Markt scheinbar mehr denn je nach spektakulären Summen – und den Namen dahinter.