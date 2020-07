So streamen Profis: Wie der St.Galler Johannes Widmer mit seinen Live-Streams ein Millionepublikum erreicht Kann Streaming Live ersetzen? Jein, sagt Johannes Widmer, der mit seiner Firma Gallus Media aufwendige Übertragungen macht. Er überträgt Konzerte der St.Galler Bach-Stiftung und neu auch Gottesdienste aus der St.Galler Kathedrale – und vereint ein Publikum von der Ostschweiz über die USA bis China vor den Bildschirmen. Roger Berhalter 14.07.2020, 05.00 Uhr

Organist Rudolf Lutz von der st.gallischen Bach-Stiftung vor Kameras statt vor Live-Publikum. Wie beim Fernsehen: Die verschiedenen Kameraeinstellungen während der Live-Übertragung der st.gallischen Bach-Stiftung aus der evangelischen Kirche Stein. Mit den Joysticks werden die Kameras gesteuert. Zwei Kameras sind auf die Kirchenorgel gerichtet. Regisseur Meinrad Keel (links) und Tonmeister Stefan Ritzenthaler von Gallus Media. Kamera für die Live-Übertragung aus dem St.Galler Dom. Hier werden während der Gottesdienste die Gebärdendolmetscher gefilmt. Hinter der Chororgel haben die Streaming-Profis von Gallus Media Bildschirme und Mischpulte aufgebaut. Der Nachwuchs hilft mit: Gallus-Media-Geschäftsführer Johannes Widmer mit seinem Sohn während des Gottesdiensts. Im Hintergrund Tonmeister Stefan Ritzenthaler. Auch hier können die Kameras ferngesteuert werden. Nicht nur das Bild, auch der Ton muss stimmen.

Als die Kirchen schlossen, schaltete Johannes Widmer in den Krisenmodus. Der Geschäftsführer der St.Galler Firma Gallus Media bangte im Lockdown einerseits um sein Geschäft, denn sein Ton- und Videostudio in St.Fiden hatte wegen Corona plötzlich kaum noch Aufträge. Anderseits fragte er sich, wer jetzt Hilfe brauchte, und kam dabei schnell auf die Kirchen.

Widmer bot ihnen eine technische Lösung an: Equipment zur Liveübertragung von Gottesdiensten, so einfach zu bedienen, «dass der Mesmer nur noch einen Knopf zu drücken braucht und der Pfarrer zur Not auch von zu Hause aus predigen könnte».

Das Bistum St.Gallen engagierte Gallus Media gleich für Engagements vor Ort, für Liveübertragungen aus der Kathedrale. Hinter der Chororgel bauten die Streaming-Profis ihre Bildschirme und Mischpulte auf. Bald übertrugen sie täglich mit bis zu sieben Kameras Gottesdienste aus dem leeren Dom. «Gespenstisch, aber auch meditativ» sei die Stimmung gewesen, sagt Widmer.

Gottesdienste und Bach-Kantaten: Johannes Widmer (hier in seinem St.Galler Studio) weiss, wie man live in die Stube streamt.

Bild: Nik Roth

Zu jeder Predigt die passenden Sujets

Rund 70 Gottesdienste aus der Kathedrale hat Gallus Media bis heute übertragen. Bis zu 1800 Zuschauer waren im Lockdown live dabei; die meisten aus der Schweiz, aber auch in den USA, in Italien, und selbst in China hörte man die Predigten des Dompfarrers. Dieses weltweite Echo ist das Resultat intensiver Vorbereitungen. So studierte Johannes Widmer vorab die Gemälde, Figuren und Heiligenbilder im Dom, damit er zur Predigt passende Sujets einblenden konnte.

«Wir wollen nicht nur den Gottesdienst übertragen, sondern einen Ersatz bieten für das Erlebnis vor Ort.»

Doch kann Streaming wirklich ein Ersatz für das Liveerlebnis sein? Diese Frage stellte sich in den letzten Wochen nicht nur bei Gottesdiensten, sondern gerade auch bei Konzerten und Theateraufführungen. Kaum ein Singer-Songwriter, der nicht ein Lied mit dem Handy gefilmt und durch die sozialen Medien gejagt hätte. Kaum ein Theater, das nicht ein paar Szenen-Videos ins Netz gestellt hätte. Derart viel und oft wurde gestreamt, dass viele inzwischen die Nase voll davon haben.

Johannes Widmer differenziert. Er sagt: «Streaming ist kein Ersatz, da auf beiden Seiten etwas fehlt.» Die Band auf der Bühne bekomme kein Feedback, höre weder Applaus noch Jubel- oder Buhrufe. Und der Zuhörer sitze zu Hause, in nüchterner Umgebung, ohne druckvolle Bässe, ohne das passende Ambiente. «Das kann man nicht ersetzen.»

Doch Widmer weiss auch, wie schnell die Technologie sich entwickelt. Schon bald sollen es technische Lösungen erlauben, «schnell auswertbare Emotionen zu transportierten». Dann könnte der Zuschauer am Bildschirm etwa mit Gesten der Band eine Rückmeldung geben, statt nur ein paar Smileys zu schicken. «Das kommt.»

Ein Heilmittel gegen die Lähmung der Kultur

Für Widmer, dessen Team seit 2006 auch die Kantaten der st.gallischen Bach-Stiftung filmt, bedeutet Streaming auch Planungssicherheit. Es befreie Veranstalter von der Sorge, dass ihre Veranstaltungen eventuell abgesagt werden.

«Es wird wieder Krisen geben, deshalb ist es wichtig, bei Bedarf einen möglichst adäquaten Ersatz bieten zu können.»

Immerhin wisse man dann: Der Anlass findet statt, zur Not halt auf dem Bildschirm. Besser ein gestreamtes Konzert als gar keines. So gesehen könne Streaming ein Heilmittel gegen die aktuelle Lähmung des Kulturbetriebs sein. Damit wieder mehr Veranstalter veranstalten und wieder mehr Leute Tickets kaufen.

In den Kirchgemeinden und bei den Bach-Fans zumindest scheint das neue Format anzukommen. Organist Rudolf Lutz von der Bach-Stiftung hat offensichtlich Freude daran entwickelt. Und im Dom laufen die Livekameras weiter, obwohl der Gottesdienstbesuch schon lange wieder möglich ist.

Gottesdienste aus der St.Galler Kathedrale im Stream auf www.bistumsg-live.ch; Konzerte der St.Galler Bach-Stiftung im Stream (und mit Konzertarchiv) auf www.bachstiftung.ch/livestream