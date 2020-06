«So luxuriös hatten wir es noch nie»: Der St.Galler Kunstraum Nextex zügelt vom Kulturkonsulat ins Haus zum Auto

Der von Visarte Ost geführte Ausstellungsraum befindet sich ab dem 1. Juli an der Wassergasse 47 in St.Gallen und bekommt ausserdem einen neuen Namen. Christina Genova 25.06.2020, 05.00 Uhr

Hans Schweizer, Nora Rekade, Anna Beck-Wörner und Michael Bodenmann sind im Vorstand von Visarte Ost (von l. nach r.). Bild: Nik Roth

«So luxuriös hatten wir es noch nie», sagt Anna Beck-Wörner, die Co-Präsidentin von Visarte Ost, der Ostschweizer Sektion des Berufsverbandes für Visuelle Kunst. Eine ganze Einbauküche samt Geschirrspüler und eine Toilette mit Dusche gibt es im neuen und noch leeren Visarte-Ausstellungsraum an der Wassergasse 47 in St.Gallen. Beim Ortstermin sind vom insgesamt neunköpfigen Vorstand, der ehrenamtlich arbeitet, auch Michael Bodenmann, Nora Rekade und Hans Schweizer anwesend.

Die Vorstandsmitglieder sind am Zügeln, denn Ende Juni werden im Kulturkonsulat, wo der Kunstraum dreieinhalb Jahre untergebracht war, definitiv die Lichter gelöscht. Das Gebäude wird demnächst abgerissen. Bis 2014 befand sich dort das italienische Konsulat. Bis zuletzt hatte man gehofft, doch noch länger in der Zwischennutzung bleiben zu können, denn der Auszugstermin war mehrmals verschoben worden.

Kleiner, aber urbaner

Im Haus zum Auto befand sich in den 1920ern die erste Garage der Stadt St.Gallen. Jetzt zügelt der St.Galler Kunstraum Nextex dorthin.

Bezahlbar, im Parterre und möglichst zentral gelegen: Das waren die nicht ganz einfachen Suchkriterien für die neuen Räumlichkeiten. Doch Anna Beck-Wörner hatte Glück: Sie sah das leer stehende Ladenlokal zufällig bei einem Spaziergang. Es befindet sich nur rund 500 Meter vom alten Standort entfernt. Das 1906 erbaute Haus zum Auto, in welchem sich um 1920 die erste Autogarage der Stadt St.Gallen befand, macht seinem Namen alle Ehre. Wenn im Minutentakt Personenwagen und ab und zu ein Stadtbus daran vorbeibrausen, versteht man sein eigenes Wort nicht. Michael Bodenmann stört das nicht:

«Wir sind in der Stadt und es ist schliesslich kein Andachtsraum.»

Visarte Ost Aufgenommen wird nicht jeder Visarte Ost, die Ostschweizer Sektion des Berufsverbandes für Visuelle Kunst, hat rund 150 Mitglieder. Aufgenommen wird, wer bestimmten Kriterien genügt und zum Beispiel regelmässige Ausstellungen, eine mehrjährige künstlerische Ausbildung oder Ankäufe durch die öffentliche Hand vorweisen kann. Visarte Ost betreibt den Ausstellungsraum Nextex, der 2003 als Exex in der ehemaligen Buchhandlung Exlibris am Oberen Graben eröffnet wurde. (gen)

Der Name des Hauses, der vom damals noch ungebrochenen Glauben an die neue, motorisierte Mobilität zeugt, wird mit dem Umzug auch zur neuen Bezeichnung des Kunstraums. Nicht mehr «Nextex» wie bisher, sondern «Auto ex Nextex» soll er ab sofort heissen, ab 2021 ganz einfach «Auto». Auch die Website autosg.ch ist neu. «Die meisten, die vom neuen Namen erfahren, meinen, es sei eine Abkürzung für ‹autonom›», sagt Michael Bodenmann. Mieterin des Gebäudes ist die HSG, die dort Gaststudenten unterbringt, der Kunstraum ist Untermieter.

Das Haus zum Auto wurde 1906 für einen Konditor erbaut.

Das Lokal mit den zwei grossen Schaufenstern ist zwar kleiner als die Räumlichkeiten im Kulturkonsulat, aber dafür wirke es urbaner sagt Beck-Wörner. Es habe die Dimensionen eines Offspace, wie man ihn auch in Zürich oder Bern finde, meint Michael Bodenmann. Zusammen mit benachbarten Ausstellungsorten wie dem Museum of Emptiness, der Kunsthalle oder der Macelleria d’Arte gehöre man gar zu einer neuen Vernissagemeile. Im Nextex finden jährlich vier bis sechs Kunstausstellungen statt. Eingeladen werden nicht nur Visarte-Mitglieder, sondern auch «Kunstschaffende, die wir interessant finden», sagt Beck-Wörner.

Jetzt, wo es mit dem Auszug ernst gilt, seien sie schon etwas nostalgisch, sagt Michael Bodenmann:

«Im Kulturkonsulat waren wir Teil eines grossen Ganzen.»

Eröffnung am 9. und 10. Juli von 19–22 Uhr mit einer Performance von Wassili Widmer und Martina Morger.