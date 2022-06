So bleibt die Kultur glaubwürdig - ein Manifest

Kulturmanifest Toxische Kunst: Eine Zeitenwende ist fällig, damit sie wieder glaubwürdig wird Viel zu lange beklatschten wir Stars, die blind hinter Putins Kriegen stehen. Wir pilgerten zu Events, ermöglicht dank dubiosem Geld von Oligarchen. Was die Kultur beachten muss, um nicht vollends belanglos zu werden. Julian Schütt Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stardirigent Valery Gergiev zvg

Kultur ist für uns gleichbedeutend mit Freiheit. Dazu gehörte bis vor kurzen auch die Freiheit der Finanzierung. Selbst Kreml-nahe Sponsoren waren willkommen. Wir pilgerten eben noch nach Paris zur Ausstellung der Morozov-Kollektion, und noch immer liegt auf dem Apéro-Tischchen der Katalog mit dem Grusswort Wladimir Putins, in welchem er die kulturelle Verbundenheit von Russland und dem Westen beschwört.

Für diesen Sommer wollten wir schon Tickets kaufen für die Konzerte von Stardirigent Valery Gergiev. Dass er seit der Annexion der Krim 2014 Putins koloniale Kriegspolitik unterstützt, hat uns nicht gross gestört.

Wir beklatschten Events, finanziert dank Mitteln aus der russischen, chinesischen oder saudischen Diktatur. Eine mit toxischem Geld finanzierte Kultur wird aber ihrerseits toxisch. Das können wir spätestens seit Putins Angriff auf die Ukraine nicht mehr ignorieren.

Fünf Punkte, damit die Kultur wieder glaubwürdig wird.

Stoppt Artwashing!

Die Zürcher Dadaisten nannten ihre Kunst im ersten dadaistischen Manifest noch ironisch die «beste Lilienmilchseife der Welt». Inzwischen sind es Oligarchen, die unsere Kultur eifrig eingeschäumt haben. Vor allem aber waschen sich die Oligarchen mit Hilfe der Kultur selbst rein.

Es gibt dafür den Begriff «Artwashing». Je mehr die Oligarchen Kunst kaufen oder fördern, desto sauberer stehen sie da und desto schwieriger wird es, sie zu kritisieren.

Mit Kultur erhalten sie Zugang zur guten Gesellschaft, gerade auch zu jener der Schweiz. Dasselbe Erfolgsrezept hat schon der Waffenfabrikant Bührle in Zürich gewählt. So erkaufen sich die Oligarchen ein Stück jener Freiheit, die sie in Russland unterdrücken helfen. Nebenbei liefern sie den Beweis, wie käuflich unsere Kultur ist.

Spült die Phrase von der verbindenden Kraft der Kultur!

Als vor knapp drei Jahren Bundesrat Ignazio Cassis, flankiert von Ständerat Filippo Lombardi und Nationalrat Fabian Molina, die neue Schweizer Botschaft in Moskau eröffnete, sponserte der Oligarch und Putin-Freund Gennadi Timtschenko einen Teil der Feiern. In der neuen Residenz untergebracht ist auch der Moskauer Hub von Pro Helvetia, die sich für Kulturvermittlung und kulturelle «Promotion» engagiert.

Viel gibt es in Russland seit dem Überfall auf die Ukraine allerdings nicht mehr zu promoten. «Freie Diskursräume», auf die Pro Helvetia bis jetzt setzte, sind verschwunden.

Der kulturelle Dialog mit Putins Russland ist gescheitert.

Die «Brücken» zwischen Moskau und der Schweiz lassen sich erst wieder aufbauen, wenn unabhängige und oppositionelle Stimmen sich in Russland wieder frei und gefahrlos äussern können. Und auch danach ist die verbindende Kraft der Kultur präziser zu bestimmen, damit sie nicht bloss Pausenfüller einer gewalttätigen Machtpolitik bleibt oder zum Begleitprogramm problematischer Wirtschaftsdeals verkommt.

Pro Helvetia tut zudem gut daran, ihre Büros von Moskau nach Kiew zu verlegen. Oder besser noch: Die Kulturstiftung investiert das frei gewordene Geld in ein unabhängiges Investigativnetzwerk, das sich dann der Aufdeckung aller Arten von Artwashing widmen kann.

Sauberes Sponsoring bedeutet nicht Cancel Culture!

Künstlerinnen und Künstler wollen ihre Ideen verwirklichen. Von eigenen Ideen zu leben, ist hart genug. Da wollen wir ihnen als Publikum das Leben nicht noch schwerer machen, und deshalb haben wir lange nicht gefragt, woher das Geld kommt. Schliesslich wollen wir Kultur ermöglichen, nicht Cancel Culture betreiben.

Aber künftig müssen wir hellhöriger sein und brauchen im Umgang mit Geldgebern eine Politik der Transparenz. Es braucht griffige Richtlinien und eine Policy für das Sponsoring. In einer demokratischen Gesellschaft muss sich jedes Festival, jedes Museum, überhaupt jede kulturelle Institution zur Einhaltung sowohl der Menschenrechte als auch der Demokratie und der ökologischen Nachhaltigkeit verpflichten.

Vergesst den frommen Wunsch, Kultur könne die Welt verändern!

Nicht zufällig hat man während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz einen Umgang mit Kultur entwickelt, der jede politische Vereinnahmung verhindern wollte, indem man prinzipiell das Politische in der Kultur tilgte und nur den intimen Umgang mit dem reinen Kunstwerk zelebrierte. Das erscheint manchen noch heute als Königsweg.

Mit Kunst wird aber immer auch Politik gemacht.

Wo der Staat oder ein Unternehmen grosse Summen in eine Ausstellung investiert, verfolgt man damit zwangsläufig auch politische oder ökonomische Interessen.

Andererseits geben sich Künstlerinnen und Künstler aus dem Westen gern für Engagements in Diktaturen her, weil sie glauben, sie könnten mit ihrer Kunst etwas zum Guten bewegen. Doch das ist blauäugige Selbstüberschätzung.

Diese Macht zur Weltveränderung hat die Kultur schon deshalb nicht, weil gerade die Mächtigen sie in der Regel viel zu wenig ernst nehmen. Meist bleibt Kultur, die es mit Unrechtsregimen aufnimmt und sie verändern will, am Ende nur ein Deckmäntelchen, um tyrannisches Verhalten zu schönen. Oder sie lässt sich gar als Propagandavehikel missbrauchen.

Hört auf mit dem Mythos, Kultur sei unabhängig!

Wir sehen die Kultur gern über allen Niederungen der politischen und ökonomischen Abhängigkeiten. Nur ihrem eigenen Gesetz verpflichtet, zweckfrei. Schön wär’s. Wir verhalten uns zur Kultur oft wie zu unserem Computer oder Handy:

Wir nutzen sie, profitieren von ihr, ohne erkennen zu wollen, wie sie wirklich funktioniert.

Diesen naiven Zugang können wir uns in der Kultur aber nicht länger leisten. Längst hat uns die Kultursoziologie, allen voran Pierre Bourdieu, gelehrt, dass jede Form von Kunst strukturell wie ein Markt zu verstehen ist, verbunden mit (symbolischen) Kapitalanhäufungen, ideologischen Richtungskämpfen und ökonomischen Abhängigkeiten. Das müssen wir einbeziehen, um künftig unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Es mag paradox klingen, aber Kultur ist umso unabhängiger, je offener ihre Abhängigkeiten dargestellt sind.

Klassik, Kunst und Architektur: Wie die Schweiz von Autokratien abhängig gemacht hat

Oligarchen-Geld für Luzern und Verbier

von Christian Berzins

Ein Herz und eine Seele: Wladimir Putin mit Operndiva Anna Netrebko und Dirigent Valery Gergiev. Getty Images

Wie erbarmungslos das russische Kultursystem ist, hat in diesen Wochen eine seiner berühmtesten Protagonistinnen erfahren: die Operndiva Anna Netrebko. Nachdem sie sich bei Kriegsausbruch darauf berief, dass sie unpolitisch sei und keine Meinung zu Wladimir Putin habe, änderte sie ihre Meinung so lange, bis sie in Russland zur unerwünschten Person wurde. Nun singt sie, die im Kreml ihren 50. Geburtstag inklusive Video-Grussbotschaft von Putin feierte und nach Kriegsbeginn von den Westbühnen verbannt war, wieder da und dort.

Valery Gergiev, Russlands berühmtester Dirigent, ging den Weg zurück: Er sagte kein Wort gegen Putin und hat seine Chefdirigentenstellen im Westen verloren, hat sich nach Russland zurückgezogen. Gergiev war das Zentrum der russischen Musikmacht, wie Satelliten kreisten gewisse Musiker um ihn – unter anderen der Putin-treue Pianist Denis Matsuev. Er war gern gesehener Gast beim Lucerne Festival oder bei der Allgemeinen Musikgesellschaft Basel. Da wie dort gab man Gergiev jedes Jahr eine Plattform, sich mit seinem Orchester aus Petersburg zu zeigen. Auch bei den Migros Classics lud man ihn oft ein.

Verbier: Schweizer Zentrum der russischen Kultur

Gergiev war aber vor allem auch Chefdirigent des Festivalorchesters in Verbier – ein russisches Zentrum in der Schweiz. Die Neva-Stiftung, die russische Kultur im Ausland unterstützen will, gehörte über Jahre zu den Hauptförderern des Festivals. Das Geld kam aus dem Imperium des Rohstoffhändlers und Milliardärs Gennadi Timtschenko. In Folge des Krieges hat sich das Festival von der Stiftung als auch von Gergiev getrennt. Am 15. Juli eröffnet man mit einem Friedenskonzert.

Wer das Verbier Festival als sogenannter Freund unterstützen will, findet weiterhin eine Ansprechperson für die «russisch sprechenden Nationen». Russen gehen oder gingen in Verbier naturgemäss ein und aus – auch im Publikum. Darunter etwa Oligarch Viktor Vekselberg. Sein Gärtchen war aber in Luzern, beim Luzerner Sinfonieorchester sorgte sein Geld dafür, dass die russische Kultur aufblühte. Das jeweils im Mai stattfindende Festival «Zaubersee» war ideal, es stellte die russische Musik ins Zentrum.

Im März sagte man das elfte «Zaubersee»-Festival ab, meldete, dass man die russischen Gelder zurückgegeben habe. Schon mit den ersten «Zaubersee»-Sponsoren hatte man Probleme gehabt, da sie bald einmal auf Sanktionslisten standen.

Kunststandort Schweiz: Drehscheibe Genf, Geldhafen Basel

von Daniele Muscionico

Ein riesiger Kackhaufen: Vor dem Kunstzentrum des gelisteten Oligarchen steht eine umstrittene Skulptur des Schweizer Künstlers Urs Fischer. Konstantin Kokoshkin/Imago

In wenigen Tagen öffnet mit der Art Basel die wichtigste Kunstmesse der Welt. Spätestens dort lässt es sich nicht verhehlen: Die Kunstwelt ist Teil der Finanzwelt, heute wie je.

Wer Geld besass, leistete sich Kunst, bestimmte deren Wert und finanzierte jene, die sie herstellten, die Künstlerinnen und Künstler. Die Päpste und die Medicis von damals sind die chinesischen, arabischen und die russischen Sammler, Anlegerinnen, Auktionshäuser von heute. Sie besuchen am Montag die Art, genauer: Sie lassen besuchen, von Strohmännern und Anwaltskanzleien. Im Kunstmarkt herrscht Diskretion.

Diskretion setzt Intransparenz voraus, also fehlen die Zahlen. Fest steht: Gemäss dem aktuellen «Global Art Market Report», den die Kunstmesse Art Basel gemeinsam mit der UBS veröffentlicht, hält zunehmend Geld aus China die Maschine am Laufen. 65,1 Millionen Dollar insgesamt wurden 2021 mit Kunst, Antiquitäten, in Galerien und auf Auktionen umgesetzt (ein Gutteil mehr als 2019). 43 Prozent erwirtschaftete der Kunstmarkt Amerika, erstmals dicht gefolgt von China – mit enormem Wachstumspotenzial. Vor allem der Auktionsmarkt, eminenter Preistreiber, befindet sich fest in chinesischer Hand.

Die Chinesen kommen nicht, sie sind längst hier

Wer heute die russischen Oligarchen als Feindbild kultiviert, ist auf einem Auge blind. Keine Bank dieser Welt, auch keine Schweizer Grossbank, keine Messeveranstalterin und kein Auktionshaus kann glaubhaft machen, die weit grösseren chinesischen Geldflüsse, die den Markt fluten, bis zu ihren Quellen zu kennen.

Die Art Basel ist für Anleger jedweder Absicht aus einem naheliegenden Grund attraktiv. In der Schweiz gelten für Kunstkäufe laschere Bedingungen als in der EU. Namentlich der Handel mit Kunst muss beim Geldwäschereigesetz nicht die gleichen Auflagen erfüllen wie etwa die Banken, wenn es um die Annahme von Geldern geht.

Es ist zudem ein offenes Geheimnis: Die heisseste und diskreteste Nische im Schweizer Kunstmarkt liegt in Genf. Dort befindet sich das weltweit grösste zollfreie Lager für Kunst, das unter anderem die zweitteuerste Picasso-Sammlung beherbergt. Und das trotz des Geldwäscherei-Gesetzes.

Für die Basler Anwältin und Kunstmarkt-Expertin Monika Roth ist der Bedarf in der Regulierung klar: Auch in der Schweiz werde Kunst oft über Briefkastenfirmen gekauft, so dass es schwierig sei zu wissen, wer der wirtschaftlich Berechtigte an der Sitzgesellschaft beziehungsweise den Objekten sei. «Die Intransparenz des Kunstmarktes führt dazu, dass man Geld vie Kunst gut waschen kann. Sehr reiche Leute wohnen ja sehr oft im Briefkasten.» Hier müsse die Schweiz sicherstellen, dass die natürlichen Personen hinter den Briefkastenfirmen bekannt seien. «Die EU rüstet jetzt auf mit Transparenzregistern, aber wir stehen weiterhin abseits.»

Roth publizierte zuletzt zum Kunstmarkt «Kunst und Geld – Geld und Kunst» (Stämpfli, 2020). Für sie gibt es zwei Angelpunkte. Der eine sei es, genau abzuklären, woher das Geld der Käufer komme und wie es erworben sei. «Bei Briefkastenfirmen stellt sich die Frage nach der wirtschaftlich berechtigten Person.» Das ist der zweite Angelpunkt.

«Das Problem ist grundsätzlicher Art: Es ist der Umgang mit wirtschaftlich Berechtigten, die nicht identisch sind mit der Person des Vertragspartners.» Roth formuliert deshalb ein rechtspolitisches Postulat.

Nach den «Paradise Papers», die 2016 öffentlich machten, wie Politiker und Milliardäre Steuervermeidung und -hinterziehung begingen und begehen, wurde die Forderung laut, zuhanden von Behörden und investigativ arbeitenden Journalistinnen Register der Personen zu erstellen, die hinter Konstrukten stehen. Das Anliegen wurde inzwischen zu den Akten gelegt. Monika Roth ist der Überzeugung: «Ohne solche Register kann man die Geldwäscherei-Prävention nicht wirklich betreiben.»

Bauen für die Mächtigen – aber nicht in Russland

von Anna Raymann

Nationalstadion in Peking der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron. Sie wollen weiter in China bauen. Stephen Shaver/imago

Renommierte Architekturbüros etwa von Zaha Hadid, David Chipperfield oder Herzog & de Meuron haben ihre Projekte in Russland sistiert. Ein schönes Zeichen, will man glauben.

Erst im Oktober schrieben Herzog & de Meuron öffentlich an David Chipperfield: «Architekten haben schon immer mit den Mächtigen der Welt verkehrt», bei grösseren Projekten kämen die Aufträge oft von Regierungen, die nicht die gleichen demokratischen Standards hätten – «Nehmen Sie China.» Architektur könne aber einen Beitrag leisten für eine offene Gesellschaft – wie etwa ihr «Vogelnest» in Peking. Ist das noch Pragmatismus oder schon Doppelmoral?

Knapp 7000 Berufskollegen in Russland sehen den Einfluss ihrer Branche weniger optimistisch. Sie unterzeichneten einen offenen Brief gegen die russische Offensive: «Der Krieg entwertet das Wesen der Arbeit eines Architekten und Stadtplaners.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen