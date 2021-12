Der Brandstifter «Some stupid with a flare gun. Burned the place to the ground» heisst es in «Smoke On The Water». Aber wer war der Zeusler, der Täter, der «den Ort bis auf die Grundmauern niederbrennen» sollte? Gemäss einem Artikel in der Westschweizer Zeitung «Tribune Le Matin» vom 30. Dezember 1971 führten die polizeilichen Ermittlungen zu Zdenek Spicka, einem Flüchtling mit tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit, der zu jener Zeit in der Schweiz im kleinen Dorf Epalinages nördlich von Lausanne lebte.

Der damals 22-jährige Mann wurde in Vevey verhaftet und verhört. Laut den Polizeibulletins feuerte Spicka im Konzertsaal eine Leuchtpistole («flare gun») ab. Zuerst einige Kapseln und dann eine kleine Leuchtkugel, die in die Decke eindrang und sie in Brand setzte. Bei der Pistole handelte es sich um eine Schusswaffe, die man in grossen Läden ohne spezielle Bewilligung erwerben konnte.

Die Katastrophe verursachte einen Schaden zwischen 12 und 15 Millionen Franken. Die Unfallursache konnte geklärt, der Brandstifter ermittelt werden, doch Spicka konnte flüchten und untertauchen. Von ihm fehlte jede Spur. Es wurde vermutet, dass er sich Bart und Schnurrbart abrasiert hatte. Selbst ein polizeilicher Aufruf mit Fahndungsbild blieb ergebnislos. Der Täter blieb verschwunden.

Nach Angaben tschechischer Landsleute verliess er schon den Tatort fluchtartig, weil er Angst hatte, von der Menge gelyncht zu werden. Vermutlich hatte Spicka nicht die Absicht, das Feuer zu legen. Sein fahrlässiges Handeln hätte ihm aber wohl eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren eingebracht. (sk)