«Smith & Wesson» in der Kellerbühne St.Gallen: Mit Visionen in den Abgrund Alessandro Bariccos Kammerspiel «Smith & Wesson» in der Kellerbühne St.Gallen macht den Untergang zum subtilen Spektakel. Bettina Kugler 12.03.2020, 20.40 Uhr

Rachel (Boglárka Horvàth) braucht eine Story, Smith & Wesson lassen sich einspannen. Bild: Urs Bucher

Wer in der Pause kurz frische Luft schnappen geht vor der Kellerbühne, der wird sich plötzlich weit weg wähnen, nicht nur am Premierenabend. Rauscht nicht das Wasser laut in der Mülenenschlucht, als stünde man an den Niagarafällen? Das macht Alessandro Bariccos «Smith & Wesson»: Das Stück, aus dem man gerade aufgetaucht ist und in das man sich gleich wieder stürzen wird – neugierig, ob wohl der Coup gelingt. Wird es die Jungreporterin Rachel Green schaffen, sich selbst die prächtigste Schlagzeile zu liefern, indem sie unversehrt aus den Tiefen der Wasserfälle auftaucht?