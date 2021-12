Silvester 2021 «The same procedure as every year» – wann läuft «Dinner for One» im TV? Und warum eigentlich? Der britische Sketch rund um den tollpatschigen Butler James und die Jubilarin Miss Sophie gehört für viele zum Silvesterprogramm. Wir zeigen, wann der Film zu sehen ist und worin sich die Version des Schweizer Fernsehens von anderen unterscheidet. Ruben Schönenberger 20.12.2021, 16.56 Uhr

Miss Sophie (gespielt von May Warden) hat Geburtstag, Butler James (gespielt von Freddie Frinton) bedient sie und vier weitere, aber nicht mehr lebende Gäste. Bild: Alamy

Wenn Sie es eilig haben: Die Sendetermine von «Dinner for One» zum Jahreswechsel finden Sie nachfolgend. Sollten Sie den Sendetermin eines bestimmten Senders suchen, können Sie diesen ins Suchfeld eingeben.

Alles anzeigen

Um was geht es bei «Dinner for One»?

Im Mittelpunkt von «Dinner for One» steht ein Fest. Doch auch wenn wir die Fernsehproduktion immer am Jahresende sehen, handelt es sich dabei nicht um eine Silvestersause. Gefeiert wird der 90. Geburtstag von Miss Sophie (gespielt von May Warden).

Miss Sophie lädt jedes Jahr vier enge Freunde zu einem Nachtessen ein. Das sind Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom. Das Problem dabei: Alle vier sind tot. Für sie springt der Butler James (gespielt von Freddie Frinton) ein. Zu jedem Gang stösst er stellvertretend mit Miss Sophie an. Wenig überraschend wird er im Verlaufe des Abends immer betrunkener und seine ohnehin vorhandene Tollpatschigkeit steigert sich.

Woher kommt der Ausdruck «The same procedure as every year»?

Es ist einer der Running Gags. James fragt regelmässig, ob der Ablauf der gleiche sei wie im letzten Jahr. Oder eben: «The same procedure as last year, Miss Sophie?» Die Antwort ist immer bejahend: «The same procedure as every year, James.»

Neben James und Miss Sophie spielt auch dieser Tigerkopf eine Rolle. Bild: Alamy

Seit wann gibt es «Dinner for One»?

Ganz genau geklärt ist das nicht. Man vermutet, dass der Sketch in den 1920er-Jahren geschrieben und anschliessend in britischen Theatern aufgeführt wurde. Freddie Frinton soll das Stück schon in den 40ern und 50ern gespielt haben. Im Fernsehen aufgeführt wurde der Sketch vermutlich 1961 zum ersten Mal, die heute noch im deutschen Fernsehen gezeigte Verfilmung stammt aus dem Jahr 1963. Auch die Version des Schweizer Fernsehens wurde in jenem Jahr aufgezeichnet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Was unterscheidet die «Dinner for One»-Version des Schweizer Fernsehens?

Sie ist kürzer und dauert nur 11 statt 18 Minuten. Zudem gibt es eine Kamera im linken Bühnenbereich, weswegen auch andere Perspektiven zu sehen sind. Schliesslich gibt es auch leichte Adaptionen am Set (die Tischdecke fehlt beispielsweise) und am Inhalt.

Welche anderen Versionen von «Dinner for One» gibt es sonst noch?

Es gibt verschiedenste Versionen des Sketchs. Teilweise handelt es sich dabei um Anpassungen am Original – beispielsweise eine nachträgliche Einfärbung des schwarz-weissen Originals –, teilweise um eigens eingespielte Versionen. Regelmässig an Silvester im deutschen Regionalfernsehen laufen die kölsche, die hessische und die nordhessische Version.

Im Rahmen der TV-Sendung Benissimo entstand auch eine schweizerdeutsche Version, die selten im Fernsehen zu sehen ist. Standesgemäss gibt es dort unter anderem Fondue (im Video etwa ab Minute 5):

Ebenfalls kaum je TV zu sehen ist eine Version mit den deutschen Comedians Ralf Schmitz und Otto Waalkes. Letzterer spielt dabei die 90-jährige Miss Otti.

Wieso schauen wir «Dinner for One» immer an Silvester?

Vermutlich ist das ein Zufall. Am 31. Dezember 1972 zeigte NDR den Kurzfilm und das wiederholte sich fortan. Obwohl es sich wie ausgeführt nicht um eine Silvesterparty handelt, gibt es doch auch einen inhaltlichen Bezug. James prostet dem Geburtstagskind in seiner Funktion als Mister Pommeroy mit dem Trinkspruch «Happy New Year, Miss Sophie» zu.

Der Sketch gehört neben Deutschland, Österreich und der Schweiz in weiteren Ländern zum Standardprogramm an Silvester oder an anderen Daten, nicht aber im eigentlichen Herkunftsland Grossbritannien. 1988 erhielt der Sketch einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als meistwiederholte Sendung.