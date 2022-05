Sue Foley am Bluesfestival Baden

Blues Festival Baden Sue Foley muss sich den Respekt nicht mehr erprügeln Die kanadische Gitarristin Sue Foley beschäftigt sich seit Jahren mit «Guitar Women» und gehört selbst zu den gefragtesten Instrumentalistinnen des Blues. Jetzt kommt die preisgekrönte Musikerin ans Bluesfestival Baden. Stefan Künzli 17.05.2022, 22.21 Uhr

Sue Foley: «Das ist etwas vom Schönen am Blues. Deine Geschichte wird mit zunehmendem Alter reicher». Corinne Glanzmann (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

Im Gegensatz zum Rock spielten in der Geschichte des Blues die singenden Ladys eine beachtliche Rolle. In den 1920er-Jahren sogar eine ganz Zentrale. Es begann mit dem «Crazy Blues» von Mamie Smith (1883–1946), der 1920 zu einem der meistverkauften Platten wurde und die Ära der Blues-Queens einleitete. Mamie Smith war die Königin, Ma Rainey, die mit «See See Rider Blues» (1925, mit Louis Armstrong) einen Hit landete, war die «Mutter des Blues». Aber Bessie Smith war die Beste, die Kaiserin des Blues.

Gern unterschätzt werden aber die Instrumentalistinnen. In den 30er- und 40er-Jahren etwa die umwerfende Gospel- und Bluessängerin Sister Rosetta Thorpe (1915–1973), die sich selbst auf der Gitarre begleitete. Ihr Hit «This Train» war Vorlage für Willie Dixon. Elvis Presley; Johnny Cash und Tina Turner nannten sie ein Vorbild.

Die Gitarristin und Sängerin Sue Foley nennt dagegen Memphis Minnie (1897–1973) ihr Vorbild. «Für mich ist Memphis Minnie die bedeutendste Gitarristin. Sie ist meine Lieblingskünstlerin aller Zeiten», sagte sie dem «Memphis Flyer», sie war eine Gitarre spielende Frau und hat uns allen Instrumentalistinnen den Weg geebnet. Klar, da war Sister Rosetta Tharpe, aber sie war eher dem Gospel zugewandt. Ich spiele die Lieder von Memphis Minnie, seit ich ein Teenager war.»

Sue Foley muss es wissen, denn die preisgekrönte gebürtige Kanadierin beschäftigt sich seit 2001 intensiv mit «Guitar Women». Inzwischen arbeitet sie sogar an einer Dissertation und einem Buch zum Thema. «Blues hat eine lange Geschichte von Frauen, die Gitarre spielen, und das schreibe ich wirklich Minnie zu. Niemand hatte eine Karriere wie sie», sagt Sue Foley.

In den 30er- und 40er-Jahren galt die elektrische Gitarre als Männersache. Um sich in dieser Zeit durchzusetzen, gab sich Memphis Minnie noch männlicher als ihre männlichen Kollegen. Sie Fluchte, trank, rauchte, spielte Karten und sie prügelte sich. Es ist überliefert, dass sie ihren Partner Little Son Joe einmal vor den Augen des Publikums auf der Bühne verprügelte.

Höchste Auszeichnung des Blues in den USA

Die 54-jährige Sue Foley muss sich den Respekt in der Blueswelt heute nicht mehr erprügeln. Sie selbst zählt zu den wichtigsten Gitarristinnen des aktuellen Blues. Vor zwei Jahren erhielt sie den Blues-Music-Award der Blues Foundation in der Kategorie «beste weibliche traditionelle Blues-Künstlerin». Es ist die höchste Auszeichnung des Blues in den USA. Sue Foley trat mit 16 Jahren erstmals in der Blues-Szene ihrer Heimatstadt Ottawa auf. 1992 zog sie in die USA nach Austin, Texas, wo sie ihr erstes Album veröffentlichte.

Nach Baden ans Bluesfestival kommt sie auf ihrem künstlerischen Höhepunkt. Ihr letztes Album hat sie ihrer Gitarre «Pinky», einer Fender Telecaster, gewidmet, die sie nun schon seit 34 Jahren treu begleitet und auf der sie einen geschmackvollen, sparsamen Sound entwickelt hat. Foley kann heute von ihren jahrelangen Erfahrungen profitieren. «Bei dieser Musik muss man Lebenserfahrung haben», erklärt sie, «das ist eines der schönen Dinge an der Bluesmusik. Deine Geschichte wird mit zunehmendem Alter reicher. Du hast viel mehr zu erzählen und mehr zu geben.»

Auf «Pinky’s Blues» interpretiert sie eine Liste von Roots-Songs zum Beispiel von Cla­rence «Gatemouth» Brown. Ihr Hauptaugenmerk gilt aber auch hier den Blues spielenden Frauen wie Lavelle White, Angela Strehli und Lillie Mae Donley. Am Konzert in Baden sollten noch mehr dazukommen, denn es ist eine Spezialität der Kanadierin, dass sie Blues-Pionierinnen wie Maybelle Carter, Memphis Minnie und Elizabeth Cotton würdigt und präsentiert.

Sue Foley selbst hatte in der Blueswelt nie Probleme. «Klar, es ist ein hartes Geschäft. Aber der Blues war schon immer sehr empfänglich für starke Frauen und gute Instrumentalistinnen», sagt sie überzeugt. Als Frau sei es «nicht unbedingt schwieriger, aber anders». «Die Leute respektieren dich, wenn du eine gute Spielerin bist», sagt sie weiter und freut sich darüber, dass es auch im aktuellen Blues immer mehr Instrumentalistinnen gibt.

Bluesfestival Baden, 21. - 28. Mai: Hauptkonzerte im Nordportal: 25. Mai: Lucky Wüthrich und Sugarray Rayford; 26. Mai: Lilly Martin und Sue Foley.