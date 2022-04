Sie inszeniert ihn Nur Deborah Epstein darf aus Peter Bichsels Texten Theater machen – ein Gespräch zwischen Autor und Regisseurin Peter Bichsel schreibt schon lange nicht mehr. Seine Literatur gibt es aber auf der Bühne zu sehen. Deborah Epstein inszeniert seinen sinnbefreitesten Text «Die Jahreszeiten», er lässt ihr freie Hand dabei. Warum der 87-Jährige nur ihr das zutraut. Interview: Julia Stephan Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Peter Bichsel und Deborah Epstein auf der Bühne des Stadttheaters Solothurn. Bild: Chris Iseli

Peter Bichsel, wann waren Sie zum letzten Mal im Theater?

Peter Bichsel: Ich besuche jede zweite Vorstellung hier in Solothurn. Was ich verabscheue, ist die Oper. Die finde ich ganz grauenhaft. Ich ertrage Kunstgesang nicht. Jede gesungene Grölerei in der Kneipe hat mit Singen mehr zu tun. Wenn Schauspieler heute noch sprechen würden wie vor 200 Jahren, würden sich die Zuschauer die Bäuche halten vor Lachen. Warum lachen sie dann beim Kunstgesang nicht?

Deborah Epstein, diese Aussage können Sie als Opernregisseurin kaum stehen lassen?

Deborah Epstein: Ich kann mit Musiktheater sehr viel mehr anfangen. Mein Vater schrieb für die «Opera News» die Rezensionen der Zürcher Oper. Als kleines Mädchen ging ich freiwillig mit ihm in die Oper. Als Fünfjährige hielt ich sogar eine Wagner-Vorstellung durch. Ich kann der Musik etwas abgewinnen, weil sie Emotionen schafft. Beim Schauspiel fehlt mir sie manchmal schon schmerzhaft. Ich erinnere mich an diesen schönen Satz von Peter Bichsel: «Wenn ich ein Diktator wäre, würde ich als Erstes den Belcanto abschaffen.»

Bichsel: Im Übrigen habe ich nicht im Sinn, Diktator zu werden. Ich bin nicht für die Abschaffung der Oper. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber es gibt noch etwas anderes, was mich stört: Die Oper ist verdammt teuer. Und was nicht teuer ist, gilt nichts. Auch so eine antiquierte Vorstellung.

Zur Person Bild: Chris Iseli Peter Bichsel Dem 1935 in Luzern geborenen Peter Bichsel (87) gelang 1964 mit der Kurzgeschichtensammlung «Eigentlich wollte Frau Blum den Milchmann kennenlernen» der literarische Durchbruch. Er war Mitglied der legendären Gruppe 47 und trat jahrzehntelang als Kolumnist und Essayist in Erscheinung. Bichsel schrieb Reden für den verstorbenen Bundesrat Willi Ritschard und war Mitbegründer der Solothurner Literaturtage. Er lebt heute in Bellach bei Solothurn. (jst)

Ihren ersten Theaterbesuch haben Sie als 17-Jähriger hier in Solothurn absolviert. Stimmt es, dass Ihre Entscheidung fürs Theater rein ökonomischen Überlegungen geschuldet war?

Bichsel: Das Schauspiel kostete damals 1.10 Franken, die Operette, 1.65 Franken und die Oper 2.20 Franken. 2.20 Franken waren mit 17 Jahren schon das ganze Wochentaschengeld.

Sie wollten als junger Mensch fürs Theater schreiben. Warum haben Sie es nie getan?

Bichsel: Ich habe mich nie gegen das Theater entschieden. Ich konnte es einfach nicht. Es gibt ein Wort, das ich sehr liebe. Es klingt so schön. Das Wort «sagen». Wenn mir einmal ein Dialog einfällt, dann will ich ihn erzählen. Und dem Theater fällt es schwer zu erzählen. Dem Fernsehen fällt es noch schwerer. Da steht immer irgendwo «live». Das Jetzt kann man nicht erzählen. Das geht nur aus der Erinnerung heraus.

Trotzdem haben Sie, Frau Epstein, 2012, mit der Inszenierung «Mit wem soll ich jetzt schweigen? Eine Bühne für Bichsel» genau diesen Autor auf die Bühne gebracht. Nächste Woche wollen Sie es mit «Die Jahreszeiten» wieder tun. Verraten Sie uns, wie das geht?

Epstein: Eine Dramatisierung würde ich mir nie anmassen. Ich höre die Texte gern. Ich sehe sie gern. Ich möchte eine Atmosphäre schaffen, sie ins Bild setzen. Der Ich-Erzähler in «Die Jahreszeiten» sitzt in einem Wohnhaus, am Schreibtisch, beschreibt seine Nachbarn und erfindet einen Untermieter, den Untermieter Kieninger, den er nicht mehr loswird. Es geht um die Not des Schriftstellers, der Papier füllen muss. Es geht um das Erzählen um jeden Preis.

Bichsel: Das ist ganz in meinem Sinn. Eine Abschiedsvorstellung für die ­Literatur!

Zur Person Bild: Chris Iseli Deborah Epstein Deborah Epstein (67) absolvierte eine Ballett- und Schauspielausbildung. Sie stand an deutschen und Schweizer Häusern auf der Bühne, bevor sie ins Regiefach wechselte. Epstein hat bereits mehrere grosse Erzähler wie Robert Walser, Heinrich von Kleist oder Marcel Proust mit ihren Inszenierungen ins Bild gesetzt. Ihr Bichsel-Abend «Mit wem soll ich jetzt schweigen? Eine Bühne für Bichsel» erhielt 2012 viel Lob. Epstein lebt in Basel. (jst)

Herr Bichsel, Sie schreiben wirklich nichts mehr?

Bichsel: Nein. Nicht mal Briefe!

Epstein: Vor zwei Jahren habe ich ihm einen Brief abverlangt. Ein Jahr später kam er dann. Ich hatte Druck ausgeübt.

Bichsel: Ja, das war das Letzte, was ich geschrieben habe. Ich bin kein ­leidenschaftlicher Mensch. Auf die Frage «Warum schreiben Sie?», die ja keine dumme Frage ist, aber als dumme Frage gilt, fällt mir immer als Erstes ein: ‹Ja genau, ich könnte es auch lassen.› Ich halte es mit vielem anderen auch so. Es muss nicht sein.

Warum wird man dann ausgerechnet zum Kolumnenschreiber?

Bichsel: Das war wie eine Krankheit. Es tat furchtbar weh. Weil mir vor dem Abgabetermin nie etwas einfiel. Da kommt auch die Eitelkeit dazu. Man will nichts Schlechtes schreiben. Man will immer das Beste schreiben. Ich habe gelitten, richtig gelitten.

Welche Erfahrungen machen die Schauspielerinnen und Schauspieler mit den Bichsel-Sätzen, die unter diesen schweren Bedingungen entstanden?

Epstein: Am Anfang hatten sie Schwierigkeiten, sie in ihre Köpfe zu kriegen. An den Bichsel-Texten kann man sich lustvoll abarbeiten, weil sie rhythmisch sind. Sie tanzen. Man liest einen Satz und denkt, der stehe so da. Aber man vertauscht ganz schnell die Reihenfolge der Wörter. Jetzt, kurz vor der Premiere, sind die Schauspielerinnen und Schauspieler auf Bichsel-Sätze geeicht. Sie merken, wenn etwas nicht stimmt, weil sie dem Rhythmus seiner Sprache inzwischen vertrauen.

Bichsel: Ich habe beim Schreiben immer gesprochen; jeden Satz auf Rhythmus überprüft. Der Rhythmus ist die Melodie der Sprache.

Epstein: Wobei ich deine Texte nicht gesungen hören wollte! (lacht)

Herr Bichsel, Sie haben für diesen Text in den 1960ern den Preis der Gruppe 47 erhalten. Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki beklagte den «Verlust der Anmut der Natürlichkeit» und vermisste die «unmittelbare Naivität» Ihrer vorherigen Geschichten. Was lief da schief?

Bichsel: Die Kritiken waren nicht gut. Ich habe trotzdem ziemlich viel Geld mit dem Buch verdient. Damals gab es in jeder Provinzzeitung noch ein ernsthaftes Feuilleton. Aus Regionalzeitungen hatte ich zwei oder drei positive Besprechungen zusammengekratzt. So etwas ist heute nicht mehr denkbar.

Peter Bichsel auf einem Foto aus der Zeit, in welcher er «Die Jahreszeiten» schrieb. Bild: Keystone

Warum?

Bichsel: Texte, wie sie in der Gruppe 47 Anklang fanden, hätten heute überhaupt keine Chance mehr. Da ist schon etwas passiert. Ich weiss nicht, wozu die Leute am Fernsehen Germanistik studiert haben. Die Kritiker sagen Sätze wie: «Das war so schön. Ich habe Hühnerhaut bekommen.» Das hat mit Literatur überhaupt nichts zu tun. Das ist Küchenpsychologie. Da hat aus meiner Sicht nur noch der amerikanische Bestseller eine Chance und alles, was ihm gleicht.

Das Fernsehen scheint nicht so Ihr Medium zu sein. Als Eric Bergkraut einen Dokumentarfilm mit Ihnen drehte, fühlten Sie sich unwohl. Sie sehen sich nicht gern auf der Leinwand oder im Bildschirm. Schauen Sie sich denn wenigstens gern im Spiegel an?

Bichsel: Doch! Spiegel mag ich sehr. Das ist etwas anderes. Da bin ich selbst der Macher. (lacht)

Auch Sie, Frau Epstein, bewegen sich mit diesem sperrigen Bichsel ziemlich abseits vom Mainstream, wo doch am Theater gerade nur JungdramatikerInnen und bewährte Klassiker gezeigt werden.

Epstein: Mir fehlen gute neue Texte neben den Klassikern. Ich gebe zu, das klingt sehr alttantenhaft, aber wenn ich schon dazu aufgerufen werde, aus endlosen Textflächen situative Szenen oder szenische Situationen zu basteln, dann nehme ich mir doch lieber gleich die Prosa zur Brust.

Herr Bichsel, brauchte es Überzeugungsarbeit, damit Sie Ihren Text dem Theater überliessen?

Bichsel: Beim ersten Mal vor zehn Jahren hatte ich mir gedacht: ‹Jaja, ich lasse es über mich ergehen.› Ich ging zur Premiere und hatte mich im Voraus entschieden, das Stück zu loben. Dann erlebte ich meine eigene Überraschung. Jede Aufführung in Solothurn habe ich mir angeschaut, zudem zwei in Biel und eine in Langenthal. Es hat mir so gefallen, dass ich völlig vergessen habe, dass ich etwas damit zu tun haben könnte. Ich war jedes Mal wieder gerührt. Ich wüsste nicht, wem ausser Deborah so etwas einfallen würde. Ich habe deshalb gesagt: Nur du, niemand anderes darf das machen.

Epstein: Dass dieser erste Abend ihm so gefallen hat, war ein Geschenk. Ich konnte es einfach nicht glauben. Er hat ja nicht dafür bezahlt. Er hat sich reingeschlichen und hat sich hinten an die Brüstung gelehnt.

Bichsel: Der billige Stehplatz, der 1.10 Franken kostet. Den gibt’s auch nicht mehr. (lacht)

Die Solothurner Literaturtage gibt’s hingegen noch. Und stehen in der Kritik, weil sie nicht mehr als zeitgemäss gelten. Wie stehen Sie als Mitgründer dazu?

Bichsel: Es gibt sie noch, und sie haben sich sehr gut gehalten. Sie sind ein Ort der Begegnung. Man trifft Leute, man trifft Kollegen. Die Literaturtage haben wirklich noch diesen Touch von Improvisation. Ich hoffe wirklich nicht, dass die Literaturtage verbessert werden. Wenn jemand kommt und sagt, sie sind schlecht, dann sage ich: Gott sei Dank, sind sie immer noch schlecht.

Eine weitere bemerkenswerte Veränderung geht gerade vor sich: Die «New York Times» titelte kürzlich, die Schweiz habe mit der Übernahme der Sanktionen gegen Russland ihre Neutralität abgelegt. Findet da gerade eine Revolution statt?

Bichsel: Das wäre nicht neu. Aber in diesem Land ist sozusagen noch nie etwas Politisches passiert, das uns Schweizern eingefallen wäre. Die Demokratie war sehr unbeliebt am Anfang. Erst, als die Schweizer merkten, dass es auch ein gutes Geschäft ist, funktionierte es mit ihr. Die Schweiz wartet immer noch darauf, dass die EU endlich vernünftig wird – und hat überhaupt nicht im Sinn, vernünftig zu werden.

