Sichtbeton, Flachdächer, und schnörkellose Fassaden: Katrin Eberhard zeigt in ihrem Buch über die St.Galler Architekten Danzeisen + Voser die Schönheit von Nachkriegsbauten auf

Die Häuser der Architekten Heinrich Danzeisen und Hans Voser aus der Zeit des Baubooms der Hochkonjunktur prägen bis heute das St.Galler Stadtbild. Gemeinsam ist allen ihren Projekten der hohe gestalterische und städtebauliche Anspruch. Die lichtdurchflutete Shedhalle, die sie für die Gummibandweberei in Gossau entwarfen, befindet sich sogar in der Architektursammlung des Museum of Modern Art in New York.

Christina Genova 15.09.2020, 05.00 Uhr

Katrin Eberhard vor dem Haus Kreis in St.Gallen, einem herausragenden Gewerbebau von Danzeisen + Voser. Bis heute ist er noch nicht ins Inventar schützenswerter Bauten aufgenommen worden.

Ralph Ribi

Wir treffen uns beim Haus Kreis an der Moosstrasse im Westen der Stadt St.Gallen. Die Architektin und Architekturhistorikerin Katrin Eberhard hat den Treffpunkt vorgeschlagen, denn das 1966 für den Sanitärunternehmer Heinrich Kreis fertiggestellte Sichtbetongebäude, das von Westen her betrachtet wie eine minimalistische Skulptur aussieht, gehört zu den herausragenden Gewerbebauten des Architekturbüros Danzeisen + Voser. Eberhard, die als Stellvertreterin des St.Galler Stadtbaumeisters arbeitet, hat ein Buch über das Werk der Architekten Heinrich Danzeisen und Hans Voser geschrieben: «Was sie auszeichnet, ist, dass sie die Bedürfnisse ihrer Auftraggeber ausserordentlich ernst nahmen, und trotzdem städtebaulich und architektonisch überzeugende Bauten entwarfen», sagt die 43-Jährige.

Von Westen aus betrachtet wirkt das Haus Kreis wie eine minimalistische Skulptur. Der strenge Quader aus Sichtbeton scheint über dem weitgehend verglasten Parterre zu schweben. Pius Rast

Eberhards fundierte Publikation öffnet die Augen für das Schaffen von Danzeisen + Voser, die mit ihren Bauten die Stadt St.Gallen und Region bis heute prägen: die Kinder- und Jugendzahnklinik, Optiker Ryser am Marktplatz, das Feuerwehrgebäude, die reformierte Kirche Rotmonten, das ehemalige Warenhaus Oscar Weber beim Obstmarkt Herisau, der Rheinhof in Heerbrugg, um nur einige Beispiele zu nennen.

Nachkriegsarchitektur Trilogie von drei Büchern über St.Galler Architekturbüros Die Sektion Ostschweiz des Bundes Schweizer Architekten BSA hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit der drei wichtigsten St. Galler Architekturbüros der Nachkriegszeit zu würdigen, federführend dabei ist Architekt Andy Senn. Der erste Band über Heinrich Graf ist 2011 erschienen und wurde ebenfalls von Katrin Eberhard verfasst. Das Buch über Danzeisen + Voser ist das zweite der Trilogie. Der dritte und letzte Band über das Werk von Ernest Brantschen soll 2021 erscheinen und wird von Gregory Grämiger geschrieben . (gen)

Zwei gegensätzliche Charaktere

«Das Besondere am Haus Kreis ist, dass es zwei ganz unterschiedliche Fassaden besitzt», sagt Eberhard. Richtung Wohnquartier im Süden befinden sich der elegante Kundeneingang und die Loggien. Im Norden, wo noch andere Gewerbebetriebe angesiedelt sind, liegt die verglaste Werkhalle.

Heinrich Danzeisen (links) und Hans Voser auf einer undatierten Aufnahme. PD/Nachlass Ernst Heeb

Heinrich Danzeisen und Hans Voser gründeten ihr Büro 1950 in St.Gallen. In ihren Interessen und ihrem Charakter unterschieden sie sich stark: Hans Voser war ein chaotischer Künstlertyp, Freimaurer, Jazzliebhaber und sehr gesellig. Heinrich Danzeisen war strukturiert, diszipliniert, immer perfekt frisiert und angezogen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Architekten, die über dreissig Jahre währte, beruhte auf gegenseitiger Achtung, grosser Autonomie und konsequenter Arbeitsteilung: Hans Voser entwarf überwiegend Wohn- und Bildungsbauten, Heinrich Danzeisen Industrie- und Gewerbebauten. Die beiden Architekten bauten in den Boomjahren der Hochkonjunktur, entsprechend gut waren sie ausgelastet: «Nicht alles ist von herausragender Qualität. Manches machten sie zur Quersubventionierung», sagt Eberhard.

Dichte Bebauung, hohe Privatsphäre

Die Gummibandweberei Gossau kommt ohne Stützen aus. Beny Kotz

Bei der Sanierung von bestehenden Bauten bewiesen Danzeisen + Voser zum Teil wenig Sensibilität, kernten gotische Altstadthäuser aus und purifizierten Jugendstilbauten, wie etwa an der Multergasse 21 in St.Gallen, wo sich heute die Confiserie Sprüngli befindet. Eberhard nennt es einen «rücksichtslosen Eingriff, ja einen ‹Kahlschlag›». Ganz anders sieht es bei den Neubauten von Danzeisen + Voser aus. Die 1955 fertiggestellte Gummibandweberei beim Bahnhof Gossau gehört zu ihren Hauptwerken. Die Zylinder-Shedhalle, die ohne Stützen auskommt und aus sechs gekippten Schalen aus Beton besteht, wurde in die Architektursammlung des Museum of Modern Art in New York aufgenommen.

In der Biserhof-Siedlung hatte jedes Haus einen eigenen, privaten Aussenraum. Architekt Hans Voser bezog mit seiner Familie ebenfalls ein Haus, hier eine Innenansicht von 1963. PD/Archiv Danzeisen + Voser

Beispielhaft ist auch die Teppichsiedlung Biserhof in St.Gallen St.Georgen, die ab 1953 entstand: «Das war schweizweit, wenn nicht gar europaweit etwas völlig Neues», sagt Eberhard. Teppichsiedlungen bestehen aus gegeneinander verschobenen Ketten von Winkelhäusern. Jedes Haus hat seinen eigenen, privaten Aussenraum. Die Position der Häuser am Hang ermöglicht allen Bewohnerinnen und Bewohnern eine unverstellte Aussicht. Die Siedlung Biserhof und ihre Weiterentwicklung beim nahen Kammelenberg seien ausgezeichnete Vorbilder für verdichtetes Bauen, sagt Eberhard. Die schnörkellosen, weiss verputzten Flachdachhäuser waren für damalige Verhältnisse sehr unkonventionell und gefielen nicht allen: «Im Quartier nannte man den Biserhof die Arabersiedlung», sagt Eberhard.

Die Einfamilienhaussiedlung Biserhof in St.Gallen St.Georgen ist eine Teppichsiedlung. Sie besteht aus gegeneinander verschobenen Ketten von Winkelhäusern, damals schweizweit etwas völlig Neues.

PD/Archiv Danzeisen + Voser

Bis heute haben Nachkriegsbauten einen schweren Stand. Ihre Schutzwürdigkeit sei viel schwieriger zu vermitteln als bei Jugendstilbauten, sagt Eberhard. Weil sie so reduziert seien, sei bei diesen Gebäuden jedes Detail wichtig: die Proportionen, die Materialien, die Farbigkeit, der Gesamteindruck: «Man muss das Schauen lernen, um die Qualität von Nachkriegsbauten zu erkennen.»

Katrin Eberhard: Danzeisen + Voser. Bauten und Projekte, Scheidegger & Spiess, 192 S., Fr. 65.– PD

Vernissage 17.9., 18.30 Uhr, Haus Kreis, Moosstrasse 52, St.Gallen, Anmeldung obligatorisch: sekretariat@bsa-ostschweiz.ch