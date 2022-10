Bei Clapton liegen Himmel und Hölle nahe beieinander

Blues-Rock Bei Eric Clapton liegen Himmel und Hölle nah beieinander Der englische Musiker fällt immer wieder durch Ausfälligkeiten auf. Doch am Konzert im Hallenstadion Zürich zeigte sich der Gitarrengott von seiner besten Seite. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 15.10.2022, 02.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eric Clapton: Der Gitarrengott in Hochform. Harry Herd / Redferns

Mit über 280 Millionen verkauften Tonträgern gehört Eric Clapton zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Gitarristen der Rockgeschichte, dekoriert mit 18 Grammys, ausgezeichnet von der Queen mit dem «Commander of the British Empire». Clapton ist eine lebende Legende. Umgekehrt ist sein Leben von Tragödien geprägt, von Schmerz, Trauer und Verzweiflung, ein ewiger Tanz am Abgrund, verfolgt von Teufel Alkohol und Drogen. Und immer wieder fällt er durch rassistische Ausfälligkeiten auf und verwandelt sich in einen Wutbürger der übelsten Art. Zuletzt während der Coronapandemie. Welch Teufel hat ihn geritten, als er deplatzierte Sklavenvergleiche anstellte? Völlig zurecht erntete er Unverständnis und Missfallen. Ein schwieriger Charakter.

Doch am Konzert im ausverkauften Hallenstadion Zürich war von diesem Missmut nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Gemeinde empfing ihren Gitarrengott mit einer Standing Ovation und Clapton dankte es dem Publikum mit einem himmlischen Konzert. Auf der Bühne ist Clapton das Gegenteil eines Wüterichs: Wirkt reif, lässig und gelassen, spielt zart, sensibel und stilsicher. Getragen von einer fantastischen Band umd die Rhythmusgruppe Nathan East (Bass), Sonny Emory (Schlagzeug) und dem zweiten Gitarristen Doyle Bramhall II, dem Keyboarder Chris Stainton und besonders bemerkenswert Paul Carrack, der langjährige Sänger von Mike & the Mechanics an der Hammond.

Clapton spielte den Blues in all seinen Variationen und bot ein Programm mit Abstechern zu Cream («Sunshine Of Your Love»), Bluesklassikern wie der Robert Johnson-Hommage «Crossroads» oder «Hoochie Coochie Man», einem Abstecher ins Akustische mit der Unplugged-Version von Layla sowie dem unvermeidlichen «I Shot The Sheriff». Das Konzert in Zürich war weitgehend überraschungsfrei. Etwas anderes konnte nicht erwartet werden. Nur «Tears In Heaven» wollte der Meister partout nicht mehr spielen. Doch das Publikum erhielt einen Clapton in Hochform, der seine schönsten Melodien aus seiner Gitarre zauberte. Einmal mehr bestätigte sich, dass die von Clapton teils unmotiviert hingenudelten Studioversionen im Livekontext Feuer fangen und an Schärfe gewinnen. Sogar das süssliche «River Of Tears» entwickelte sich auf der Bühne zu einem intensiven Feuerwerk der Emotionen.

Bemerkenswert ist auch, wie sich Claptons Stimme im Laufe der Jahrzehnte entwickelte. Er selbst zweifelte in den 70er-Jahren noch an den Fähigkeiten und Möglichkeiten seines Organs. Doch heute jongliert er meisterhaft mit den vokalen Ausdrucksmöglichkeiten: Mal intim, zerbrechlich und schmeichelnd, mal expressiv, rau und hart. Clapton, der Sänger.

Menschlicher Borderliner hier, sensibler Künstler da. Wie geht das zusammen? Oder soll man den Menschen vom Künstler trennen? Soll man einfach zur Kenntnis nehmen, dass Clapton mit Worten nicht so virtuos umgehen kann wie mit Gitarre und Stimme? Interessant ist ja, dass Clapton während des Konzerts keine einzige Ansage machte. Eine Spur von Einsicht? «Shut up and play!», «Halt die Klappe und spiel!». Das Sprechen überliess er in Zürich jedenfalls der Gitarre. Vielleicht besser so. Beim Gitarrengott liegen Himmel und Hölle ganz nah beieinander.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen