Sexistischer Partyschlager "Layla": Verbieten wäre ein Fehler

Debatte & Kultur Kontroverse um sexistischen Partyhit «Layla»: Lasst dem Partyvolk seine Psychohygiene Zwei deutsche Volksfeste haben den sexistischen Partyschlager «Layla» auf die Zensurliste gesetzt. Unsere Autorin findet das falsch. Sexismus in der Musik sollte man dort bekämpfen, wo Menschen bei klarem Verstand Musik konsumieren. In Bierzelten gelten andere Regeln. Julia Stephan 15.07.2022, 11.00 Uhr

DJ Robin vor dem begeisterten Partyvolk: Die Deutschen lieben ihre «Layla». BIld: Youtube

In Deutschland tobt ein Entrüstungssturm. Es geht nicht um Waffenlieferungen in die Ukraine. Es geht nicht um fehlgeleitete Energiepolitik. Es geht um Puffmutter Layla. Die Dame aus dem Partyhit von DJ Robin und Schürze führt seit Wochen die deutschen Charts an (wir berichteten). Zwei deutsche Städte haben den Song wegen des offensiven Sexismus bereits von ihren Volksfesten verbannt. Ein Schlagersender spielt ihn nur noch nachts. Und allein die Tatsache, dass sich der deutsche Bundesjustizminister auf Twitter zu einem Partyschlager positionieren muss, erklärt ungefähr die Tragweite der Debatte, welche die Junge Union im Juni angestossen hatte, als sie sich in Partylaune an einem Anlass mit «Layla» feiern liess und dabei auch noch ein Filmchen für die sozialen Medien drehte.