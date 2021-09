Schweizer Bühnen: Hier Live-Sex, dort politische Korrektheit

Schweizer Bühnen Live-Sex im Schauspielhaus, Angst vor der lüsternen Nacktheit im Opernhaus Auf der Bühne des Schauspielhauses Zürich ist derzeit Sex von Porno­darstellern zu sehen, im Opernhaus Zürich getraut Salome sich nicht einmal, ihre Schleier abzuwerfen. Christian Berzins Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Karita Mattila 2004 an der Metropolitan Opera in New York als Salome.

Don Emmert / AFP

Noch für unsere Grossväter und Grossmütter war die Oper «Salome» von Richard Strauss (1864–1949) ein unglaubliches Ereignis – auch ein abstossendes: Eine Titelheldin, die 12 Minuten lang auf der Bühne tanzt und zum Schluss für einen Bruchteil einer Sekunde splitternackt auf der Bühne steht – Wahnsinn.

Nicht genug damit. Als Belohnung für den Tanz verlangt Salome von ihrem Stiefvater Herodes den Kopf des Predigers Jochanaan, der sie keines Blickes würdigte. So singt sie alsbald dem Geköpften die schönsten Liebesworte zu, steigert sich in einen Blut- und Liebesrausch, küsst den blutigen Kopf innig, haucht und röchelt: «Ich habe Deinen Mund geküsst. Hat es nach Blut geschmeckt? Nein! Doch es schmeckte vielleicht nach Liebe ...»

Schockierend. Bei der Uraufführung 1981 – und auch heute noch. Gespannt wartete man am letzten Sonntag auf die neue Zürcher «Salome»-Produktion. Umso mehr, da in Zürich am Vorabend im Schauspielhaus in «Kurze Interviews mit fiesen Männern» Pornodarsteller auf der Bühne standen und vor Publikum kopulierten. Bange fragte man sich: Was würde «Salome»-Regisseur und Opernhaus-Hausherr Andreas Homoki einfallen, um diesen Skandal zu toppen?

Der Beweis, dass ein Orgasmus gespielt sein kann

Na ja, Skandal ist etwas viel gesagt. Die Theaterkritik versuchte, das Gesehene klugzureden, lobte die Porno-Produktionen in vielen Drehungen und Wendungen, meinte bisweilen verschämt, dass die echten Kopulationen nicht nötig gewesen wären.

«Kurze Interviews mit fiesen Männern» mit den Pornodarstellern Katie Pears, Conny Dachs. Bild: Sabina Bösch / Schauspielhaus Zürich

Der schlaue Denker Jörg Scheller kommentierte einen spöttischen Post von Drehbuchautorin Güzin Kar («Wahnsinn. Echter Sex! Zum Zuschauen!! Mit ganz echtem Publikum!!! Einfach Avantgarde, dieses Schauspielhaus.») treffend mit: «Nun wird endlich der Beweis erbracht, dass ein echter Orgasmus gespielt sein kann!»

Man kann über die Produktion lachen, gewiss. Mich beelendet sie, ohne die Vorstellung gesehen zu haben. Hingegen strahlte ich, als ich diese Woche in einem «concerti»-Interview die Worte des 80-jährigen Dirigenten Riccardo Muti las: «Ich halte es für entscheidend, in der Regie wieder die Poesie sprechen zu lassen, denn sie ist ­weder modern noch altmodisch, sie ist ewig. Wir brauchen friedvolle Gegenbilder zur Aggressivität des Sports, des Films und der Medien, sonst verlieren wir den Sinn für das Zivilisierte.»

Nennen wir das altbacken oder konservativ, aber ich glaube, dass ein Grossteil des vollpreiszahlenden Pub­likums nicht unähnlich denkt. Das Schauspielhaus Zürich verliert mit dem Tabubruch an Relevanz – nicht in seiner Bubble, aber in der breiten Bevölkerung. Es erstaunt nicht, dass keine einzige Aufführung – Carte blanche hin, Abo her – bisher ausverkauft ist, obwohl es jeweils keine 300 Sitze gibt. Die Vorstellungen im Oktober sind noch leer.

Der legendäre Dirigent Lorin Maazel sagte einst, wolle er Nackte sehen, gehe er in einen Nachtclub, nicht aber in die Oper. Die Regisseure wussten aber in den 1990er-Jahren genau, dass damit eine schwindende Aufmerksamkeit erlangt werden kann. Und jeder Zuschauer weiss, dass es bis heute nicht egal ist, wenn ein Nackter oder eine Nackte auf der Bühne steht. Man und frau schaut hin.

In Zürich wurde das Unterhosentheater in der (kleinen) Ära von Schauspielhausdirektor Christoph Marthaler von 2000 bis 2004 zum Gaudi und geflügelten Wort. In den Opernhäusern hingegen, wo ein konservativeres Publikum sitzt, waren Nackte fast jedes Mal ein Aufreger. Die Textbücher schreiben sie nun mal nie vor – mit wenigen Ausnahmen, etwa «Salome» (aber auch darüber streiten sich die Richard-Strauss-Experten).

Jochanaan vergewaltigt Salome. Bild: Paul Leclaire

In der Zürcher «Salome»-Inszenierung wurde, wenn auch nicht textbuchgemäss, zweimal in Kleidern gerammelt. Der berüchtigte Schleiertanz fand in der mehr oder weniger konservativen Regie von Andreas Homoki zwar statt, doch nach dem vierten Schleier war Schluss mit dem Entkleiden. Eine nackte Frau auf der Bühne, weil sie dort als Nackte gemäss Textbuch einen lüsternen Stiefvater aufgeilen soll? Nein, das kann sich ein Regisseur im politisch korrekten Opernhaus, wo man im letzten Winter wegen eines Me-too-Falls für Schlagzeilen sorgte, nicht leisten. Da müsste man vorher ein Symposium darüber abhalten.

Regisseure, die der Tanz der ­Salome nicht interessiert

Wir vermischen hier zu viel? Wie auch immer: Diese «Salome»-Regie zeigt deutlich, wie schwer sich die Theater mit Erotik, Sex und nackter Haut tun, wo sie denn vom Textbuch her gefragt sind. Salome gar nicht tanzen zu lassen, wie in Salzburg 2018 in der Regie von Romeo Castellucci geschehen, getraute sich der Zürcher Regisseur auch nicht. Salome der Spur nach tanzen zu lassen, war der schlechteste Kompromiss, aber typisch, denn seit ein paar Jahren versuchen Regisseure und Regisseurinnen mit allen Mitteln, Aufmerksamkeit von der Tanzszene zu nehmen.

In der Salome der Salzburger Festspiele 2018 und 2019 tanzte Salome nicht.

Bild: Salzburger Festspiele

Heute aber ist den Regisseuren die Szene peinlich. Plumper Sex, Gewalt und Hässlichkeiten hingegen gibt es auf den Bühnen zuhauf.

Der Regisseur und heutige Wiener-Burgtheater-Direktor Martin Kusej

sagte mir 2000 im Interview: «Der Tanz der Salome nervt ohne Ende. Machst du Salome, fragen die Leute immer als Erstes: Tanzt sie nackt? So etwas Blödes gibt es doch nicht! Aber am liebsten würde ich den Tanz rausschmeissen.»

Die genial einfache Szene ist offenbar eine Beleidigung für Regisseure: Frau tanzt, bis sie nackt ist, Mann erfüllt ihr dafür jeden Wunsch – die Hälfte seines Königreichs. Solch unglaublich simplen, aber grossartige Szenen zeichnen Top-Opern aus. Der Regisseur müsste nicht mehr tun, als sie über die Bühne gehen zu lassen, der Saal würde hingerissen staunen. Oper ist auch eine Aneinanderreihung von einfachen Effekten, szenischen wie musikalischen. Jener Moment, in dem Tosca von der Engelsburg springt, ist so einer. Simpel, aber genial, der Opernwelt stockt jedes Mal der Atem. Was machen Regisseure heute? Tosca muss sich erschiessen.

Porno wird toleriert, Otello aber muss weiss sein

Die Opernwelt stand still, als 2004 die damals 44-jährige Karita Mattila in der New Yorker Met nach dem Schleiertanz der Salome nackt vor 4000 Menschen stand. Monatelang sprach man davon. «My slutty, two-second nude pose» nannte die Finnin die Tat, ihre «schlampige, zweisekündige Nacktpose.» Heute ist so ein Tätchen nicht mal mehr in Zürich denkbar.

Ausschnitt aus der Zürcher «Salome».

Bild:Paul Leclaire / Opernhaus Zürich

Die politische Korrektheit hat die Bühnen im Griff. Komisch, dass man den schwarzen Otello entschminkt, aber Livesex auf der Bühne zeigt. Als mir der Tenor Piotr Beczala vor einem Jahr sagte, dass er liebend gern in Otello singen wolle, fügte er leise bei, dass es mit der ganzen Rassismus-Diskussion kompliziert geworden sei, diese Oper heute aufzuführen. Er selbst würde sich schwarz schminken lassen, was wohl nicht gehen würde.

«Verdis Musik bleibt, gewiss, aber für mich besteht Oper nicht nur aus Musik, auch nicht nur aus Schauspiel. Meinetwegen lassen wir das Schiff weg. Aber es gibt visuelle Reize, die aufs Publikum wirken, sie verdreifachen den Effekt. Das Visuelle entfacht den Zauber der Emotionen. Heute wird alles viel zu direkt, viel zu einfach umgesetzt. Das ist schade. Oper ist ein Gesamtkunstwerk, jedes Element zählt – auch der schwarze Titelheld.»

Beczala spricht einen der wichtigsten Punkte an: «Das Visuelle entfacht den Zauber der Emotionen.» Das Visuelle aber sind oft Effekte, die der Komposition innewohnen und nicht den Ideen eines Regisseurs entstammen: ein Kircheninneres, ein Garten, eine Wüste, ein Kniefall, eine Krone ... Entscheidend ist, dass visuelle Reize einfache Effekte verdreifachen und gewisse Werke einzigartig machen. Einer dieser Wundereffekte ist Salomes Tanz und ihre (angebliche) Nacktheit. Ja, nicht mal die brauchte es, da der Illusion und der Fantasie auch über hautfarbene Kleider hinweg die schönsten Opernabende zu verdanken sind.

Salome: Opernhaus Zürich, bis 17. Oktober.