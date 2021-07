Diese Selbsthilfegruppen sind in der Zentralschweiz im Aufbau

Was tun, wenn eine ungewöhnliche Situation äusserst belastend ist? Manchen hilft es, wenn sie sich mit anderen Betroffenen in einer Gruppe austauschen können. In einer Serie zeigen wir auf, wie es Menschen in Luzern, Ob- und Nidwalden diesbezüglich ergeht.

19.07.2021, 05.15 Uhr