Comedian Charles Nguela hat von seiner Mutter Empathie gelernt

Serie «Elternzeit» Comedian Charles Nguela über seine Mutter: «Wir reden über vieles, aber manche Dinge muss ich nicht wissen» Charles Nguela hat die Schweizer Comedyszene mit seiner Schlagfertigkeit erobert. Wie viel er davon von seiner Mutter mit auf den Weg bekommen hat, verrät er in der Serie «Elternzeit». Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Mutter Nguela mit ihrem Sohn, als er noch klein war. privat

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihre Mutter?

Charles Nguela: Gute Frage. Es ist, als wäre meine Mutter immer da gewesen. Aber wenn ich darüber nachdenke, ist das Allererste, woran ich mich erinnere, wie sie tanzte und mich fütterte.

Was konnte Ihre Mutter besser als Ihr Vater?

Was meine Mutter besser kann als mein Vater? Einen Schuh zu werfen. Sie kann wirklich gut zielen. Nein, Quatsch. Ich habe es nur gesagt, weil ich weiss, dass meine Mutter den Kopf schüttelt, wenn sie das liest. Meine Mutter konnte meine Haare auf jeden Fall besser machen als mein Vater. Sie hat mir immer Zöpfe geflochten und mir die Haare geschnitten. Ja, ich hatte damals viel mehr Haare.

Welchen Satz haben Sie von Ihrer Mutter oft gehört?

Das, was ich am häufigsten von meiner Mutter gehört habe, ist das, was jedes Kind aller Zeiten am häufigsten von seinen Eltern gehört hat: «Iss dein Essen auf!» Als Kinder waren Musik und Filme unser Ding im Haus. Wir konnten Samstagmorgen kaum erwarten. Wir haben immer verrückte Snacks gemacht, und eine Woche später versucht diese, zu übertreffen. Zum Beispiel Nuttela, Butterbrot mit Omelett. Hmmmm ... Gutes Essen war auch immer ein Thema. Als Erwachsene schicken meine Mutter und ich uns gegenseitig Restaurantempfehlungen. Manchmal gehen wir sogar gemeinsam dorthin. Sie sagt, Essen ist etwas, das man im Leben oft tut, also geniesse es.

Welchen Satz hätten Sie von Ihrer Mutter gerne gehört?

«Ich zahle deine Steuern vom letzten Jahr.» Oder: «Wir haben im Lotto gewonnen.» Ich weiss es eigentlich nicht. Das ist eine gute Frage. Denn wir sind eine offene Familie und reden über fast alles. Ich bin mir also nicht sicher, welchen Satz ich gerne gehört hätte. Die Frage sollte anders lauten. Statt «Welchen Satz hättest du gerne gehört?» hätte es lauten müssen: «Welchen Satz wolltest du nicht hören wollen?» Wir reden über viele Dinge, manche Dinge muss ich einfach nicht wissen.

Zur Person zvg Eltern und Sohn Charles Nguela gehört zum festen Inventar der Schweizer Comedyszene. Mit seinem ersten Bühnenprogramm (2014) gewann er den Jury- und Publikumspreis bei den Swiss Comedy Awards. Der 33-Jährige kam in Kinshasa, Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, zur Welt. Sein Vater war Ingenieur, die Mutter arbeitete als Drogistin. Als er fünf war, wurde der Vater brutal ermordet. Die Familie floh mit dem Schiff in Richtung Südafrika. 2002 kam sie in die Schweiz. Nach Ende der Schulzeit begann Nguela eine Lehre als Gastronomiefachmann, die er abbrach. Es folgte eine vierjährige Lehre als Drucktechnologe. (red)

Was hat Sie Ihre Mutter gelehrt über das Leben?

Gib immer dein Bestes. Du musst wissen, es ist nicht wichtig, besser zu sein als alle anderen, es ist wichtig, besser zu sein als gestern. Und zeige Empathie, denn Menschen werden anders reagieren, als du manchmal erwartest, und wenn du verstehst, warum, kannst du darauf richtig reagieren. Der Schlüssel zu einem Leben in Frieden mit den Menschen um dich herum. Und hab keine Angst, für das einzutreten, woran du glaubst, wenn es richtig ist. Und ganz wichtig: Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen. Iss richtig.

… über die Liebe?

Liebe ist das grossartigste Gefühl auf diesem Planeten, aber sie kann auch sehr schmerzhaft sein. Kümmere dich um dein Herz, aber lerne auch, zu fallen. Ich denke, dass es für alle Eltern schwer ist, ihren Kindern zu erklären, was Liebe ist und wie man damit umgeht. Ich denke, man kann nur so viel tun, aber dann muss man das Leben spielen lassen und hoffen, das alles gut geht.

… über Geld?

Geld ist nicht das Wichtigste, aber sorge dafür, dass du genug hast. Und versuche, mit dem zufrieden zu sein, was du hast. Es war ihr sehr wichtig, mir zu zeigen, dass ich auf unerwartete Dinge im Leben vorbereitet bin. Jede Generation hat Schwierigkeiten durchgemacht. Ich denke, unsere war Covid-19. Sei vorbereitet, aber sei auch glücklich. Es macht überhaupt keinen Sinn, Geld zu haben, aber schliesslich allein und unglücklich zu sein.

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, die Sie nie wollten?

Zu meiner eigenen Sicherheit würde ich gerne diese Frage nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass meine Mutter und ich in irgendeiner Weise gleich sind. Und selbst wenn ich der Meinung wäre, dass sie mir etwas vererbt hat, was nicht hätte passieren dürfen, würde ich das bestimmt nicht in einem Artikel sagen, von dem ich weiss, dass sie ihn lesen wird. Ich verzichte also auf diese Frage. Es wird später am Weihnachtstisch zum Thema.

Charles Nguela mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. privat

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, für die Sie dankbar sind?

Empathie. Ich schaue mir immer meine Mutter an und wie sie versucht, andere zu verstehen. Sie sagt, man muss nicht die gleichen Ansichten haben, aber man kann sie wenigstens verstehen. Daher rührt wohl auch meine Faszination für menschliches Verhalten. Ich glaube, es war ihre Art, uns die guten Dinge im Leben zu zeigen. Sie sagt immer so weise Dinge. Wir haben ihr sogar einen Spitznamen gegeben – Mama Afrika. Jeder in der Familie weiss, dass Mama Afrika immer zuhört.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrer Mutter?

Ich habe so viele. Aber ich glaube, an meinen Geburtstagen hat sie mich immer auf einen Stuhl gesetzt, sodass ich gleich gross war, und hat mit mir getanzt. Und wir tanzen bis zum heutigen Tag zusammen. Sogar an Grillpartys. Ich muss nicht mehr auf einem Stuhl stehen, aber wir tanzen gerne.

Hat das Verhalten Ihrer Mutter Sie motiviert, selber Vater zu werden?

Nein, das glaube ich nicht. Natürlich gibt es Sachen, die ich gerne eines Tages an meine Kinder weitergeben werde. Die Werte, die Kultur und das Wissen, das mir meine Eltern und meine Familie mitgegeben haben, dieses Wissen sollte man auf jeden Fall weitergeben. Ich glaube jedoch nicht, dass sie der direkte Grund dafür sind, aber ich weiss, dass sie mir das Werkzeug dafür gegeben haben, das zu schaffen.

Welchen Gegenstand verbinden Sie mit Ihrer Mutter?

Besondere Fotos. Ich liebe Bilder und Erinnerung. Besonders Erinnerung. Die sind wertvoller als vieles. Meine Brüder und meine Schwestern sind inzwischen erwachsen geworden. Und wir haben alle eine andere Verbindung zueinander oder zu unserer Mutter. Aber es gibt eine Sache, die uns zur gleichen Zeit an dieselbe Erinnerung denken lässt. Und das sind unsere gemeinsamen Fotos. Und meine Mutter liebt es, Fotos zu machen.

Was wollen Sie Ihre Mutter noch fragen?

Ein Jahr Steuern Mama, komm schon! Nein quatsch, just joking mom. Okay! Okay!

In der Rubrik «Elternzeit» befragen wir Persönlichkeiten über ihre Beziehung zu ihrer Mutter oder ihrem Vater.

