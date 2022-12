Clownin Gardi Hutter: Von meiner Mutter gab es keine Zärtlichkeit

Serie «Elternzeit» Clownin Gardi Hutter über die Beziehung zu ihren Eltern: «Von meiner Mutter gab es keine Zärtlichkeiten» In der Serie «Elternzeit» erinnert sich Gardi Hutter, wie ihre Mutter in einem katholisch geprägten Städtchen Geschäftsfrau wurde. Härte war Voraussetzung. CH Media Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Blick ins Wohnzimmer der Familie Hutter 1965. zvg

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihre Mutter?

Gardi Hutter: Es ist meine stärkste und frühste Erinnerung, dass wir mit Fischkleister und alten Zeitungen zusammen Kasperli-Figuren bastelten. Dieser Moment war etwas ganz Besonderes, weil sie Geschäftsfrau war, vier Kinder hatte und jeden Tag für sechs Leute Mittag- und Abendessen kochen musste. In meiner Erinnerung stand sie immer unter Druck und musste sich beeilen. Das Zusammensein beim Basteln scheint mir rückblickend der friedlichste Moment meiner Kindheit.

Was konnte Ihre Mutter besser als Ihr Vater?

Sie hat alle unangenehmen oder schwierigen Kontakte innerhalb der Verwandtschaft, der Nachbarschaft, der Kundschaft geregelt. An der Tür des Geschäfts stand allerdings nur sein Name, Erwin Hutter, obwohl sie genau so viel wie er gearbeitet hat. Das wäre heute undenkbar!

Welchen Satz haben Sie von Ihrer Mutter oft gehört?

«Du chunsch dänn scho no uf d’ Wält!» Ich war das schwarze Schaf in der ­Familie. Meine Pubertät fiel in die 68er-Jahre, ich hatte Träume. Für meine Mutter war Selbstverwirklichung keine Option.

Welchen Satz hätten Sie von Ihrer Mutter gerne gehört?

«So wie Du bist ist gut!» Ich wünschte mir ein wohlwollendes Lächeln auf mir als Kind. Doch ein Kind musste erzogen werden, das entsprach den damaligen Idealen beziehungsweise den christlichen Werten. Züchtigung gehörte zu einer guten Erziehung, nicht nur was Heimkinder betraf.

Zur Person Mareycke Frehner Mutter und Tochter Irma Hutter-Dietsche wurde am 9.2.1923 geboren. Sie hatte sieben Geschwister und musste auf Anordnung der Eltern Schneiderin lernen. In Altstätten baute sie mit ihrem Mann das Modegeschäft E. Hutter auf. Gardi Hutter (5.3.1953) ist eine international renommierte Clownin. Sie ist Trägerin des wichtigsten Theaterpreises des Landes (Hans-Reinhardt-Ring). Ihre Mutter starb am 11.12.2005. (M.D.)

Was hat Sie Ihre Mutter gelehrt über das Leben?

Dass man sich für sich einsetzen muss, dass man mutig sein muss! Man muss etwas von sich fordern und bereit sein, alles zu geben. So wie Geld damals Macht versprach, versprach der volle Einsatz Unabhängigkeit.

… über die Liebe?

Zärtlichkeit gab es zwischen mir und meiner Mutter nicht. Schmusen hiesse, das Kind zu verweichlichen. Zärtlichkeit war etwas für Mehrbessere. Wenn ich einen Freund nach Hause brachte, wurde er durchleuchtet, Beruf, Herkunft, er musste eine gute Partie sein. Vor allem durfte er nicht protestantisch sein! Altstätten war damals geteilt in Katholiken und Protestanten, sie standen sich so feindlich gegenüber wie heute vielleicht Muslime und Christen.

… über Geld?

Ein häufiger Satz war: «Wer zahlt, ­befiehlt.» Aber sie hat nie offen über Geld gesprochen, meine Eltern haben dafür sogar eine Geheimsprache ­erfunden. Ging es um die Tageseinnahmen des Kleidergeschäfts, sagte der Vater am Tisch zum Beispiel: «M.A.», und meine Mutter, entsetzt: «Was, nur?»

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, die Sie nie wollten?

Ich gerate sehr schnell in einen Stressmodus. Ich tue oft drei Dinge gleichzeitig, das ist zwar praktisch, aber auch stressig: Man ist immer unter Spannung, das ist kein gutes Lebensgefühl.

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, für die Sie dankbar sind?

Ich bin wetterfest! Stress, Frust, fehlende Anerkennung, feindliche Gegenüber, ich halte sehr viel aus.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrer Mutter?

Meine Mutter hatte nur Einsen im Zeugnis, durfte aber nicht in die Sekundarschule, weil sie ein Mädchen war. Sie wollte Lehrerin werden und musste Schneiderin lernen. Die Beschränkungen waren enorm. Das prägt ein Leben und hinterlässt eine gewisse Bitterkeit. Durch die Geschäftstätigkeit kam sie dann zu Wohlstand. Aber sie hat sich die bürgerliche Art des sich Verhaltens, Probleme wegzulächeln, beispielsweise nie angeeignet. Sie ist immer sehr direkt geblieben. Wir hatten viele Konflikte, aber wir konnten sie offen austragen und lösen.

Hat das Verhalten Ihrer Mutter sie motiviert, selbst Kinder zu haben?

Unsere Mutter-Kind-Beziehung war ungemütlich. Wir Kinder mussten jeden Sonntag zum Beispiel die modischen Sachen aus dem Kleidergeschäft Hutter tragen, denn es war wichtig: Was denken die Nachbarn? Die Kleider gefielen uns natürlich nicht, das führte zu sehr vielen Konflikten! Ich habe das Gefühl, meine Mutter konnten sich an den Kindern weniger freuen, als ich es heute kann. Manchmal tut sie mir dafür leid. Selbst wollte ich, bis ich 30 Jahre alt war, keine Kinder, denn es schien mir, ich müsse mich zwischen Beruf und Familie entscheiden. Irgendwann war dann der Wunsch doch da, aber ich wollte es anders machen, als ich es selbst erlebt habe. Also habe ich auch den Mann gewählt, der das ermöglicht hat und die Kinderbetreuung zur Hälfte übernahm.

Irma Hutter-Dietsche mit ihrem ersten Sohn, 1949, und ihrer Schwester Emma mit deren Tochter. zvg

Welchen Gegenstand verbinden Sie mit Ihrer Mutter?

Eine Palme! Ich wohne ja im Tessin, und als meine Mutter mich zum ersten Mal besuchte, meinte sie: «In deinem Garten brauchte es eine Palme!» «Ich will keine Palme», sagte ich. Als Bauernkind hatte meine Mutter einen wunderschönen Garten und hat wohl aus Mallorca einen Palmensamen nach Hause gebracht und Palmen gezüchtet. Sie hat dann die Pflanze doch gesetzt, und ich nahm mir vor, sie irgendwann wieder auszugraben. Heute ist sie 37 Jahre alt und richtig gross. Wenn ich sie anschaue, denke ich an meine Mama.

Was hätten Sie Ihre Mutter noch fragen wollen?

Meine Mutter und ich hätten beste Freundinnen sein können. Wir sind einfach in zu unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen und waren von unterschiedlichen Idealen und Ansprüchen geprägt. Ihre Jugend war beherrscht von Einschränkungen und Fremdbestimmung. Ich würde sie fragen, wenn ich könnte: «Wenn Du heute die Wahl hast, was würdest Du aus Deinem Leben machen?»

Gardi Hutter: «Gaia Gaudi», 10.12., Gespräch und Lesung aus der Biografie «Trotz allem», 11.12., beides im Chössi-Theater, Lichtensteig.

