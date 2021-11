So freizügig zeigen sich Opernstars im Internet

Selbstdarstellung Opernstars posen freizügig und schräg im Internet – wieso das heute nötig ist Klassikstars im Bett, im Fitness, mit Hund oder am Strand? Um Aufmerksamkeit zu generieren, inszenieren sich Anna Netrebko & Co. freizügig auf Instagram. Christian Berzins Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Im April 2021 schien das Abendland unterzugehen. Die «NZZ am Sonntag» enthüllte, wie die 38-jährige Schriftstellerin Meral Kureyshi auf einem Foto auf Instagram der Welt ein Stück ihres nackten Oberschenkels zeigte. Wir schlugen die Hände vor die Augen, wollten der Ungeheuerlichkeit keinen Glauben schenken, erfuhren, dass die 42-jährige Schriftstellerin Dana Grigorcea sogar mit Vampirzähnen posiert hatte, um auf ihren Dracula-Roman aufmerksam zu machen. O tempora, o mores! riefen wir aus. Die NZZaS war einen Schritt weiter und fragte: «Geht es hier um Literatur oder Lifestyle?»

Beide Antworten sind falsch. Es geht schlicht um Aufmerksamkeit, die Künstler – Schriftstelle oder Opernsänger – durch ihr Werk allein nicht erhalten, nicht mehr erhalten können. Sass die Jahrhundertsopranistin Maria Callas 1958 mit ihrem Pudel im Mailänder Restaurant Biffi, konnte sie sicher sein, dass sie fotografiert werden und ihr Bild am nächsten Tag in der Zeitung zu sehen sein würde; so, wie es heute Filmstar Jennifer Lawrence dauernd passiert. Wenn Operndiva Anna Netrebko heute durch Mailand spaziert, interessiert das morgen keinen.

Um Aufmerksamkeit zu erlangen, müssen die Künstler das Heft selber in die Hand nehmen. Nicht alle haben ein so perfekt vermarktbares Image wie Michel Houellebecq oder Peter Handke, das dazu führt, dass die zwei dauernd durch irgendeinen Quatsch im Gespräch sind.

Trump, Shell, Roger Köppel, Igor Levit, Sibylle Berg und Milo Rau

Und so sind Instagram, Twitter und Facebook für Künstler und Künstlerinnen eine ideale Plattform, um Aufmerksamkeit zu generieren. Regisseur Milo Rau, der alles Böse auf der Welt anklagt, nutzt sie genauso wie Roger Köppel, Shell und Donald Trump. Schriftstellerin Sibylle Berg und Pianist Igor Levit werben für sich – pardon: twittern – den lieben langen Tag lang, machen sich bei ihrer Fangemeinde dadurch omnipräsent.

Besonders aktiv zeigen sich die Klassikstars: Sie inszenieren sich auf Facebook und Instagram geradezu mit Lust, zeigen Privates und viel Haut.

Es vergeht kaum eine Sommerwoche, wo uns die 42-jährige lettische Sopranistin Kristine Opolais nicht ihre neuste Bademode vorführt. Bald lässt sie ihre Gemeinde via Kamera durch ihr Hotelzimmer spazieren, bald zeigt sie ihnen ein Tänzchen oder schickt einen Kussmund aus dem Bett in die Welt.

Reiten, Badespass, Coiffeurbesuch und Christbaumschmücken

«Die hat es wohl nötig», werden Neider einwenden. Hat sie im Prinzip aber nicht: Opolais ist eine der zehn berühmtesten Sopranistinnen unserer Tage, singt in Wien, München und New York. Allerdings ist da ein Makel: Sie ist nicht auf derselben Stufe wie Anna Netrebko. Also gilt es in Zeiten, in denen das Aussehen fast genauso wichtig wie die Stimme ist, auf den Werbeplattformen die eigenen körperlichen Vorteile hervorzuheben.

Apropos Anna Netrebko. Die Starsopranistin hätte, so würde man denken, den Instagram- und Facebook-Zauber tatsächlich nicht nötig. Aber erstens steckt hinter Ruhm viel PR-Arbeit, zweitens ist er vergänglich, und vielleicht macht es der Russin ganz einfach Spass, auf Instagram werbewirksam herumzualbern. Sie ist dauerpräsent, zeigt sich beim Girls-Abend, beim Schwimmen, beim Einkaufen, beim Christbaumschmücken und macht auf Facebook auch auf den Tod ihres Vaters aufmerksam.

Die Fan-Bindung ist genau wie bei Pianist Igor Levit auf die Spitze getrieben. Andere – jüngere – Sängerinnen ziehen nach: Sopranistin Valentina Nafornita beim Reiten, am Strand im Bikini, nur mit Badetuch bedeckt in der Küche, Aida Garifullina im Bett oder beim Coiffeur. Dieser Tage singt sie an der Mailänder Scala.

Es ist nicht so, dass die jungen Künstler und Künstlerinnen alles neu erfinden. Trompeterin Lucienne Renaudin Vary (1999) spielt barfuss, wie es Patricia Kopatchinskaja (1977) schon ewig tut. Auf Instagram zeigt sich Raudinn Vary zudem bald im Schwimmbad, bald mit ihrer Katze turnend im knappen Pyjama auf dem Bett.

Der Publizist Axel Brüggemann schrieb kürzlich im Fachmagazin «Crescendo» indirekt über dieses Phänomen den Artikel «Die Pornografen der Klassik»: «Klassik wird zur Peepshow», hiess es da, «in der das Publikum Geld bezahlt, um als Pilger und Jünger am Götzendienst der Interpreten teilhaben zu dürfen.» Er malt sehr schwarz und findet diese «Exhibition» moralisch verwerflich.

Es geht den Klassikstars um Aufmerksamkeit, um Werbung – welcher Art sie sein soll, darüber lässt sich diskutieren. Wie man bei vielen sieht: Es nützt. Und ob diese Stars verglimmen, da ihre Show irgendwann nicht mehr ziehe, wie Brüggemann glaubt, ist eine steile wie einfache These.

Werden Musikkritiker zu Modekritikern?

Vor 50 Jahren übernahmen die «Schweizer Illustrierte», der «Stern», «Oggi» oder «Paris Match» in seitenlangen Bildporträts diese Art der Werbung. Heute aber zählt ein Klassikstar für solche Magazine nichts mehr.

Die Pianistin Yuja Wang – im Sommer Artiste Etoile in Luzern – fiel bei ihrem ersten Auftreten auf europäischen Bühnen durch ihre kurzen Röcke und hohen Absätze auf. Mittlerweile hat sie sich kleidertechnisch radikalisiert. Auf Instagram feiert sie ihren Stil – und zeigt auch mal einen Handstand im Hotelzimmer. Kollegin Khatia Buniatishvili steht ihr in nichts nach: Die Pianistin inszeniert sich auf der Bühne und den sozialen Medien mit auffälligen, oft tief dekolletierten Kleidern.

Der berühmte Klassikblogger Norman Lebrecht kritisierte Wang letzte Woche scharf: Er werde bei ihren Konzerten zum Modekritiker und ernte dann einen Shitstorm. Nun aber hat er sein Schweigen gebrochen und fragt, ob sie mit ihrer Nacktheit von der Musik ablenken wolle. Und auf ihre manchmal etwas fernes Wesen verweisend (der Musikkritiker nennt sie depressiv), meint Lebrecht, dass Yuja Wang eine neue Dimension finden müsse, einen Beweis für eine Seele, die ihre Körperlichkeit transzendiere. Das mag sein, aber das hat nichts mit ihren Kleidern zu tun. Ein Sabbatical tut ihr sicher gut, aber den empfohlenen Kleiderschrankwechsel sollte Lebrecht vielleicht selber vornehmen.

«Muss ich meinen Rücken auf Facebook zeigen?»

Doch die Lager sind klar: Die eine Seite findet es normal, die andere ist empört. Die grosse Schweizer Sopranistin Rachel Harnisch – eine Sängerin, die auf der Bühne keine Scheu kennt – schaut mit grosser Achtung auf ihre Kollegin Anja Harteros, da sie die sozialen Medien negiert: «Sie drückt sich durch ihre Musik aus – durch nichts anderes. Bei sehr vielen Sängerinnen genügt das offenbar nicht mehr.» Harnisch bedrängt die Frage, wie viel Aufwand eine Sopranistin betreiben soll, damit sie nicht ewig auf grosse Rollen warten muss. Und so fragt sie: «Muss ich meinen Rücken auf Facebook zeigen, damit ich eine Anfrage erhalte?»

Wer denkt, dass die Männer damit nichts zu tun haben, sollte sich die Ins­ta­gram-Bilder des Schweizer Dirigenten Lorenzo Viotti (1990) anschauen: Eben Chef in Amsterdam geworden, dirigiert er auch in Zürich, ja an der Mailänder Scala. Vor einigen Jahren sagte er mir: «Das Podium ist die einzige Position, in der ich mich wirklich zu Hause fühle.» Heute scheint es auch die Badewanne zu sein.

Im Lockdown wurde es den Künstlern langweilig. Paavo Järvi, Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters Zürich, nahm eine Quarantäne auf sich, um in Japan Konzerte geben zu können. Dabei schien es ihm im engen Hotelzimmer langweilig geworden zu sein. Wir waren dabei, wie er ass und trank – Sushi auch mal mit nacktem Oberkörper.

Den nackten Oberkörper zeigt auch Andreas Ottensamer (1989) gern: Zuerst sehen wir den Klarinettisten beim Training im Kraftraum, dann präsentiert er ihn unter einem Regenbogen. Ottensamer kann künstlerisch momentan nicht viel mehr erreichen: Er ist ­Solo-Klarinettist bei den Berliner Philharmonikern, steht dem Bürgenstock-Festival vor, tritt oft als Solist bei Orchestern auf und ist auf CDs präsent.

Aber die CD ist nicht mehr präsent wie einst: Die Läden fehlen, die einst überpräsenten Schallplattenplakate werden nicht mehr gedruckt. Einst konnte damit geworben werden, überall gab es bilderreiche Inserate. Operndiva Renata Tebaldi zeigte in den 1960ern ihre Oberweite nicht etwa auf irgendeinem Ball-Bild, sondern durchaus auf dem LP-Cover: Wohlwissend, dass Rivalin Maria Callas damit nach ihrer Hungerkur nicht punkten konnte. Die Musiker konnten auf die Medien und die Plattenfirmen zählen. Heute fallen Covers und Werbefotos nicht mehr ins Gewicht, sind kaum präsent.

Je weniger berühmt, umso zurückhaltender die Fotos

Also muss der Künstler aktiv werden und die sozialen Medien einsetzen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Jeder Künstler hat es in der Hand, für sich zu werben. Wer nicht berühmt ist, wagt es selten, auffällige Fotos von sich zu posten, zeigt sich eher beim Üben.

Die aufreizenden Fotos haben nur dem Anschein nach etwas gemein mit jenen, die in den Nuller-Jahren von weiblichen und männlichen Klassikstars gemacht wurden. Damals inszenierten die Plattenfirmen ihre Jungstars in coolen Posen und auch sehr freizügig. Legendär, wie Vanessa Mae Geige spielend im Wasser stand.

Damals war Druck dabei, oft passte das Erscheinungsbild gar nicht zum Charakter der Künstler und Künstlerinnen. Heute macht jeder das, was er für richtig hält und zu ihm oder ihr passt. Ob er den Typ, den er so verkauft, wirklich verkörpert, ist seine Sache. Die Literaten aber könnten von den Klassikstars allemal einiges lernen.