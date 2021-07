Interview Science-Fiction-Experte: «Ich kann mich seltsamerweise nicht über Bezos empören» Jeff Bezos und Richard Branson fliegen mit ihren Raumschiffen ins Weltall. Literaturwissenschafter Philipp Theisohn findet das nur konsequent, hält den Weltraumtourismus aber für überschätzt. Raffael Schuppisser 20.07.2021, 16.28 Uhr

Jeff Bezos hebt mit seiner Rakete in den Weltraum ab. Tony Gutierrez / AP

Am Dienstag ist der Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seinem eigenen Raumschiff in den Weltraum geflogen. Mit dabei waren drei weitere Passagiere. Vor einer Woche ist der britische Milliardär Richard Branson mit seinem Starship bereits ins All abgehoben. Die beiden privaten Unternehmen erschliessen den Weltraum als Ausflugsziel für Superreiche.

Jeff Bezos und Richard Branson bieten nun Weltraumflüge für Touristen an. Würden Sie mitfliegen?

Philipp Theisohn: Nein, Sie? Das ist doch total kalt da und dunkel. Und ich habe ja schon Aversionen gegen Skianzüge und ihre Träger, da muss man mir mit Weltraumanzügen nicht kommen. Ausserdem: Die Wahrscheinlichkeit, dass man das danach jemandem erzählen kann und das echte Weltraumfeeling da noch rüberkommt, ist vermutlich sehr klein.

Der Science-Fiction-Professor Philipp Theisohn ist Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Science-Fiction-Literatur. Der 47-Jährige lebt in Zürich, ist verheiratet und hat eine Tochter. (ras)

Was lehrt uns die Science-Fiction-Literatur über den Weltraumtourismus?

Weltraumtourismus ist ein Anachronismus. Das hat Stanislaw Lem schon in «Phantastik und Futurologie» gut gesehen: Eigentlich sind das Wildwestromane, in denen die Prärie durch die Milchstrasse und die Saloons, Bordelle und Sonnenuntergänge durch den Rausch am Exotismus der Himmelswelten ersetzt werden. Es gibt keine literarische Konzeption von Weltraumtourismus, die sich nicht anlässt wie Werbung für Erlebnisreisen in den 60ern.

Jeff Bezos kehrt aus dem Weltall zurück. Blue Origin / Handout / EPA BLUE ORIGIN

Je besser wir das Universum kennen, desto unwahrscheinlicher scheint es, dass wir jemals auf andere bewohnbare Planeten reisen können. In unserem Sonnensystem gibt es sie nicht, und alle anderen sind zu weit weg.

Wirklich reisen, also so mit richtiger Fremderfahrung und gesuchter Reizüberflutung, können ja ohnehin nur noch wenige Menschen. Das Konzept der Reise wird in diesem Jahrhundert sterben, es ist eh schon fast tot. Und der Weltraum kommt dafür zu spät, richtig. Interessanter sind doch interplanetarische Fluchterzählungen.

In denen Menschen in anderen Sonnensystemen nach einer zweiten Erde suchen?

Genau. Das ist dann aber nicht reisen, sondern kolonisieren. Das ist ein grosser Unterschied, und finde ich als literarisches Konzept viel ehrlicher als das der Reise. Es schwingt da immer viel Ethik mit, wenn man etwa an die ganzen «Second Earth»-Romane von Kim Stanley Robinson denkt. Letzten Endes geht es um Rohstoffe, um Aneignung, um Aufzehrung, um eine Spezies im Überlebenskampf. Da sollte man nicht so viel Humanität erwarten, sondern eher Zweckmässigkeit, Trieb und Maschine. Also alles sehr schöne Dinge.

Eine Reise in die Schwerelosigkeit: Richard Branson unterwegs. Virgin Galactic / Handout / EPA

In 5 Milliarden Jahren wird die Sonne erlöschen. Spätestens dann muss die Menschheit eine neue Heimat gefunden haben. Deshalb, so betont Elon Musk, will er die Raumfahrt vorantreiben. Ist das Grössenwahn oder bloss Überlebenswille?

Das ist Kapitalismus, ein echt terrestrisches Produkt. Im Ernst: Vermutlich funktioniert Weltraumbesiedlung wirklich nur noch so. Staatliche Programme sind in diesen Dingen ja leider mittlerweile eher unterambitioniert. Man muss wohl auf die Chinesen hoffen. In der Zwischenzeit werden solche Projekte dann halt vom Gedanken der überirdischen Expansion und von Konsortien angetrieben.

Wenn wir so weitermachen, wird die Menschheit die Erde viel früher zerstören. Ist es, wenn der Klimawandel das drängende Problem ist, überhaupt legitim, in den Weltraum zu reisen?

Von Legitimität verstehe ich leider nicht allzu viel. Aber eine gewisse Konsequenz kann man dem Vorhaben ja wohl kaum absprechen, oder? Erst gibt man den Planeten klimatisch auf, dann mental, dann verlässt man ihn. Die allermeisten von uns bleiben gezwungenermassen beim ersten Schritt stehen, den zweiten machen noch manche, der dritte ist dann für Herrn Musk und Herrn Bezos. Klar: Damit löst man keine Probleme ausser den eigenen. Doch obwohl ich völlig anfällig für politischen Rigorismus bin, kann ich mich seltsamerweise über diese Sternfahrt nicht wirklich empören. Irgendetwas stimmt nicht mit mir.

Richard Branson feiert seinen erfolgreichen Flug ins All. Andres Leighton / AP

Sowohl Elon Musk als auch Jeff Bezos sind seit Kindheit Science-Fiction-Fans. Wie beeinflusst die Literatur die Raumfahrt?

Es gab schon immer Synergien zwischen literarischer Imagination des Weltraums und Erkundung des Weltraums. Arthur C. Clarke ist vielleicht einer der prominentesten Namen, der sich auf beiden Feldern – also Weltraumfiktion und -forschung – betätigt hat. Grundsätzlich: Wir sehen, was wir uns vorstellen können. Und über das, was wir uns vorstellen können, wachen auch andere Kräfte als die Naturwissenschaften, halluzinogene Kräfte zum Beispiel. Wir sollten diesen Kräften unbedingt mehr Raum geben. Nicht nur mehr Weltraum.

Und umgekehrt: Wie beeinflussen die neuen technischen Möglichkeiten der Raumfahrt die Literatur?

Die neuen technischen Möglichkeiten? Im Vergleich zu den ausserirdischen Entdeckungen, die man mit Hilfe der Technik zu machen hofft, hält sich das in Grenzen. Interessant wird es dort, wo beides Hand in Hand geht, also etwa bei SETI. Da sind Fiktion und Versuch sehr dicht beieinander.

Zum Schluss: Sollten wir alle mehr Zukunftsromane lesen, um die Gegenwart besser lenken zu können?

Nein, andersrum. Wir sollten der Gegenwart ablauschen, was die Stimme der Zukunft, dieses tausendzüngige Ungeheuer, uns zu sagen hat. Und dann alles aufschreiben, was sie uns mitteilt. Und das dann wiederum lesen. So wird’s gemacht.