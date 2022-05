Schweizer Weltkunst Wer hat Angst vor Pipilotti? Zwischen Kopfsalat und Kinderspielplatz wird ihr Werk plötzlich familientauglich Im neuen Hotspot für zeitgenössische Kunst, das die Bechtler-Stiftung der Öffentlichkeit schenkt, ist sie der Star: Pipilotti Rists neustes Werk schlägt im Grünen auf, sie hat in Uster das kleinste Kino der Schweiz gestaltet hat. Weshalb aber zieht ihre Kunst in der Schweiz regelmässig Kritik auf sich? Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Ihr neustes Werk ist ein Höhepunkt im umgenutzten Industrieareal des Zellweger-Parks in Uster: Pipilotti Rist: «I Couldn’t Agree with you More» (1999), Installationsansicht Bechtler-Stiftung, 2022. Flavio Karrer/Bechtler-Stiftung

Sie baut virtuelle irdische Gärten. Denn sie weiss um unsere Sehnsucht nach dem Paradies. Sie macht kalte technischen Medien zu etwas Warmem und Menschlichem: Sie weiss, dass es zwischen Organischem und Mechanischem letztlich keinen Unterschied gibt. In ihren Bildern, Klängen und Farben sollen wir uns suhlen, sonnen und streicheln lassen. Pipilotti Rists Werk ist zeitgenössische Alchemie. Nicht in Sinne von Schwarzer Kunst, im Bezug darauf, Gold herzustellen.

Ihr Gold gewinnt sie aus Pixeln, und die schenkt es weiter. Goldreserven? Kein Interesse. Rists Gold hat die Form von emotionaler Zuwendung und dem Angebot eines Wohlgefühls. Menschen sollen sich in ihren Audio- und Videoinstallationen, in ihren symphonischen Bilderwelten und visuellen Popkonzerten geborgen und beteiligt fühlen. Misslingt das, hat die Künstlerin das Gefühl, versagt zu haben.

Schön wie eine Religion, doch anders als diese nicht korrupt

Vielfach hat Rist davon erzählt, nicht den Intellekt ansprechen, sondern für alle und jeden verständlich sein zu wollen. Kunst anzubieten, die stärkt, vergnügt und ermutigt: Und wahr ist wohl, Pipilottis Kunst ist immersive Kunst. Sie leistet das seit je und lange bevor das Wort Immersion in der Kunstwelt als Forderung überhaupt spruchreif war.

In ihren Farbduschen («Aufgeweckter Rosenscheitel», 2015) oder «Pixelwald» (für das Zürcher Kunsthaus, 2016) gibt es kein Entkommen, wir sind mit Haut und Haar Teil des Werks. Doch man fragt sich auch: Will Rists Schönheit korrumpieren? Betäubt sie wie eine Religion?

Rists Arbeit «Turicum Pixelwald» (2016), entstanden für das Zürcher Kunsthaus. Das Lichter-Gewächs ist in der Sammlung Merzbacher im Erweiterungsbau ausgestellt. Ennio Leanza/Keystone

Die Antwort ist offensichtlich: Die digitale Kunst wie die ihre macht das Trompe-l’Œil für unsere Sinne zugänglich und begehbar. Immersive Kunst ist die Kunst, die nicht unsere Wahrnehmung ändert, sondern unseren Zustand neu zu erleben.

Was wäre, wenn ? Gott ist ein Algorithmus

Immersive Kunst wie jene von Rist stellt sich die Fragen: Wo verläuft die Grenzlinie zwischen mir und der Maschine, dem Algorithmus? In welcher Welt leben wir, wie ist sie beschaffen? Wer ist Autor dieser Welt? Sind es Google, die sozialen Medien, sind es sich küssende, unbegreiflich eng verschwisterte Algorithmen? Darüber brütet Rist schon länger nach als die meisten Künstlerinnen und Künstler ihrer Generation. Solche und ähnliche Aspekte in physische und psychische Erlebnisse zu überführen, versteht sie wie wenige.

Im Museum of Modern Art in Los Angeles wollen gegenwärtig Tausende Menschen ihre Ausstellung «Big Heartedness, Be My Neighbor» sehen; in der Kunsthalle Tai Kwun wird im August ihre erste institutionelle Schau in Hongkong eröffnet, und die Erwartung ist gross, die Vorfreude noch grösser.

Anders in der Schweiz. Pipilotti Rist ist in ihrer Heimat wahrscheinlich die am gründlichsten missverstandene zeitgenössische Künstlerin. Über ihren Roten Platz in St. Gallen beispielsweise zerreissen sich kritische Stimmen bis heute das Maul. Dass er als «Dienstleistung» gedacht war – die Demokratisierung des «roten Teppichs» als städtebauliche Intervention – scheint vergessen. Rists Werk scheidet hierzulande die Geister, und nicht zu überhören sind allenthalben: Mäkeln, Kritisieren und Polemisieren.

Den einen ist ihre Kunst zu naiv, den anderen zu provokativ; den weiteren ist sie zu unpolitisch, den Übrigen zu nackig. Als ihr 2016 eine Einzelausstellung im Kunsthaus Zürich gewährt wurde, hatte die institutionelle Konkurrenz zwischen Australien und Holland Rists visionäres Potenzial – und jenes an der Eintrittskasse – längst erkannt und für sich genutzt.

Rists Handschrift und guten Wünsche, hautnah. In der Gruppenausstellung «Liebe Grüsse!» im Museum Langmatt in Baden ist sie mit zwei Postkarten beteiligt. Eine dritte folgt nächstens. . Museum Langmatt

In bester Nachbarschaft mit Anna Göldi

Für die Schweiz scheint Rist die Hexe, die aus dem Computer kommt. Erinnert sie an eine Vorfahrin? Die letzte Zauberin war Anna Göldi, 1782 als letzte ihres Rufs hingerichtet. Göldi wuchs im sankt-gallischen Sennwald auf, Rist lediglich einen Steinwurf entfernt, in Grabs. Ist das ein Zufall? Verhext attraktiv jedenfalls die jüngste Arbeit der Künstlerin (siehe Box). Sie steht in einem öffentlichen Märchengarten, und wer ans Knusperhäuschen klopft, dem wird aufgetan. Alles Weitere ist ein alchemistisches Geheimnis.

Hier wachsen Kunstkraut und Unkraut In Uster wartet eine kleine Sensation darauf, entdeckt zu werden. Zwischen Spalierobst und Familiengärten im weitläufigen Zellweger-Park stängelt Pipilotti Rists neuste Arbeit. Man staunt, man lächelt: Es ist das intimste Kino der Schweizer Kinolandschaft – Mass genommen an einer vierköpfigen Familie, so scheint’s, gestaltet von der Künstlerin persönlich. In der Klause, extra dafür errichtet, zeigt Rist ihre Video- und Audioinstallation «I Couldn’t Agree with you More» von 1999, neu inszeniert für zwei Projektoren. Es ist ein konsumkritisches Kaleidoskop im Geiste romantischer Naturanbetung. Standort dieser Kunst-Kapelle ist das Wohn- und Kunstareal der WalterA.-Bechtler-Stiftung, neuster Schweizer Hotspot für zeitgenössische Kunst. Rists quietschbuntes Gehäuse ist dabei nur einer der Höhepunkte. Und wer es nicht sucht, wird es schwerlich finden, zu sehr ist das Auge abgelenkt von der elysischen Gartenlandschaft, Werken von Fischli/Weiss und dem Familienalltag links und rechts. Von Zürcher Kunsthaus nach Hause ans Licht Dem Miniaturkino auf dem ehemaligen Industrieareal vorangestellt ist ein weiterer Bau. Ein Museum schmal und federleicht schwingend, obwohl aus Beton, ein Juwel, das in Bezug auf Eleganz und Effizienz in der ersten Kunstliga der Weltklassebauten mitspielt. Das Schweizer Architekturbüro EM2N hat im Auftrag der Stiftung für die riesige Bodenarbeit von Walter de Maria «The 2000 Sculpture» den Hauptraum erstellt; er schmiegt sich wie ein Handschuh um das Monument. De Marias Werk, im Besitz der Stiftung, öfters im Kunsthaus Zürich gezeigt, hat in Uster sein würdiges Zuhause gefunden. Wie vom Künstler vorgesehen, ist hier ausschliesslich Naturlicht zugelassen. Und so «beleuchtet» entwickeln die 2000 diagonal gelegten Gipsobjekte im Wechsel des Tageslichts eine sakrale Kraft. Eine Wand weiter und als Wechselausstellung zeigt Bice Curiger einen künstlerischen Doppelpass: Sigmar Polkes Fotografien treffen auf die Poesie der Schweizer Biennale-Künstlerin Pamela Rosenkranz. Curigers Dialog ist das Tüpfelchen eines künstlerischen Gesamtpakets, das in der internationalen Kunstlandschaft für Aufsehen sorgen wird. (M.D.)

Bechtler-Stiftung, Weiherweg 1, 8610 Uster. Geöffnet Mittwoch/Donnerstag sowie Samstag/ Sonntag 11 Uhr bis 17 Uhr. Andere Öffnungszeiten auf Anfrage. Im Erweiterungsbau des Kunsthaus Zürich ist die Arbeit «Turicum Pixelwald» (2016) innerhalb der Sammlung Merzbacher zu sehen; im Museum Langmatt, Baden ist Rist mit zwei Postkarten in der Ausstellung "Liebe Grüsse!" beteiligt. Eine dritte Karte folgt demnächst.

