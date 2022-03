Schweizer Theatertreffen: Die Rettung liegt in Fribourg

Schweizer Theatertreffen Das Theater ist ein Schweizermacher: Weshalb die Theaterkunst eine nationale Bühne braucht Es gibt es seit 2014, doch die Kritik ist laut: Das Schweizer Theatertreffen, das die Ausgabe 2022 bekannt gegeben hat, ringt um seine Existenzberechtigung. Dabei läge das Erfolgsrezept ganz nah. Daniele Muscionico 23.03.2022, 05.00 Uhr

Eingeladen zum Schweizer Theatertreffen: «Metamorphosen» nach Ovid, inszeniert von Antú Romero Nunes als Produktion des Theater Basel. Bild: PD

Ein Theatertreffen in der Schweiz! An der Pressekonferenz am Dienstag wurde bekannt: Das 9. Schweizer Theatertreffen findet im Mai statt und an zwei Orten, in Chur und in Schaan, Liechtenstein. Wie nun? Theater ist doch aus der Zeit gefallen: Es ist live, es schwitzt, es menschelt –, und es kann jeden Abend scheitern. Theater ist die Gutenachtgeschichte der Eltern am Bett der Kinder: Die Playstation kann’s auch. Perfekter.

Wäre das Medium so tot, wie es nach kapitalistischen Gesetzen längst sein müsste, ich hätte an den letzten Festivals das Theater nicht neu für mich entdeckt. Aus der Romandie poetisch wetterlaunige, sinnverrückte Versuchsanlagen; aus der italienischen Schweiz armes Theater, das reich ist an Spielwitz.

Von 2014 bis 2020 war ich Jurorin. Das Visionieren von Produktionen in allen Ecken des Landes, die später in einem Programm an einem Ort gezeigt werden sollten, war eine prägende Erfahrung. Für das Verstehen der demokratisch-dialogischen Konsensfindung der Schweiz. Und für meine Begeisterung für den künstlerisch-kulturellen Reichtum unserer vier Mentalitäten und Landesteile.

Kulinarik, Party und Festlaune

Und trotzdem, das Schweizer Theatertreffen, seit Beginn auf der Suche nach seinem Publikum und deshalb in der Kritik, ist in drei Punkten neu zu denken. Nicht deshalb, weil es dem Gegenwind ausweichen müsste, in dem es steht. Es darf sich nie so klein machen, wie es von seinen Gegnern kleingeredet wird. Klar, es vertritt eine unmögliche Idee. Doch alle grossen Ideen müssen zunächst unmöglich erscheinen, sonst lohnt es sich nicht, für sie zu kämpfen.

Ein Festival ist so gut, wie es von seinem Befürwortern als gut empfunden wird. Das gilt auch für das Schweizer Theatertreffen. Das heisst, erstens: Liebe Veranstalter, kümmert euch um kluge Inhalte und ein interessantes Programm, man nimmt euch das gewiss nicht übel. Doch wichtiger ist: Vergesst darüber nicht das Publikum. Denn die Zuschauerin, der Zuschauer wird letztlich entscheiden, ob das Programm eine Existenzberechtigung hat.

Was diesbezüglich die aktuelle Ausgabe diesen Mai betrifft, stehen die Zeichen gut. Die Stichworte Kulinarik, Party und Festlaune sind keine Tabus mehr für Veranstalter, die seriös wirken wollen. Denn jede Aufführung, Inszenierung ist ein Rausch, oder eine kalte Dusche an Themen, aus dem unser Leben ist: Liebe und Hass, Frieden und Krieg. Die gemeinsame Erfahrung will nach der Vorstellung ventiliert und verarbeitet werden. Ein Festivalgelände mit Beizen und Bänken, mit Raum für Gedanken und Debatten ist dafür der ideale Ort.

Alle Hoffnung liegt in Fribourg

Es gibt im Theater die Übereinkunft, dass ein Stück nicht auf der Bühne, sondern im Foyer oder an der Premierenparty endet. Daran darf sich auch das Schweizer Theatertreffen halten. Ungeniert könnte das Motto nach Brecht lauten: Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das Zürcher Theaterspektakel zum Beispiel hat dank dieses Rezepts seit über 50 Jahren enormen Erfolg.

Punkt zwei ist schwieriger zu erreichen, als sich ein Partyzelt aufstellen lässt: Das Schweizer Theatertreffen braucht dringend eine Heimat. Seit neun Jahren nun laviert es als Wanderniere durch die Schweiz. Schluss damit! Ein Festival muss sich mit einer Stadt identifizieren lassen, nur so kann es zur Marke werden und ein Publikum aufbauen. Der perfekte Ort dafür liegt an der Sprachgrenze, Freiburg, Fribourg! Dort einmal fest installiert, muss nicht jedes Jahr neu begonnen werden mit der Suche nach Raum – und nach Geld.

So beginnt und endet alles doch beim Geld, Punkt drei. Welche Kommune kann ihr Kulturbudget mit dem Posten «Theatertreffen» belasten? Keine. Der Bund wiederum hat 2020 seinen festen Beitrag gestrichen und unterstützt seitdem in geringerem Masse und produktions­abhängig.

Das Schweizer Theatertreffen ist die Quadratur des Kreises. Mit Lineal und Zirkel gelingt es nicht, aber ein Leichtes ist es mit einer Einsicht: Schweizer Theater ist die Schweiz im Kleinen. Ein Reichtum von unbezahlbarem Wert.

www.rencontre-theatre-suisse.ch, vom 18. bis 22 Mai, in Liechtenstein und Chur.