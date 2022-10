Aufgetaucht! Die erste Rocksängerin der Schweiz ist wieder da

Schweizer Rock Pioniere Aufgetaucht! Beba Kürsteiner, die erste Rocksängerin der Schweiz ist wieder da Sie war die erste und einzige Frau in der Frühphase des Schweizer Rock. Doch dann ist sie abgetaucht. Niemand aus ihrem damaligen Umfeld wusste, wo sie geblieben ist. Ein Aufruf in der «Schweiz am Wochenende» konnte sie jetzt ausfindig machen. Stefan Künzli 21.10.2022, 12.07 Uhr

Beba Kürsteiner, die erste Rocksängerin der Schweiz. Zvg / zvg

Rock war in der Frühphase des Schweizer Rock eine Angelegenheit für Männer, Frauen gab es praktisch keine. Beba Kürsteiner war die grosse Ausnahme. In den 1970er-Jahren war sie Leadsängerin der Zürcher Band Lear und dort für die Texte und Melodielinien verantwortlich. Die Band hatte einen relativen Erfolg und konnte viele Konzerte geben, unter anderen mit Toad, Ekseption oder Golden Earring.

Beba Kürsteiner versuchte in den frühen 70er-Jahren unter dem Künstlernamen Jessica auch eine Solokarriere und veröffentlichte bei Polydor mit Thomas Moeckel die Single «So He Went Far Away». Der Erfolg blieb aber aus. 1979 löste sich Lear auf und der Kontakt zu Beba Kürsteiner ging verloren. Der im letzten Jahr verstorbene Heinz Meier, der legendären Konzertagentur «Free & Virgin», war damals Manager der Band und versuchte Beba Kürsteiner für sein Buchprojekt «Rock, Chole, Chaos» aufzustöbern. Ohne Erfolg.

Erst ein Aufruf in der «Schweiz am Wochenende» in einem Artikel mit dem Titel «Wo ist Beba Kürsteiner» (siehe unten) brachte Hinweise auf ihren Verbleib. Viele Wegbegleiter von ihr haben sich gemeldet. Schliesslich hat sie sich selbst per Mail gemeldet.

Sie hat geheiratet und lebt heute in der Zentralschweiz

Wo ist sie geblieben? Was hat sie gemacht? Nach dem Ausstieg bei Lear machte Beba Kürsteiner Karriere als Moderatorin bei verschiedenen Radio Stationen. Zuerst bei Radio Zürisee, in den frühen 90er-Jahren bei Radio Argovia und schliesslich bei Radio Sunshine. Sie heiratete, heisst heute Ineichen und wohnt in der Zentralschweiz.

Wer die erste Rocksängerin der Schweiz erleben und wiedersehen will, kann das am kommenden Donnerstag im Gemeindesaal Zollikon, wo sie als Gast im Event der «Schweizer Rock Pioniere» Auskunft über die bewegte Zeit als erste Rocksängerin der Schweiz geben wird.

«Schweizer Rock Pioniere»: Gemeindesaal Zollikon, Do 27. Oktober ab 19.45 Uhr. Gäste: Beba Kürsteiner und Armand Volker (Gitarrist von Tusk und TEA). Livemusik von Rumpelstoff.

