Schweizer Rock Pioniere 100 Meilensteine aus der Gründerzeit des Schweizer Rock Das sind die wichtigsten Platten (vor allem Alben, aber auch Singles) von den Anfängen in den 1960er-Jahre bis Ende der 1970er-Jahre. In chronologischer Reihenfolge. Hören Sie die Musik und schauen Sie die Videos der Schweizer Rock Pioniere.

1. Champion Jack Dupree feat. Chris Lange: The Women Blues (Zürich, 1961), Champion Jack Dupree: Piano and Vocal, Chris Lange: Guitar, Fritz Rüegg: Bass, Bobby Reutweiler: Washboard. April 8, 1961, im ref. Gemeindehaus Zürich-Leimbach.



Champion Jack Dupree: On My Way To See Moe Asch (1961).

Champion Jack Dupree: Piano and Vocal, Chris Lange: Guitar, Fritz Rüegg: Bass, Bobby Reutweiler: Washboard. April 8, 1961, im ref. Gemeindehaus Zürich-Leimbach.



2. Champion Jack Dupree feat. Chris Lange: Trouble Trouble (1962).



3. Les Aiglons: Stalactite (Lausanne/Paris, 1963, Single).



4. Les Faux Frères: Oh! Oui (Lausanne/Paris, 1963, Single).

5. Les Sauterelles: Hongkong (Zürich, 1965, Single).



6. Swiss Beat Live: Les Sauterelles, The Counts, The Dynamites (Zürich, 1965). Liveaufnahme, Zürich 1965. The Dynamites: Lonely Baby.

7. The Sevens: The Sevens (Basel, 1966). What Can I Do, 1966

The Sevens: I'm Crying (Basel 1966).

8. Les Sauterelles: Les Sauterelles (Zürich, 1966). Routine (Zürich 1966.

9. Hepp Anselmo: Walkin' On This Road (Zürich, 1966, Single)



10. POP presents: 1. Schweiz. Rhythm And Blues Festival (Zürich, 1967). Walty Anselmo Trend: Walking The Dog

11. Nightbirds: Nightbirds (Locarno, Best of Live)

Live Qelli: Piazza Grande - Locarno - 15 agosto 2002.

The Night Birds (Instrumental) (Locarno 1966).

12. Les Sauterelles: Heavenly Club (Zürich, 1968, Single).



13. Les Sauterelles: View To Heaven (Zürich, 1968).



14. The Shiver: Hey, Mr. Holy Man (St. Gallen, 1969).



15. The Shiver: Walpurgis (St. Gallen, 1969).



16. Krokodil: Camel Is Top (Zürich, 1969, Werbe-Single).



17. Krokodil: Krokodil (Zürich, 1969).

You're Still A Part Of Me (Zürich 1969).

Krokodil: All Alone (Zürich 1969).

18. Les Sauterelles & The Nightbirds (Zürich/Locarno, 1966 – 69)

19. Tusk: Child Of My Kingdom (Zürich, 1970, Single)



20. Jazz Rock Experience: J.R.E. (1969).

Street People: Bass Guitar: Hans Foletti; Drums: Kenny Schmidt; Wurlitzer electric piano: Nick Bertschinger; Guitar: Raffael Waeber; Saxophone/Composer: Bruno Spoerri; Trumpet: Hans Kennel.

21.Anton Bruhin: Vom Goldabfischer (Zürich, 1969) Winterlied.

22. Krokodil: Swamp (Zürich, 1970)



23. Brainticket: Cottonwoodhill (Basel, 1971).



24. Mainhorse: Mainhorse (Waadt/London 1971).



25. Toad: Stay! (Basel, 1971, Single)



26. Toad: Toad (Basel, 1971)



27. Michel Buhler: Michel Buhler (Lausanne, 1971).

Michel Buhler: Helvétiquement votre (Lausanne 1969).



28. Cardeilhac: Cardeilhac (Lausanne, 1971).



29. Toni Vescoli: Information (Zürich, 1971).



30. Spot: Spot (Lausanne, 1971), Oh What I Day.

31. Drum Circus: Magic Theatre (Bern, 1971). All Things Pass mit Polo Hofer.



32. Hepp - Hahn & Huhn: Alive And Good Night (Zürich, 1971).

Live im Hits a Gogo: Far Away From Town



33. Krokodil: An Invisible World Revealed (Zürich, 1971).



34. Brainticket: Psychonaut (Mailand, 1972).



35. Deaf: Alpha (St. Gallen, 1972).



36. Tommy Fortmann Demon Thor: Anno 1972 (Bern, 1972). Israel.

Love Generation: Israel. The Eddy Becker Show NCRV (1972), Holland.

Demon Thor: Ant Hill (Bern 1972)

37. Corry Knobel: Waterfall (Locarno, 1972). Remember Mitch.



38. Krokodil: Getting Up For The Morning (Zürich, 1972).



Krokodil: The 12th Of March (1972).



Krokodil: And I Know (1972).



39. Toad: Tomorrow Blue (Basel, 1972).



40. Hunka Munka: Dedicato A Giovanna G. (Locarno/Milano, 1972).



41. After Shave: Skin Deep (Biel, 1972).



42. Ertlif: Ertlif (Basel, 1972).



43. Markheim: Markheim (Lugano, 1972).



44. Pacific Sound: Forget Your Dream! (Neuchatel, 1972).



45. A Look Into The Evasion Disques: Vaults (Lausanne, 1970 – 1973).



46. Krokodil: Sweat and Swim (Zürich, 1973).



Krokodil: All I Ever Want (Zürich 1973).



Krokodil: Skylab (Zürich 1973).

Krokodil: Talking World War III Blues (Zürich 1973).

47. Michel Buhler: Vivre nus (Lausanne, 1973).



48. Demon Thor: Written In The Sky (Bern, 1973). Live im Musikladen/ARD.



Demon Thor: Pink Mary. Live im Hits a Gogo, (1973).



49. Rumpelstilz: Warehuus Blues (Bern, 1973, Single).



50. Country Lane: Substratum (La Chaux-de-Fonds, 1973).



51. Gong: Lost Thing (Locarno, 1973, Single).



52. Hardy Hepp: Hardly Healed (Zürich, 1973).

53. Refugee: Refugee (Lausanne/London, 1974).



54. TEA: TEA (Zürich, 1974).



55. Pascal Auberson: Ophélie (Lausanne, 1974).



56. Toni Vescoli: Lueg für dich (Zürich, 1974). Live SRF: Susann.



57. Heavenly And Heavy: Mixed Swiss Rock Candies (Bern, 1974).



58. Toad: Dreams (Basel, 1974).



59. Lise Schlatt: Lise Schlatt (Zürich, 1974). Flipi Tripi.

60. Freeway 75: Boozed (Wettingen, 1974). Live Mai 1974 im «Kunsthaussaal» mit Champion Jack Dupree und Chris Lange.



61. Rumpelstilz: Vogelfuetter (Bern, 1975).



62. Grünspan: Bärner Rock (Bern, 1975, Single). Span Live Thunfest 2015.

63. TEA: The Ship (Zürich, 1975). Through Scarlet.



Summer in the City (Zürich 1975).

64. Folk -Made in Switzerland (Zürich, 1975). Max Lässer: Scho wider elei.

65. Pop – Made in Switzerland (Zürich, 1975).

66. Toni Vescoli: Guete Morge (Zürich, 1975). Hitmedley mit Scho Rot, SRF 2017.

67. Span: Nimm das nid so tragisch (Bern, 1975, Single).

68. Rumpelstilz: Kiosk (Bern, 1976, Single). Live an der FERA in Zürich für die Sendung «Showkasten» vom 1.9.1976.



69. Rumpelstilz: Füüf Narre im Charre (Bern, 1976).



70. Marco Zappa: Change (Locarno, 1976).

71. Circus: Circus (Basel, 1976).



72. Skibbereen: Skibbereen (Zürich, 1976).



73. Montezuma: Rock Is Here (Solothurn, 1976).



74. Island: Pyrrho (Zürich/St. Gallen 1975/76).



75. Docmec: Objet Non Identifié (Lausanne, 1976).

76. Hardy Hepp Bruno Spoerri: Hepp Demo Spoerri (1976).

77. Krokus: Krokus (Solothurn, 1976).



78. TEA: Tax Exile (Zürich, 1976).



79. Max Lässer: Songs (Zürich, 1976).

80. Patrick Moraz: The Story Of I (Morges, 1976).



«The Story of "I"» (1975 Promofilm).

81. Island: Pictures (Zürich/St. Gallen, 1977).



82. Bode Band: Unter der Brugg (Zürich, 1977). D’Brugg.

Bode Band: I de Schuel. (Zürich 1977).

83. Lise Schlatt: Kuddelmuddel (Zürich, 1977).

84. Patrick Moraz: Out In The Sun (Morges, 1977).



85. Rumpelstilz: La Dolce Vita (Bern, 1977). Die gfallene Ängel.

86. Jean-Pierre Huser: Chuisse (Lausanne, 1977). Live RTS: La rivière.

87. Krokus: To You All (Solothurn, 1977).



Move It On, Live 1976,

88. Circus: Movin On (Basel, 1977).



89. Tell! The Musical (Zürich, 1977). Udo Lindenberg: Gitarrenlied.



Alexis Korner: Schüsse.

90. Kaktus: Singles 1976-78 (Solothurn, 1978). TV-Live: Jealus Guy (Pop Regional, 1973).



Kaktus, Live Turnhalle Olten 1978.

91. Chicken Fisher: Feel It (Aarau, 1978, Single)

92. Rumpelstilz: Fätze u Bitze Vo Geschter u Jitze. Live im Atlantis Basel (Bern, 1978).

Sunntigschind, Live im Anker Interlaken 1989. Küre Güdel, Gesang.

93. Krokus: Pay It In Metal/Pain Killer (Solothurn, 1978).



94. Span: You Need A Driver/Evi (Bern, 1978).

95. Bruno Spoerri: Voice Of Taurus (Zürich, 1978).



96. Gaston Schaefer: Gaston Schaefer (Lausanne, 1978).



97. Polo Hofer Schmetterding (Bern, 1978). Lotti Lotti, 3.11.1978 für die TV-Sendung «Plattform» vom 9.6.1979.



98. Circus All Star Band: Live (Basel, 1978).



99. Le Beau Lac de Bâle: Baignades strictement interdites (Genf, 1980).

Je suis speed (Genf 1977).

100. Krokus: Metal Rendez-vous (Solothurn, 1980).



Blues in der Schweiz :

Champion Jack Dupree: (1960) Champion Jack Dupree and Joe Turner - Piano & Blues Party (French TV 1960s)

The Baracudas: Live-aufnahme mit Bildern





Chris Lange:

Die Halbstarken von Zürich (1960) | Jugendszenen Schweiz | SRF Archiv





Die Rolling Stones in Zürich (1967) | SRF Archiv, Ankunft und Pressekonferenz



Ausschnitt einer Reportage des Konzerts der Rolling Stones im Radio Beromünster im April 1967.

Audio mit Bildern und Live-Ausschnitte, 4 Minuten



Jimi Hendrix

"Monster Konzert", Hallenstadion, Zurich, Switzerland 5/30/68 and 5/31/68

Audio mit Bildern

Hits a Gogo:

The Nice 1968 (color) - Rondo a la Turk - presented by Suzanne Doucet & Hardy Hepp on Hits a Gogo

1969 David Bowie Space Oddity