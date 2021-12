Philipp Gerber, der härteste Selfmade-Bluesgitarrist der Schweiz

Schweizer Rock Der Schweizer Selfmade-Gitarrist, der als als Vorband von Eric Clapton spielte – Phipu Gerber pflegt die Schönheit des Unperfekten Phipu Gerber ist ein Unikum: Das Markenzeichen des 1974 geborenen Selfmade-Gitarristen ist sein Rauschebart und sein harter Blues. Ein Besuch beim Schweizer Gitarristen, der die Schönheit des Unperfekten pflegt. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 30.12.2021, 13.00 Uhr

Philipp Gerber, Gitarrist. MD9

Aus dem Haus in Hessigkofen auf dem Bucheggberg südlich von Grenchen dringt laute Gitarrenmusik. Auf die Hausklingel erfolgt zunächst keine Reaktion. Doch dann springt die Türe doch noch auf. «Sorry, bin grad am Gitärrele», sagt Philipp «Phipu» Gerber und grinst.

Der Gitarrist war zuletzt mit dem Bluesmusiker Marc Amacher unterwegs und hat im Vorprogramm von Eric Clapton gespielt. Doch jetzt will er auf der Bühne wieder selbst im Mittelpunkt stehen und auch singen. «Ich habe es genossen, für einmal nicht die Verantwortung zu tragen. Die Zeit bei Amacher war für mich wie eine Auszeit. Aber ich habe gemerkt, dass ich auf der Bühne die Geschicke selber leiten will. Deshalb habe ich den Austritt gegeben», sagt er.

Philipp Gerber bei einem seiner energiegeladenen Konzerte. MD9

Auf der Bühne wird Philipp Gerber zum Energiebündel

Und deshalb hat er das Trio Bluedög mit Schlagzeuger Etienne Isartel und Bassist Yves Horisberger gegründet und das Doppel-Album «Shut Up And Listen To The Band» veröffentlicht. Elektrisch auf der einen Seite, akustisch auf der anderen. Aber seine Welt ist die Bühne, hier kann er sich ausleben, hier fühlt er sich frei. Hier muss man das Bühnentier erlebt haben:

«Ich bin wie ein Kind im Spielzeugladen und habe einen unbändigen Drang auf die Bühne und zum Spielen.»

Dabei sind fixe Abläufe nicht sein Ding. «Ich spiele aus dem Bauch», sagt er. Seine Songs sind im Blues verwurzelt und bewusst einfach gestrickt. Sie erlauben damit jene Offenheit, um die Musik geschehen zu lassen. Spontaneität und Interplay sind die Zauberwörter im musikalischen Universum des Phipu Gerber. «Mich fasziniert, was im Zusammenspiel mit der Band, aber auch zwischen Gitarre und Verstärker passiert», sagt er. Perfektion interessiert ihn dagegen nicht. Bluedög ist roh und ungeschliffen, auch im Studio. «Das gibt dem Sound Leben. Ich sehe die Schönheit im Unperfekten», sagt Gerber.

Auf dem Land regierte in seiner Jugend Heavy Metal

Philipp «Phipu» Gerber ist am 17. Januar 1974 im Bernischen Leuzigen, am Fusse des «Buechibärg» geboren. Der Vater Emmentaler, die Mutter Appenzellerin, wuchsen er und sein drei Jahre jüngerer Bruder in einem wunderschönen Bauernhaus auf. So kommt er ins Erzählen:

«Ich durfte eine wunderbare Kindheit erleben und bin ein richtiges Landei»

Hier im ländlichen Bernbiet hat in seiner Jugend der Heavy Metal regiert und hier hat der 15-jährige «Phipu» seine erste Band gegründet, die Thrash-Metalband «absurd». Heavy Metal war für den Jüngling ein Mittel um die Aggressionen, die überschüssige Energie abzureagieren. Zum Blues ist er über Jimi Hendrix gekommen. Doch die Energie des Metal ist in seiner harten Version des Blues zu spüren. Bluedög bellt laut und hart. «So muss es sein. Ich muss die Musik körperlich spüren», sagt Gerber.

Ein Musiker ohne Lehrer und Manager, aber mit grossen Vorbildern

Gerber ist Autodidakt. «Ich war schulmüde und hatte nach der Schulzeit eine Aversion gegen Lehrer und Schule, gegen den autoritären Schulterror entwickelt», sagt Gerber. Er machte eine Lehre als Zimmermann, weil sie nach Freiheit und Abenteuer riecht, nach Zigeunerleben. «Das Dach ist ähnlich wie eine Bühne. Wenn du dort bist, redet dir niemand drein. Dort fühle ich mich wirklich frei», sagte er. Auch Gitarrenstunden kamen deshalb nicht in Frage. Gelernt hat er von seinen Idolen, von Hendrix, John Lee Hooker und Stevie Ray Vaughan. Er sagt:

«Richtig und falsch interessiert mich nicht, ich spiele das, was ich will und höre.»

Gerber ist ein Selfmade-Man und «Learning by doing» sein Credo. Seit Jahren ist er unterwegs, zuerst mit der Hardcore Bluesband (1998 – 2012), danach mit Dögz (2012 – 2018), hat vier Alben aufgenommen und sich ein treues Publikum erarbeitet. Dabei hat er immer alles selbst gemacht. Kein Manager, kein Booker und schon gar kein Label, das ihm dreinredet. So hat er sich die grösstmögliche Unabhängigkeit, die grösstmögliche Freiheit bewahrt.

Selbst das technische Knowhow hat er sich selbst erarbeitet. Und zwar so gut und kompetent, dass er schon zuerst von Bobby Leiser, dann von Bligg, Seven und Gotthard als Backliner angeheuert wurde und mit deutschen Bands wie Halloween um die Welt reiste. Schliesslich wurde er Crewleiter von Krokus und war von 2010 bis 2019 für die Planung und Organisation der grossen Touren verantwortlich.

Ein Rockstar will er nicht sein

Doch jetzt ist auch damit Schluss. Der Gitarrenfreak setzt nur noch auf seine Musik und seine diversen Standbeine. Neben Bluedög auf das Akustik-Trio MGM mit seinen besten Freunden Georges «Schöre» Müller und Didi Meier. Ein Trio, das natürlich gewachsen ist und extrem gefragt ist. Gerber ist hochmotiviert. Sein Plan für 2022 und die Zukunft heisst: Spielen, spielen, spielen. Dazu will er seine Fühler auch ins Ausland ausstrecken. Zwei Konzerte in Hamburg und eines in Fürth im März sind schon gebucht.

Auf der Tour mit Clapton hat Gerber vor Tausenden Leuten gespielt. «Das war ein tolles Erlebnis», sagt er, und ergänzt:

«Aber ein Rockstar will ich nicht sein, ich will Gitarre spielen.»

Sowieso: Ein Konzert in einem Club wie der Mühle Hunziken in Rubigen ist für ihn nicht zu toppen. «Dort spielt die Musik, dort passiert die Musik», sagt er.

Philipp Gerber Bluedög: Shut Up And Listen To The Band. Live:

2.1. Bluedög Wisa Bar Lenzburg, Open Air;

14.1. Bluedög Gaswerk Seewen;

22.1. Bluedög Kreuz Herzogenbuchsee;

29.1. MGM Kreuz Egerkingen;

4.2. Bluedög, Bluesclub Bühler/AR;

19.2. Bluedög Chillout Boswil;

31.3. MGM Plattentaufe Mühle Hunziken Rubigen.

