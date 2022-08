Gölä und Trauffer, Büetzer-Buebe füllen Letzigrund

Mega-Konzert in Zürich Mehr Bünzlis als Büezer: Wie es Trauffer und Gölä sind die Darlings der bürgerlichen Schweiz Gölä und Trauffer schreiben am Wochenende mit zwei Konzerten im Letzigrund Schweizer Musik-Geschichte. Vieles an ihrer eigenen Geschichte wirkt aber arg konstruiert. Michael Graber Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Als Büetzer Buebe treten Trauffer und Gölä im Letzigrund Zürich auf. Zvg / Aargauer Zeitung

An diesem Freitag und Samstag passiert etwas ganz und gar Erstaunliches: Eine Schweizer Band mit gerade einmal einer veröffentlichten CD spielt an zwei Abenden im Letzigrund vor insgesamt rund 80’000 Nasen – am Freitag ist es mit 46'000 Zuschauer ausverkauft, am Samstag sind es bis jetzt 30'000. Gölä und Trauffer haben als Büetzer Buebe eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die eigentlich nur aus Superlativen besteht. Nie haben Schweizer Musiker etwas auch nur annähernd Vergleichbares geschafft.

Sie seien ausgelacht worden, als sie ihre Konzertpläne öffentlich gemacht hatten, werden Gölä und Trauffer nicht müde zu betonen. Niemand habe an sie geglaubt, viele hätten behauptet, sie seien wahnsinnig. Und doch:

«Wir haben es geschafft.»

Es ist die klassische Geschichte «Wir haben es allen gezeigt.» Es ist eine verdammt gute Geschichte.

Die helvetische Version des Tellerwäscher-Millionärs

Aber hat tatsächlich jemand gelacht und gezweifelt? Wir finden niemanden. Auch diese Zeitung hat damals nach dem Bekanntwerden des Letzigrund-Vorhabens geschrieben, dass wohl sehr bald ein zweites Konzert angekündigt werde. Der Grosserfolg sei absehbar. Die Geschichte, dass viele behaupten würden, dass sie dieses Stadion nicht füllen werden, wurde immer nur von den Büetzer Buebe selbst erzählt. Nicht etwa, weil sie ernsthaft an ihrem eigenen Erfolg zweifelten, sondern weil sie um die Kraft von Geschichten wissen.

Es ist eine urschweizerische Story, die helvetische Version des Tellerwäscher-Millionärs: Zwei Büezer auf der grössten Bühne des Landes. Nicht mit den filigransten Songs, nicht mit den raffiniertesten Melodien, nicht mit den schlausten Texten sondern mit harter Arbeit – oder «suberer Büez», wie es die beiden Berner wohl selbst sagen würden. Es ist ein Triumph. Eine unglaublich gute Geschichte.

Als Juroren amteten die Büetzer-Buebe bei «The Voice of Switzerland.» 3plus / Aargauer Zeitung

Aber es ist halt auch ein Märchen. Blumig erzählt und grosszügig ausgeschmückt.

Vor lauter Bauarbeiter-Klischees biegen sich die Balken

Vieles an den Büetzer Buebe wirkt konstruiert. Für die Videoaufnahmen strichen sich die beiden Musiker – Gölä ist gelernter Maler, Trauffer hat eine Ausbildung als Maurer gemacht – Öl ins Gesicht. Und alleine in ihrer ersten Single «Büetzer Buebe» (wieso sie sich mit tz schreiben bleibt ihr Geheimnis) werden derart viele Bauarbeiterklischees bemüht, dass sich die Dachbalken biegen. «Geit nid, giz nid!», «Haubi Sache chasch bi üs nid ha» und «Mir maches nie nume wägem Gäut». Das klingt wie aus dem Poesie-Album fürs Toi-Toi auf der Baustelle.

Ein paar Lieder später erklingt mit «Gummi gä» eine Hymne auf das Töfffahren mit «keis Ziel, kei Plan, usse us de Stadt». Da riecht es nach Abgas, Schraubenschlüssel liegen herum und jede Klimadiskussion wird Vollrohr weggedröhnt. «Autobahn - es isch der Wahn» singt am Ende ein Frauenchörli. Das ist wie eine Schweizer Ausgabe von «Werner Beinhart». Einfach ohne Augenzwinkern.

Trauffer und Gölä wie Terence Hill und Bud Spencer

Aber auch an andere Filmfiguren erinnern die Büetzer Buebe zuweilen: Terence Hill und Bud Spencer. Gölä ist der brachiale Haudrauf-Typ. Nicht mit den Fäusten, dafür mit polternden Worten. Wenn Marco Pfeuti sich über «die Linken» und Verbote ereifert, dann hat das Dampf. Gölä ist dann der Stammtisch. Sehr hemdsärmlig. Für jedes schwierige Problem hat er eine einfache Lösung. «Frölein, no es Bier», singt er. Gölä ist der wandelnde Das-wird-man-doch-noch-sagen-dürfen.

Marc A. Trauffer ist dagegen mehr der Terence Hill. Auch er sitzt am Stammtisch, ist aber schlagfertiger, hat mehr Schalk als Wut. Der Sonnyboy. Während Gölä tatsächlich den Büezer verkörpert (oder spielt, je nach Lesart), ist Trauffer der Typ KMU-Besitzer. So einer, der es nach der Lehre zur eigenen Firma mit 15 Mitarbeitern gebracht hat. Die Bodenhaftung nicht verloren, die teure Uhr trägt er aber mit unverhohlenem Stolz. Es ist ja auch tatsächlich die Geschichte von Trauffer: Er führt eine erfolgreiche Firma für Holzspielwaren. Ein Geschäftsmann mit Herz, der aber auch mal auf den Tisch hauen kann, wenn es die Situation erfordert.

Die Büetzer Buebe auf Promotour bei der Feuerwehr. Bild: Picasa

Der Büezer und der KMU-Chef, beides Chrampfi-Cheibe, die Darlings der bürgerlichen Schweiz. Vier Fäuste für Helvetia. Das Erstaunlichste an Trauffer und Gölä: Es gelingt ihnen, in den Augen ihrer Fans diese Rolle glaubwürdig zu spielen – und dies trotz unheimlichem Erfolg. Die «NZZ am Sonntag» schrieb jüngst, es gelinge dem Duo wie SVP-Doyen Christoph Blocher, als Topverdiener dem sprichwörtlichen «kleinen Mann» das Gefühl zu geben, seine Sorgen und Nöte zu kennen.

Keine störenden Umwege

Die Geschichten, die sie besingen, sind immer Geschichten voller Sehnsucht. Nicht nach der grossen Welt. Sondern nach dem Daheim. In «John Deere» singen sie über einen Bauernsohn, der in die Stadt zieht, dann vor lauter Heimweh doch wieder zurück aufs Land muss und – einsichtig geworden – dort endlich sein Glück findet. «I dr Stadt hesch tuusig Fründe, u glych bisch geng allei», singt Gölä, dazu stolpern Country-Gitarren. Ein bisschen Hinterland-Hillybilly und Redneck-Romantik. Die Songs sind so gradling erzählt wie Groschenromane. Es gibt keine doppelten Böden und keine störenden Umwege. Dadurch wirken sie aber sehr berechenbar – und erdacht.

Doch sie schonen sich auch selbst nicht, die Buebe. Singen vom wachsenden Ranzen, abnehmender Sehkraft und schmerzenden Gelenken. Aber am Ende «isch es guet so wie’s isch». In ihren Zeilen soll sich jeder (und vielleicht sogar jede) um jeden Preis wiedererkennen. Es sind nicht die hochtrabenden Träume, nicht die grossen Visionen. Ein Hoch auf die Heimat und das Eigenheim. Warum in die Ferne schweifen? Der eigene Garten ist uns doch immer der nächste.

Die Büetzer Buebe beim Presse-Warm-up im Letzigrund. Benjamin Fisch/Blick / Aargauer Zeitung

Zuweilen wirkt das halt schon ein bisschen bieder und bünzlig. Vielleicht ist es aber auch einfach der Soundtrack für viele Schweizerinnen und Schweizer, denen das Leben sonst schon kompliziert genug ist. Ist es ja tatsächlich auch.

Konzerte: Freitag, 19.8. und 20.8. im Stadion Letzigrund, Zürich

