Wieder preiswürdig: Yael Inokais Roman «Ein simpler Eingriff»

Im Roman «Ein simpler Eingriff» der Basler Autorin Yael Inokai wird die Wut aus dem Gehirn operiert Yael Inokai hat eine fabelhafte Seelen- und Gesellschaftsstudie geschrieben über eine Krankenschwester, die an psychiatrischen Menschenversuchen beteiligt ist. Auch im Buch: eine zarte Liebesgeschichte und eine kleine Rebellion. Hansruedi Kugler 19.02.2022, 05.00 Uhr

Die 33jährige Schweizer Schriftstellerin Yael Inokai lebt seit zehn Jahren in Berlin. Bild: Edith Fritschi/Keystone

Achtung: 200 Seiten flirrende Anspannung! Aber wie die Tonalität des Titels «Ein simpler Eingriff» schon andeutet: Es ist kein Thriller. Sondern hier beherrscht eine Autorin die bewundernswerte Kunst, ein zeitgenössisches, hoch emotionales Skandalthema literarisch dezent und mit ambivalenten Figuren zu entwickeln. Das Düstere wird hier gespenstisch zart serviert.

Im Gespräch überrascht die 33-jährige Schriftstellerin. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen habe sie schreiben wollen, sagt Yael Inokai – und betont: «Eine Liebesgeschichte, die mit einem positiven Aufbruch endet.» Warum die Betonung? Sie sagt:

«Frauen, die den Ausbruch wagen, enden in der Literatur und in Filmen allzu oft als Gescheiterte. Das ist wie eine dramaturgische Bestrafung. Ich wollte es anders machen.»

Damit erklärt sie auch das hoffnungsvolle Ende ihres Romans.

Das Innenleben der Figuren wird körperlich spürbar

2018 hat Inokai für «Mahlstrom» einen eidgenössischen Literaturpreis erhalten, wohnt seit Jahren in Berlin und beweist mit «Ein simpler Eingriff» neuerlich ihr Riesentalent. Dass der Impuls für dieses Buch eine unkonventionelle, lesbische Liebesgeschichte ist, mag überraschen. Denn der Roman lenkt den Blick zunächst auf ein anderes Thema. Man liest «Ein simpler Eingriff» mit dem Auge und aus der Erfahrung der empfindsamen Krankenschwester und Mitläuferin Meret heraus als beeindruckende Seelenstudie einer Beteiligten an psychiatrischen Menschenversuchen.

Mit fabelhaften Sätzen, welche das Innenleben der Figuren körperlich spürbar machen: Etwa die Last der erschöpften Krankenschwester, wenn ihr Bett «alles tragen muss, was ein Mensch gesehen hat» und wenn ihre Füsse auf den kalten Wohnheimfliesen zurückzucken, oder dann die Angst der Patientin, wenn «ein schwerer Koffer das Zuhause in einen fremden Raum bringen» will.

Keine simple, sondern eine gruselige Operation am Gehirn

Yael Inokai: Ein simpler Eingriff. Roman. Hanser Berlin, 190 S.

Während der Chirurg den wachen Patientinnen Wut und Schwermut aus dem Gehirn herausoperiert, redet Meret mit den jungen Frauen, spielt Karten mit ihnen. Gruselig. Die Wut zum Schlafen bringen, «wie ein krankes Tier», so das ehrlich gemeinte Motto des Arztes. Man liest zwischen den Zeilen: Die Frauen werden zugerichtet – gesellschaftsfähig sollen sie werden, nicht mehr ungestüm, ausfällig, cholerisch.

Nach den Ursachen fragt in dieser autoritätsgläubigen, restriktiven Gesellschaft niemand. Unziemliches Verhalten wird rasch zur Krankheit erklärt. Mal scheint die Wut unerklärlich, mal vermutet man einen Missbrauch von Merets Schwester Bibi durch ihren unbeherrschten Vater. Das sei eine Überinterpretation, sagt Inokai. Als Autorin habe sie eher an den Terror der fehlenden Privatsphäre im Elternhaus gedacht. Ein Roman als feministischer Protest gegen eine solche Zurichtung, die eine Auslöschung des Widerspenstigen ist?

Yael Inokai will sich nicht festlegen und vermeidet grobe Schuldzuschreibungen. Was sie antreibt, sei die «poetische Gerechtigkeit meiner Figuren». Simple Figuren interessieren sie nicht. So manipulativ und eitel der Chirurg, so rührselig und voller Selbstzweifel ist er auch. Einmal geht denn auch eine Operation schief. Und so empfindsam die Erzählerin Meret ist, so sehr verdrängt sie ihre Zweifel, fühlt sich vielmehr geschmeichelt als Mitbeteiligte.

Wenn die Liebe den Uniformstolz abbaut

Weil Yael Inokai alles mit den Augen von Meret erzählt, kommt man ihrem Erschrecken, ihren Selbsttäuschungen und Zweifeln, ihrem Stolz und ihrer Naivität sehr nahe. «Ich konnte mir keine andere Welt für mich denken», sagt Meret einmal, «die Vorgaben und Regeln fingen einen immer auf.» Durchhalteparolen, Uniformstolz, asketisches Leben, Unterdrückung von Zweifeln und Gefühlen, der fixe Glaube an eine Notwendigkeit: Man kann darin eine beklemmende Mentalitätsstudie einer autoritären Gesellschaft entdecken. Und dabei an die deutsche Nazivergangenheit oder an Schweizer Psychiatrie-Experimente der 1940er- und 50er-Jahre denken.

Womit wir beim hoffnungsvollen Ende dieser Geschichte wären – angestossen durch eine innige, zart und geduldig beschriebene Liebe zur Zimmergenossin Sarah, die eine dreifache Erweckung in Gang setzt: sexuell, sozial und in Bezug auf die Medizin. Und wenn der Arzt schliesslich Meret aus dem Dienst entfernt, weil sie ein wenig rebelliert hat, sagt er: «Sie sind nun mal ein Mensch.» In seinen Augen: zu schwach für eine so riskante Arbeit, die eiserne Disziplin voraussetzt.

