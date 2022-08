Schweizer Literatur Warum die Bauern in Romanen von stolzen Pächtern zu Prügelknaben wurden In Romanen wurde der Bauer lange verspottet, dann idealisiert. Nun wird er immer mehr zum Buhmann der Patriarchatskritik und zur Metapher auf die isolationistische Schweiz. Lukas Maisels Novelle «Tanners Erde» setzt diese Tradition eigenwillig fort. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Geheilte Bauernwelt in der Gotthelf-Verfilmung von «Uli der Pächter», mit Liselotte Pulver und Hannes Schmidhauser. zvg

Da steht er also wieder einmal zwischen zwei Buchdeckeln: der Bauer, seine Kühe sanft tätschelnd, seine Frau anschweigend, den Niedergang seines Berufsstandes vor Augen – wegen des viel zu tiefen Milchpreises. Sentimental ist er, verstockt in seinem Eigensinn, das Weltgeschehen nicht verstehend. Und man erkennt in ihm auch gleich eine politische Schweiz-Karikatur: jene des selbstgefälligen Eigenbrötlers. Dass sich mit dieser Figur auch mühelos eine Patriarchatskritik platzieren lässt, ist eine aktuelle Nebenerscheinung.

Lukas Maisel

Autor Bruno Kissling

Wenn hier das neue Buch des jungen Schweizer Schriftstellers Lukas Maisel Anlass ist für eine kritische Sicht auf den Bauernroman der Gegenwart, dann ist das ein bisschen unfair. Denn seine Novelle ist nicht so einseitig und hat viele Qualitäten. «Tanners Erde» ist elegant und vielschichtig.

Besonders der zarte Ton und die Ambivalenz seiner Hauptfigur überzeugen: Auf die plötzlich klaffenden, riesigen und Tanners Existenz bedrohenden Löcher in seiner Wiese finden weder er noch die Wissenschaft eine Erklärung. Die Welt bleibt ihm ein Rätsel, er selbst sich ebenso. Tanners Schweigen ist verlegen, seine Hoffnung auf dörfliche Solidarität halbherzig, sein Stolz erlaubt keine Almosen.

Der Bauer als Störenfried wird von jungen Autoren wiederentdeckt

Aber Maisel zeichnet gleichwohl ein Bild des Bauern, das seit einigen Jahren in der Schweizer Literatur eine eindeutige Tendenz aufweist. Eine jüngere Schriftsteller-Generation hat die urchige, subversive Kraft dieser Figur als ungezähmter Störenfried des zivilisierten Zeitgeistes literarisch wiederentdeckt: Arno Camenisch («Sez Ner»), Michael Fehr («Simeliberg») und Noëlle Revaz («Von wegen den Tieren») begleiten ihre Bauernfiguren deshalb nicht etwa an fröhliche Jodelabende oder generationenübergreifende Familienfeste, wie man sie noch bei Jeremias Gotthelf findet. Sondern sie stürzen die Bauern in soziale Verkrüppelung und seelische Haltlosigkeit auf abgelegenen Höfen und Alpen. Ziemlich harte Lesekost.

Lukas Maisel: Tanners Erde. Novelle. Rowohlt. 120 Seiten. Bild: zVg

Die kritische, politische Metapher auf die Schweiz ist naheliegend. Der unsentimentale Blick auf die Arbeitswelt ist beeindruckend. Im besten Fall ist in diesen Romanen die Beunruhigung drohender Einsamkeit in die düstere Milieuschilderung eingewoben. Sie sind geprägt von Beat Sterchis «Blösch» von 1983, der sprachgewaltig von der Ausbeutung von Kuh und Knecht erzählte. In Maisels Novelle ist zudem das Schielen auf den von Gott geprüften biblischen Hiob offensichtlich.

Geschieht mit dem Bauern in der Gegenwartsliteratur dasselbe wie mit dem Arbeiter? Reduziert auf das Klischee des Verlierers, des gewalttätigen, alkoholkranken, rassistischen Arbeitervaters? Man muss es befürchten.

Die Bauernschaft sieht es gelassen und erkennt sich sogar

Anders als die Gegenwartsliteratur liefert das Fernsehen eine zweigeteilte Bauernschau. Hier die Landfrauenküche, die den währschaften Stolz traditioneller Lebensweisen zelebriert, dort die Problematisierung: Die drohende Einsamkeit ist in «Bauer, ledig, sucht» mit den Händen zu greifen. Die wirtschaftliche Demütigung und die Überforderung bis hin zum stillen Selbstmord des Hofbesitzers hat in der TV-Serie «Neumatt» für Aufsehen gesorgt.

In der TV-Serie «Neumatt» sitzt die Bauernfamilie nach dem Suizid des Vaters schweigend zusammen. Bild: SRF

Ärgert die Bauern dieses deprimierende Bild? Die Leserumfrage der Branchenzeitung «Schweizer Bauer» zur TV-Serie «Neumatt» hat dazu ein überraschend deutliches Ergebnis gezeigt. 2530 Leserinnen und Leser nahmen daran teil. 46 Prozent fanden die Serie hervorragend, 28 Prozent mittelmässig, nur 19 Prozent fühlten sich nicht angesprochen. Man darf daraus schliessen, dass sich die Bauernschaft auch trotz fiktiver Überhöhungen in den Problematiken wiedererkennt und vielleicht sogar gerne Lukas Maisels «Tanners Erde» lesen wird.

Inglins «Der schwarze Tanner» prägt die neuen Bauernromane

Wenn man aber zum x-ten Mal die Verfilmung von Gotthelfs «Uli der Pächter» aus dem Jahr 1955 anschaut, kriegt man den erhebenden Stolz des zum vorbildlichen Ehemann und fleissigen Bauern geläuterten Mannes vorgesetzt. Man mag den Film als ideologische Nachwehen der geistigen Landesverteidigung betrachten. Was wohl bei Gotthelf nicht ungetrübte Freude ausgelöst hätte, hat er doch neben der erbaulichen Geschichte auch immer wieder das Elend und die Bösartigkeit, den Neid und den Betrug im bäuerlichen Milieu realistisch erzählt.

Bei Lukas Maisels Novelle «Tanners Erde» ist Meinrad Inglins «Der schwarze Tanner» aus dem Jahr 1947 nah. Wie ein Scharnier steht dieser Roman zwischen Gotthelf und der jüngeren Generation. Inglins Tanner, der sich auf seinem Berghof störrisch gegen die Anbauschlacht während des Zweiten Weltkriegs wehrt und seine Familie damit fast in den Abgrund reisst, hat als eigenbrötlerischer Querdenker geradezu unheimliche Aktualität in der Corona-Zeit erhalten. Dazwischen Arthur Honegger, der 1974 in «Die Fertigmacher» den Bauernhof als Ort der Ausbeutung von Verdingkindern anklagte.

Bäuerliche Schattenwelt: In «Der Verdingbub» geht der Bauer (Stefan Kurt) dem ihm ausgelieferten Verdingbuben (Max Hubacher) an den Kragen. Bild: zvg

Lukas Maisels Tanner verzweifelt am «Grossen und Ganzen»

Schaut man in die Literaturgeschichte zurück, wachsen einem die Bauern jedoch immer mehr ans Herz. Von der Antike bis in die Neuzeit waren sie aus höfischer Perspektive in der Literatur blosse Spottfiguren, wurden von den Aufklärern als Gegenbild zum dekadenten Adel zu tugendhaften Landmännern in ungekünstelter Natur idealisiert, dann vom Faschismus für die Blut-und-Boden-Ideologie einverleibt. Immerzu ohne die reale bäuerliche Lebenswelt wahrzunehmen.

Mit Ueli Bräker war es ein Schweizer, der Ende des 18.Jahrhunderts als erster Schriftsteller das bäuerliche Leben aus eigener Erfahrung beschrieb. Und Lukas Maisels Tanner? Er verzweifelt am «Grossen und Ganzen». Die Löcher in der Wiese bleiben ein Rätsel, er muss seinen Hof aufgeben. Ideologisch vereinnahmen lässt sich «Tanners Erde» nicht. Wir hoffen dennoch auf einen Roman, in dem Bauern auch wieder mal einen fröhlichen Jodelabend erleben dürfen.

