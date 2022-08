Im neuen Roman schreibt Usama Al Shahmani sein Exilleben fort

Schweizer Literatur Usama Al Shahmani klopft mit seinem neuen Roman an die Tür des Schweizer Exils Mit «Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt» schreibt der 2002 aus dem Irak geflohene Autor sein Lebensthema fort: mal poetisch, mal mit nüchterner Drastik. Hansruedi Kugler 26.08.2022, 05.00 Uhr

Schriftsteller Usama Al-Shahmani. Andrea Tina Stalder

Grandios oder konventionell, subtil oder betulich? Die Jury am Wettlesen der Bachmanntage in Klagenfurt war zweigeteilt. Usama Al Shahmani hatte im vergangenen Juni seine Erzählung «Porträt des Verschwindens» gelesen, die nun leicht verändert als Startkapitel seines neuen Romans nochmals zu lesen ist.

Das unlösbare Dilemma der Heimatlosigkeit

Bildstark zieht er die Leserinnen und Leser in die zerrissene Situation seiner Hauptfigur Dafer Schiehan: «Ihm ist, als klopfe er an die Tür seines Exils, wie so manchen Tag. Weder wird die Tür geöffnet, noch hört er auf zu klopfen. Er weiss nicht, wie dieses Dilemma ein Ende nehmen soll.» Dafer sitzt, müde vom Tellerwäscherjob im Seerestaurant, in seiner Wohnung in Weinfelden am Tisch aus Nussbaumholz. Er schreibt Wörter auf Zettel, die zu tanzen beginnen und ihn zu seiner Grossmutter in den Irak zurückschweben lassen.

Usama Al Shahmani: Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Roman. Limmat Verlag, 172 S. Zvg / Aargauer Zeitung

Was die einen Juroren in Klagenfurt betulich fanden, begeisterte die anderen gerade wegen des traumhaften Zaubers, mit welchem Gegenstände und einzelne Wörter Erinnerung aufscheinen lassen. Und dadurch die Zerrissenheit der Figur spürbar machen. Mal ist es ein Vogel, dann ein Baum, dann wiederum ein Wort, die Dafer wie fliegende Teppiche in die verlorene Heimat in Bagdad und wieder zurück in die Schweiz tragen. Dieses orientalisch anmutende poetische Verfahren ist tatsächlich reizvoll.

Beim Irak-Horror verbietet er sich jeden poetischen Stil

Schon der Titel des Romans «Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt» macht aber rasch deutlich, dass darin eine bittere Ironie steckt. Dafers Dilemma ist unauflöslich, das Flattern seiner Flügel sieht an diesem Vogel wohl immer traurig aus. Denn mit einem abgelehnten Asylentscheid und wenigen Freunden ist er allein mit seinen Gedanken, die ihn in acht Kapiteln in den Irak seiner Kindheit führen: Zu den Spitzeln an der Universität in Bagdad und der ständigen Angst vor Verhaftung und Folter bis zur Flucht. Dann den Schleppern ausgeliefert bis nach Istanbul, schliesslich in die Schweiz, wo er von Asylzentrum zu Asylzentren verschoben wird und schliesslich in eine karge Existenz findet.

Davon erzählt Al Shahmani in einem nüchternen Berichtstil, so als wolle er diese Erlebnisse keinesfalls poetisch aufladen. Man findet das zuerst etwas schade, es leuchtet aber dann als erzählerische Haltung sehr ein. Dass Dafer gegen Ende eine Zuversicht gewinnt und einen Roman plant, mag man als quasi autobiografisches Augenzwinkern auf Al Shahmani selbst lesen, der wie Dafer wegen einem selbst geschriebenen Theaterstück aus dem Irak geflohen ist, und der in den letzten Jahren als Schriftsteller zu grossem Publikumserfolg gekommen ist. Sein Debütroman ist unterdessen in der achten Auflage, sein zweiter Roman auch schon in der vierten Auflage. Als gefragter Redner und ständiges Mitglied in der Kritikerrunde des SRF-Literaturclubs ist ihm quasi eine Tellerwäscherkarriere gelungen.

Ein Roman wie ein Reiseführer in eine Exilseele

Es hat in diesem konsequent strukturierten Roman, der seine beiden Vorgänger ergänzt, wunderbare Sätze und Einsichten. «Für eine Wunde eine Sprache zu finden, hilft dabei, sie zu heilen», sagt Dafer zu seiner Mutter, die nicht über den Tod ihres zweiten Sohnes sprechen will. Die aber antwortet: «Wunden haben keine Sprache.» Dass in beidem eine Wahrheit liegt, schützt den Roman vor allzu leichtfertigem Optimismus. Und man fühlt mit Dafer, über den Al Shahmani schreibt: «Das Wandern wurde sein Mittel gegen das Gefühl des Fremdseins, und gleichzeitig drang er dabei in den geheimnisvollen Raum des Exils ein.» Sein Roman ist denn auch wie ein Reiseführer in diese Existenz.