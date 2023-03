Demian Lienhard erzählt von einer Jazzband, die zu Nazipropaganda

Schweizer Literatur Der neue Roman des Schweizer Autors Demian Lienhard: Eine Jazzband wird zur Nazi-Propaganda gezwungen Demian Lienhard hat einen fabelhaften Stoff für seinen neuen Roman entdeckt. «Mr. Goebbels Jazz Band» erzählt, wie die Nazis eine Jazzband und einen fanatischen Briten zu Propagandisten machten. Leider versenkt er die bittere Groteske in einer nervigen postmodernen Posse. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 23.03.2023, 17.00 Uhr

Charlie and his Orchestra – Goebbels’ Jazzband 1942. Bild: Rainer E. Lotz

In diesem Roman stimmt historisch fast alles – literarisch aber wackelt die Erzählung gewaltig. Die Jazzband «Charlie and his Orchestra», die während des Zweiten Weltkriegs Songs für den Propaganda-Radiosender «Germany Calling» von Berlin aus nach England schickte, gab es wirklich. Den Musikern, unter ihnen auch sogenannte «Halbjuden», drohte immerzu die Verschickung an die Front oder ins KZ. Der fanatische britische Nazi William Joyce, der für diesen Sender arbeitete, wurde nach dem Krieg in England wegen Hochverrats hingerichtet. Man kann das alles in Sachbüchern und in Zeitungsartikeln nachlesen. Der Schweizer Schriftsteller Demian Lienhard ist aber der erste, der diesen Stoff in einen Roman verwandelt. Im Nachwort liefert er noch in Kurzform die historischen Fakten.

Demian Lienhard: Mr. Goebbels Jazz Band. Roman. Frankfurter Verlagsanstalt. 313 S. Bild: pd

Virtuoses Spiel mit Genre und Zitat

«Mr. Goebbels Jazz Band» gehört zu jenen Romanen, bei denen man sich 300 Seiten lang über den Erzählton ärgert. Mitten im Zweiten Weltkrieg, 1940 in Berlin, wählt Demian Lienhard eine Sprache, die farbig und leichtfüssig-sarkastisch in die Szenerie einführt: «Eine durch und durch deutsche Sonne ... übergoss alles mit ihrer schwefelgelben Herrlichkeit, dass es vor Verzückung kaum ein Aushalten war.» Wird man hier auf eine luftig-ironische Schelmengeschichte eingestimmt? So in der Art von Thomas Manns «Felix Krull»?

Lienhard füttert unsere Verwirrung kräftig und mit voller Absicht mit allerhand Stilblüten: Mal imitiert er schwülstige Kitschliteratur («Wird sie sich endgültig von Froehlich trennen ...?»), legt dem Propagandisten einen plumpen Judenwitz mit faulen Äpfeln in den Mund, streut Comicelemente («blubber, rülps») und altertümliches Pathos ein («Aeroplan» für Flugzeug, «ferrea aetas» für eisernes Zeitalter) und treibt ein postmodernes Verwirrspiel um die Autorschaft. Alles nur eine Posse? Aber bald ahnt man: Wir lesen das unfertige Manuskript des von Lienhard erfundenen, sentimentalen Schweizer Jungschriftstellers Fritz Mahler. Dieser erhält 1940 den Auftrag, einen süffigen Propagandaroman über Joseph Goebbels’ Jazzband und den britischen Nazi-Propagandisten William Joyce zu schreiben. Alles zusammen solle die Briten zermürben und die Welteroberung der Nazis verherrlichen. Die Historie und die literarische Umsetzung sind also gleichermassen verstiegen und verrückt.

Neuschreibungen wie bei Quentin Tarantino

Wie soll man dieses Durcheinander verstehen? Vielleicht hilft das Bonmot von Oscar Wilde, das Demian Lienhard dem Roman voranstellt: «Die einzige Pflicht, die wir der Geschichte schulden, besteht darin, sie neu zu schreiben.» Da folgt er Quentin Tarantino, der mit seinen Filmen ebenfalls Geschichte umschreibt und mit Genreelementen spielt.

Der Schweizer Schriftsteller Demian Lienhard. Bild: Ursula Burgherr

Akribische Recherche und formbewusste, literarische Spielerei betrieb Demian Lienhard bereits in seinem Debütroman. «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hatte» war 2019 eine warmherzige Groteske über eine junge Drogensüchtige auf dem Zürcher Platzspitz, hat viele Preise erhalten, unter anderem einen eidgenössischen Literaturpreis. Seine akademische Laufbahn als Archäologe hat Lienhard nach dem Erfolg seines Debüts beendet. 2017 hatte er mit einer Arbeit über römischen Städtebau in der Antike promoviert.

Schwungvoller Spott auf narzisstische Nazis

Das Informationschaos und die Selbstzweifel, die den Jungschriftsteller Mahler in «Mr. Goebbels Jazz Band» behindern, spiegelt dieser Roman geschickt. Soll er den Roman so dissonant wie eine Jazzband gliedern? Ist Literatur nicht genauso Propaganda, täuscht also unbewusst Szenen so aus, dass sich eine Aussage, gar eine Tendenz ergibt? Wer sich für solche erzählerischen Reflexionen interessiert, wird hier gut bedient. Lienhard, beziehungsweise Mahler, erzählt schwungvoll und mit charmantem Spott vom Werdegang des aufgeblasenen, narzisstisch-dünkelhaften britischen Nazis Joyce. Auch führt er sehr farbig in das Berliner Nachtklubmilieu in seiner Fiebrigkeit ein. Dass jedoch im Verlauf des Romans dieser fiktive Jungschriftsteller wichtiger wird als die Jazzband, ist schade. «Vom Orchestergraben in den Schützengraben ist es kein weiter Weg», ist deren bittere Erkenntnis. Lienhard mag mit der postmodernen literarischen Spielerei Rührseligkeit und Pathos verhindern, lenkt aber im Resultat zu sehr von der atemberaubenden Groteske ab.

