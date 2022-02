Hansjörg Schertenleibs neuer Roman ist eine Gespenstergeschichte

Schweizer Literatur Hansjörg Schertenleib: Der vielseitigste Schriftsteller der Schweiz hat einen Gespensterroman geschrieben Im Roman «Die grüne Fee» kommt das Gruseln mit dem Absinth. Der 64-jährige Schweizer Schriftsteller kehrt damit zur frühen Lesebegeisterung zurück. Denn seit seinem ersten Buchkauf wollte er einmal einen Gespensterroman schreiben. Nun ist es so weit. Der Roman spielt denn auch in einem wunderlichen Landhaus in Irland. Interview: Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 13.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hansjörg Schertenleib lebt in Frankreich und im Aargau. Bild: Alex Spichale/Boswil (26.2.2020)

Herr Schertenleib, Sie haben vier Romane in den letzten vier Jahren veröffentlicht, und jeden in einem anderen Genre. Sie sind der ruheloseste Schriftsteller der Schweiz.

Heute stimmt das sogar ein bisschen. Meine Frau Brigitte und ich bauen gerade einen Gartenhag vor unserem Haus im Burgund, und ich bin froh um die kleine Pause für unser Gespräch. Diese Schinderei mit den Händen bin ich nicht mehr gewohnt.

Ohne Akkuschrauber gibt so was Muskelkater und Schwielen an den Händen.

Das hat meine Frau auch gesagt. Aber ich wollte es nur mit Muskelkraft tun. Schwielen habe ich, sogar blutige. Die stören mich nicht mal. Mich verblüfft eher, wie man seine Muskeln schmerzhaft wieder spürt.

Literarisch aber sind Sie doch ruhelos.

Nein, ich gehöre zur Handvoll Autoren, die sich auf das Kerngeschäft unseres Berufs konzentrieren, das Schreiben. Ich schreibe den ganzen Tag. Andere machen Lesungen, sitzen in Jurys, geben Schreibkurse und kommen so kaum zum Schreiben. Das habe ich früher auch gemacht, und ich verstehe und akzeptiere die ökonomischen Zwänge.

Sie setzen sich dem Vorwurf der Vielschreiberei aus, also zu rasch zu produzieren.

Ich kenne den Vorwurf. Aber seit ein paar Jahren mache ich nichts anderes als Schreiben, weil ich das wahnsinnig gerne tue. Zum Problem würde das erst, wenn ich keine Geschichten mehr zu erzählen hätte.

Mich verblüfft die Vielfalt an Themen und Genres. Jedes Buch ist wieder anders. Letztes Jahr diese gegenwarts- und medienkritische Metoo-Geschichte und jetzt ein Gespensterroman.

Es stimmt, jedes Buch von mir ist völlig anders. Markttechnisch ist das natürlich dumm. Die Verlagsvertreter kritisieren das und sagen mir, den Schertenleib könne man schlecht verkaufen. Ich könnte wohl mehr Bücher verkaufen, wenn ich eingleisiger schreiben würde. Das hat mich aber nie interessiert.

Der neue Roman Vergnüglich unheimlich: «Die grüne Fee» Auf den ersten Blick ist Hansjörg Schertenleibs neues Buch ein etwas altmodischer Gespensterroman. Darin lädt ein Künstler seinen alten Freund auf ein irisches Landhaus ein, wo ein altes Drama wie ein Fluch lauert und die Umgebung immer gespenstischer wird. Spannend baut Schertenleib das Unheimliche auf, lässt darin ein Künstlerdrama aufscheinen. Die Freundschaft der beiden gerät in einen düsteren Sog. Das Übersinnliche wirkt dabei nie plakativ, sondern immer rätselhaft. Ein Buch, das man mit Vergnügen liest. Nach der Demenz- und Sterbehilfenovelle «Fliegengöttin» 2018, dem Maine-Krimi «Hummerzange» 2019, dem poetisch-stillen Erinnerungsbuch «Palast der Stille» 2020 und dem virtuosen, medienkritischen MeToo-Roman «Offene Fenster, offene Türen» 2021 hat er sich mit «Die grüne Fee» wieder einem neuen Genre zugewandt. (hak)

Warum nun das altmodische Genre des Gespensterromans?

Mich hat das Genre interessiert. Mein allererstes Buch, das ich 1976 auf dem Flohmarkt gekauft habe, war «Berge des Wahnsinns» mit Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft. Seither bin ich ein grosser Fan dieses Genres und wollte irgendwann selbst eine Gespenster- oder Horrorgeschichte schreiben.

Hansjörg Schertenleib: Die grüne Fee. Kampa. 125 Seiten.

Der Stil ist schon ein wenig altmodisch.

Dass der Tonfall nach 19. Jahrhundert klingt, ist dem Genre geschuldet. Ich finde, das ist der einzig richtige Ton für die Geschichte, die ich erzähle. Ich charakterisiere den 70-jährigen Erzähler, einen Antiquar, auch als jemanden, der schon als junger Mann wie ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert geschrieben hat.

Der Wendepunkt in Ihrem Roman geschieht beim Trinken von Absinth, also der «Grünen Fee», was ja ein mystisches Getränk ist. Warum haben Sie den Roman in Irland und nicht im Jura angesiedelt, wo der Absinth herkommt?

Als ich noch in der Schweiz gelebt habe, interessierte ich mich nur als Leser für Übersinnliches, im realen Leben aber überhaupt nicht. Dann zog ich nach Irland. Dort wurde das mit einem Schlag anders. Mein Nachbar machte mich auf zwei kleine Hügel aufmerksam, zu denen er meinte, das seien zwei Feen-Hügel. Ich dachte, der nimmt mich auf den Arm. In Irland traf ich aber immer wieder Leute, die von übersinnlichen Phänomenen erzählt haben. Wenn man dort Häuser oder Landschaften betrachtet, gehen einem sofort Gespenstergeschichten durch den Kopf.

Liegt das an der Landschaft oder daran, dass man Gespenstergeschichten traditionell in verlassen scheinenden Landhäusern, verwilderten Gärten und mit geheimnisvollen Angestellten spielen liess?

Wohl an beidem. Das irische Wetterschauspiel ist eher düster und melancholisch. Eine Gespenstergeschichte könnte sicher auch in der Karibik spielen. Dann hätte mir aber die Erfahrung gefehlt.

Offenbar hatten Sie Spass an genretypischen Formulierungen. Einmal packt Ihre Hauptfigur der nächtliche Schrecken wie eine Eisenklaue und presst den Atem aus der Brust. Da musste ich lachen.

(lacht)

Natürlich sind das oft begangene Pfade. Aber ich wollte das Genre ernst nehmen, mich nicht darüber lustig machen. Das Schreiben war ein grosses Vergnügen. Der Roman hat sich fast von alleine geschrieben. Das passt auch sehr gut zum Zustand der beiden Hauptfiguren, die Freunde, die in diesem unheimlichen Haus ausser sich geraten.

Sie selbst tranken beim Schreiben keinen Absinth?

Doch, aber ich hatte danach grauenhaftes Kopfweh. Der Absinth ist einfach zu hochprozentig. Die Rauschzustände, von denen im Zusammenhang mit Absinth oft berichtet wird und die ihm ein mystisches Image geben, sind wohl schlicht und simpel Alkoholvergiftungen.

Wichtig in diesem Genre sind unheimliche Objekte. Bei Ihnen sind es Handschuhe und eine Landkarte, die übersinnliche Kraft haben. Klaut man da als Autor auch mal bei Vorbildern?

Der Gefahr bin ich mir bewusst. Mit dem Entschluss, eine Gespenstergeschichte zu schreiben, habe ich alle Bücher dieses Genres aus meinem Arbeitszimmer entfernt. Einzig das Buch von Lovecraft liegt noch hier. Ich wollte etwas Eigenes machen.

Ihre Hauptfigur liest eine Geschichte des vergessenen Horrorautors H.P. Lovecraft. Wussten Sie, dass Michel Houellebecq ein grosser Fan von Lovecraft ist?

Ja, und lustigerweise lese ich gerade den neuen Roman «Vernichten» von ihm. Aber ausserhalb der Literaturszene kennt kaum jemand Lovecraft.

Was lernt man vom vergessenen Autor H.P. Lovecraft?

Die Wichtigkeit des Schauplatzes. Er arbeitet stark mit Atmosphäre und Stimmung. Wie er ein Dorf beschreibt, auch mit Wind, Wetter und Licht, schafft nach wenigen Sätzen Hühnerhaut bei mir. Das will ich mit meinem eigenen Schreiben auch erreichen.

Unter der Gespenstergeschichte entdeckt man ein Künstlerdrama. Christian sagt: «Die Kunst der Kunst besteht einzig darin, den Künstler zum Verschwinden zu bringen.» Nun reden Sie trotzdem mit mir über Ihr Buch. Sie selbst nehmen das nicht ganz ernst.

Nein, ganz ernst nicht. Aber ich lebe zurückgezogen, gehe zum Beispiel an die Literaturtage nach Solothurn nur, wenn ich selbst vorlese. Das heisst nicht, dass ich keine Gegenwartsliteratur lese. Im Gegenteil. Aber am liebsten wäre es mir, wenn sich meine Bücher so gut verkaufen würden wie jene von Michel Houellebecq, aber ich dafür nicht in der Öffentlichkeit aufscheinen müsste. Meine Auflagen sind aber zu klein, um nur vom Buchverkauf leben zu können.

Christian sagt einmal, er reise jeden Tag in Landkarten von Fantasyromanen, um seinen Alltag zu bestehen. Brauchen Sie als Künstler auch so eine Fantasiewelt als Flucht vor dem Alltag?

Ja, selbstverständlich. Lesen und Schreiben ist für mich reiner Eskapismus, also ein Fluchtmittel aus der Welt. Auch wenn ich in Kunstmuseen gehe, sehe ich nachher die Welt ein bisschen anders. Und wer meine Bücher liest, soll danach im besten Fall die Welt ein bisschen anders sehen.

Also weniger Flucht vor der Realität, sondern Bereicherung? Bei Christian ist die Flucht in die Kunst eine angeekelte Abkehr von der Welt.

Ja, da haben Sie recht, und das entspricht mir sehr. Für mich ist Literatur und Kunst auch vor allem Bereicherung des eigenen Lebens oder besser gesagt die Erweiterung des Weltbildes. Da unterscheidet sich Christian sehr von mir.

Ruhelos sind Sie nicht nur literarisch, sondern offenbar auch im realen Leben. Gerade erst nach Stationen in Irland und den USA in den Aargau zurückgekehrt, leben Sie nun im Burgund. Ertragen Sie die Schweiz so schlecht?

Ich ertrage die Schweiz schon seit 1996 nur als zweites Standbein. Meine Frau wohnt im Aargau und ich pendle zwischen dem Burgund und der Schweiz. Ich fände es aber langweilig, das zum Thema eines Romans zu machen, dieser typische Schweizer Topos vom Künstler, der ins Ausland geht und dann wieder zurückkehrt. Es gibt zudem äussere Gründe. Denn wenn ich hier im Burgund zum Fenster hinausschaue, sehe ich zwei Häuser. Die Schweiz dagegen ist zersiedelt, die Landschaft verschandelt. Das tut mir und meinem Bedürfnis nach Stille nicht gut. Kommt hinzu: Für das Geld, mit dem ich mein Haus hier im Burgund gekauft habe, bekäme man in der Schweiz gerade mal eine Garage. Hier im Burgund bin ich umgeben von Leuten, die 1500 Euro im Monat verdienen.

Hansjörg Schertenleib: Die grüne Fee. Eine Gespenstergeschichte. Kampa, 125 S.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen